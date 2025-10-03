Rubi: «El mes de agosto es todo mentira; para mí la Liga se inicia ahora»

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 14:42 Comenta Compartir

En la previa del gran partido frente al Deportivo, Rubi dejó una de esas frases que marcan su visión sobre el campeonato: «El mes de agosto es todo mentira; para mí la liga se inicia ahora». El técnico explicó que el arranque del curso siempre está condicionado por el mercado, las salidas, las llegadas y la inestabilidad lógica de los vestuarios, y que es en este tramo, ya con el grupo consolidado, cuando realmente se puede hablar de competición.

Con esa idea como telón de fondo, Rubi insistió en que la UD Almería llega a Riazor con un equipo más sólido, un vestuario comprometido y la capacidad de adaptarse a diferentes planes de partido. «A mí lo que más me está gustando de nuestro equipo sobre todo es la capacidad que están teniendo los futbolistas para en los planes de partido, aplicarlos», subrayó, recordando que en duelos como los de Valladolid o Las Palmas la plantilla ha mostrado predisposición total para seguir el guion táctico, lo que le da confianza en su evolución.

El entrenador no escondió la dificultad del reto frente al Deportivo, al que definió como «un líder por méritos propios» y «un equipo muy peligroso en todas las fases de ataque», aunque recalcó que la motivación es máxima para tratar de ser el primer conjunto que logre marcar en Riazor. «Para nosotros no es una revancha lo del año pasado, sino una motivación», puntualizó Rubi, convencido de que la solidaridad, el sacrificio y la atención defensiva serán las claves para sostener las opciones rojiblancas en un estadio donde espera que el Almería empiece a demostrar que el campeonato de verdad ya ha comenzado.

Pregunta: Ha salido la convocatoria de la sub-21 y aparece Bruno Iribarne, un portero del que tú hablas siempre muy bien, ¿esto es una gran noticia para el Almería, no?

Rubi: «Sí, sí, sí, una gran noticia por supuesto y muy contentos por Bruno, al que le deseamos lo mejor y que, bueno, al final de mucho tiempo que consolide una carrera que yo creo que tiene un nivel para consolidarla y para ser un gran portero a nivel nacional. En ese sentido contentos, sí, pero bueno, es un jugador más que sumamos a las bajas para la semana que viene».

Pregunta: Este Deportivo utiliza tantos datos y análisis pormenorizados, que es muy complejo de vaticinar en cuanto a estructuras y dibujos tácticos. ¿Eso redobla también la dificultad de preparar un escenario cambiante?

Rubi: «No, sin lugar a dudas vamos a jugar contra un líder que por méritos propios se ha colocado ahí arriba aunque solo estemos en la jornada 7, ha hecho yo creo, a mi modo de ver, muchísimas cosas bien y como dices es un equipo que siempre tiene retoques cada partido, es decir, en un planteamiento de partido se nota la mano del míster, de su staff, de que va haciendo ajustes ya sea con la alineación, ya sea con pequeñas variaciones tácticas en función de supongo lo que ellos buscan es lo mejor para ellos obviamente y también teniendo un poco en cuenta al rival. En el fútbol de hoy en día es una cosa que ya te tienes que acostumbrar a saber que todos los equipos tenemos diferentes estructuras, diferentes posicionamientos a veces algunos futbolistas y lo trabajamos, lo preparamos pero bueno siempre cabe la sorpresa de que haya una situación nueva de las que nos han visto anteriormente».

Pregunta: ¿Dion Lopy, llega o no, aparte de Adrián Barba que es baja confirmada. Y también qué tipo de partido esperas?

