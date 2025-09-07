Rubi: «Parece que a Lopy es más fácil amonestarle»

Antonio del Rosal Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Rubi analizó en sala de prensa la dura derrota de la UD Almería después de irse ganando 2-0 al descanso. Visiblemente afectado por el resultado, el técnico aseguró que el equipo mereció más, especialmente por su destacada primera parte, declarando que «el fútbol ha sido muy cruel con nosotros. Creo que hicimos una primera parte para ir ganando 3-0 o 4-0. Jugamos muy bien por momentos, pero en dos minutos el partido se volvió loco y extraño, y lo acabamos perdiendo», lamentó.

Una de las claves del encuentro fue la expulsión de Lopy, que cambió por completo el desarrollo del segundo tiempo. El entrenador indálico aseguró tenerlo claro. «Sí, claramente quedó condicionado. Aun así, aguantamos muy bien el final de la primera parte, pero en dos llegadas del Racing en los minutos 58 y 59 nos marcaron dos goles y se vinieron arriba. Luego, en una jugada a balón parado, nos hicieron el 2-3».

Protagonismo del árbitro

Pese a quedarse con un jugador menos, el equipo trató de competir hasta el final. Rubi recordó que ya habían vivido situaciones similares con este mismo árbitro, subrayando que «hay partidos que sí se pueden aguantar con uno menos, como el año pasado contra el Burgos. Hoy no hemos podido, porque el rival tiene un gran potencial ofensivo. Hasta el minuto 58 no nos habían generado ni una ocasión de gol».

El contraste entre el inicio del partido y su desenlace fue otro de los temas centrales de la rueda de prensa. Rubi confesó que «pasamos de ver al mejor Almería al Almería que intentó salvar como pudo el partido. El Racing supo aprovechar dos jugadas claves y nos destrozó. Íbamos condicionados desde el inicio, eso es evidente», subrayando el impacto psicológico de los goles encajados.

Expulsión de Lopy

Al ser preguntado por la influencia de la roja a Lopy, insistió en que el equipo seguía generando peligro: «Muchísimo. Incluso en la segunda parte tuvimos mejores aproximaciones, con chutes de Leo y Embarba. Juntamos a los tres atacantes para disputar las segundas jugadas, pero en un minuto se nos abrió la defensa». Sobre si había motivos para reprochar algo a sus jugadores, fue tajante: «Me parecería cruel. Obviamente hemos hecho cosas mal, por eso perdimos. Pero la primera parte fue extraordinaria, merecimos marcar el 3-0 y 4-0. Con 11, dudo mucho que el Racing se hubiese llevado el partido».

El debate sobre los cambios también salió a relucir. Algunos cuestionaron si fueron acertados, a lo que respondió con ironía: «¿Pensáis que fallé en los cambios? Los jugadores de 33-34 años no pueden jugar noventa minutos con uno menos. Entraron para refrescar al equipo, aunque no estuvieron acertados. También es cierto que no era fácil hacerles llegar balones».

No bajaron los brazos

Pese a la inferioridad numérica y el desgaste físico, Rubi destacó la actitud de sus jugadores hasta el final: «Sí, estuvimos en campo contrario, sacando centros y faltas hasta el último minuto, pero moralmente estábamos tocados». Sobre la acción de Lopy, aportó su valoración: «Fue una entrada con la pierna no hábil, un poco tarde, abajo. No disputó el balón, pero quedan 70 minutos... A veces hay que usar la lupa igual para ambos lados. Me parece duro que por eso te quedes con diez».

También se refirió a los altibajos del equipo durante los partidos: «Siempre chutamos más que el rival y tenemos más grandes ocasiones. Contra el Racing fue nuestra mejor primera media hora y se nos giró todo. El Racing estaba desbordado y parecía que era un día para acabar bien». Respecto a la fragilidad defensiva, especialmente en los centros laterales, fue autocrítico. «Me molestan todos los goles que nos marcan. Trabajamos mucho el balón parado. El centro fue muy bueno y no se paró al jugador que entraba. Pero me molestan más los dos anteriores porque vinieron por pasillos interiores que estábamos cerrando bien. Esos sí que duelen», dijo el vilarense con total sinceridad.

Finalmente, explicó la gestión defensiva con tantas bajas y aclaró la situación de Robertone tras su regreso al equipo: «Teníamos solo un central disponible. Elegimos a Baba porque es diestro y Villalibre cae mucho a la zona del central derecho».