Rubi: «Respecto a la primera la única baja es la de Barba y la de Lopy. Lopy se podría haber intentado forzar al máximo, pero creo que no es necesario tampoco. Él sigue teniendo una pequeña duda ahí, la semana que viene tiene que ser alta sí o sí, por lo tanto es baja, respecto a molestias las hay, pero ahí sí que no las vamos a hacer públicas porque a veces pueden no alterarán la convocatoria, pero pueden alterar la alineación inicial y del partido, el Dépor es un equipo muy muy peligroso en todas las fases de ataque. Es un equipo que en transiciones te machaca directamente, es un equipo que también tiene una idea de juego donde puede elaborar fútbol y tener cierta paciencia. Nos va a exigir muchísima concentración en todos los apartados defensivos, a balón parado es un equipo también muy trabajado. Por la parte nuestra tenemos que estar muy concentrados, muy atentos, dar continuidad a ese nivel de solidaridad que creo que estamos teniendo en los últimos partidos y obviamente en ataque nosotros también hemos preparado nuestras cosas, hemos buscado esas cositas con las que creemos que podemos hacerle daño a ellos y vamos a ver si nos salen. Tenemos la motivación de ser el primer equipo que les marca un gol en su campo y además realmente esta temporada, si analizamos los datos en la jornada 7, ha habido 28 victorias locales, 26 visitantes, 23 empates. Yo creo que más que nunca se está anotando la igualdad en que jugar en casa o fuera. Este año a día de hoy se está dando así, creo que hay 8 goles más de los equipos locales, 107 a 99 y 28 victorias a 26 derrotas. ¿Qué dice esto? Pues que se puede ganar en cualquier campo, cosa que ya sabíamos y que nos puede ganar cualquiera, a lo mejor este año en casa no será tan fácil hacer los números que siempre hemos hecho, pero fuera tenemos que sacar también muchos puntos».

Pregunta ¿Estamos ya fuera de la fase de inicio de la competición? ¿Qué es lo que mejor crees que hace el Almería?

Rubi: «Yo creo que el mes de septiembre es el mes de adaptación final a la entrada a la competición. El mes de agosto es un poco todo mentira entre jugadores que se van, que vienen, jugadores que se quedan, que no se querían quedar..., que nos pasa a todos los clubes, no sólo a nosotros, por lo tanto para mí la Liga se inicia ahora porque ahora sí que ya has tenido la estabilidad de tener un mes el grupo centrado sólo en el equipo, no sólo nosotros, sino todo el mundo. Por lo tanto podemos decir que ahora sí, el inicio ya queda atrás y ahora ya los equipos tienen que consolidar la idea del entrenador o del staff, en todos los sentidos. Eso por un lado. Respecto a nosotros, yo creo, a mí, lo que más me está gustando de nuestro equipo sobre todo es la capacidad que están teniendo los futbolistas para, en los planes de partido, aplicarlos. Vamos a jugar a Las Palmas con un plan de partido, vamos a jugar a Valladolid con otro plan de partido y veo un grupo que asimila muy bien toda la información que él está con una predisposición a realizar trabajos para que se les ayude. En cuanto a facetas del juego, es verdad que a nivel defensivo en las primeras jornadas hemos encajado muchos goles, y ahí estamos ya mejorando, pero creo que somos un equipo que más o menos tiene claro todas las situaciones como las tiene que trabajar otra cosa es que igualmente salen errores, por supuesto.

Pregunta: ¿El Almería sale desde inicio con planes de partido diferentes o es el mismo y luego varía?

Rubi: «No, la respuesta es esa. Nuestra mentalidad, independientemente del plan, lo que no hay es el discurso de salir a empatar, nunca esto, que quede claro. Nosotros vamos a intentar ganar siempre, lo que pasa que en el fútbol de hoy en día primero tienes que saber que tú tienes unas fortalezas que tienes que intentar mantener, eso siempre es prioritario porque es tu idea de juego, pero tienes que saber cómo el rival te quiere atacar, cómo defiende, porque cada equipo lo hace muchas veces de formas diferentes y entonces ahí es donde los planes de partido varían. A veces te interesa más presionar alto, a veces dejar que den algún pase, muchas cosas de esas que creo que es la grandeza por lo menos del equipo a medida de hoy que a mí me gusta mucho de nuestro equipo, luego durante el partido esas cosas pueden ir cambiando un poquito y sobre todo los cambios también a veces introducen variantes nuevas, ya no sea el perfil del jugador, sino a veces hasta el dibujo táctico, pero es la dificultad que tiene y por eso también muchos partidos se deciden al final porque al principio hay mucho choque, hay mucha igualdad, todo el mundo ha preparado bien, tanto el rival como nosotros, los partidos y cuando se empiezan a desajustar las cosas es cuando se deciden muchos marcadores.

Pregunta: ¿Qué rol te gusta que desempeñen Stefan Dzodic y André Horta?

Rubi Tenemos a Stefa, a André, a Gui, a Baba, a Lop, a Robertone, a Selvi. Tenemos siete jugadores prácticamente para dos sitios porque ahí dentro estamos jugando con Sergio porque entendemos que es el hábitat donde se siente más cómodo. La competencia es grandísima, yo siempre preguntar por el jugador que en un momento dado no participa me parece un poco duro en la jornada siete. En este equipo pueden jugar los siete jugadores que he citado, todos pueden ser titulares en este equipo. La temporada es muy larga, habrá un proceso donde unos empezarán, a lo mejor otros cogerán el medio, otros al final o a lo mejor hay alguno que lo juega todo porque da un nivel que no se mueve de ahí y es imposible sacarlo. Stefan tiene un potencial tremendo a nivel táctico, un potencial físico espectacular, es un jugador que puede hacer muchísimos kilómetros en un partido, es un jugador fuerte a nivel defensivo también y no exento de bastante criterio con balón. Respecto a André es un jugador fantástico con balón, un jugador que nos daría mucha continuidad, que nos da el pase de defensa a atacantes, pasando por él. Te garantizas que llegue con criterio y es otro extraordinario futbolista, lo que pasa es que a día de hoy han participado todos, muchos equipos tienen jugadores sin participar ni un minuto.

Pregunta. La semana pasada decías que no tenías claro el once. ¿Esta semana sí lo tienes y el recambio de Embarba?

Rubi: «Lo tengo muy claro y te voy a poner deberes porque sé que te preocupan mucho los once, a ti los once te tienen loco. Mira cuántos partidos un equipo que repite once gana y cuántos partidos un equipo que no repite once gana. Ya verás que serán unos datos bastante curiosos, pero lo tengo claro, de verdad que sí«.

Pregunta: ¿El Almería ha conseguido ya consolidar una defensa estable?

Rubi: «Es verdad que sí que estamos repitiendo esa línea de cuatro últimamente y está ofreciendo garantías, estamos satisfechos de lo que están ayudando, pero también es verdad que veo cada día también mejor a la competencia de estos futbolistas. Luna empezó jugando y ahora está jugando menos, pero sin lugar a dudas cosas que hemos trabajado con él las ha mejorado y cuando vuelva a jugar estoy seguro que va a dar un buen nivel, a Centelles ya lo conocéis, perfil muy diferente a Álex, y luego los otros dos centrales cada vez están mejor. Aridane cada vez está mucho mejor y Chumi ya por fin ha olvidado esas molestias en el tobillo, por lo tanto la respuesta sí, pero mi respuesta es bastante clásica también es el rendimiento irá dando la posibilidad de que haya más cambios o menos cambios en esa parcela como en las otras».

Pregunta: ¿Hay sensación de revancha por lo vivido en Riazor el año pasado?

Rubi: «Qué va. Además es un estadio fantástico con casi 30.000 personas. Es al revés, es una motivación muy grande volver a ir allí, pero para nada estoy pensando en el partido del año pasado. Sí que es cierto que hay jugadores de ellos que pueden repetir, que vamos a intentar que no tengan la facilidad en un momento dado que tuvieron, a pesar de que es un equipo que lo puedes tener controlado y en una jugada aparece esa talento, esa velocidad y no quiere decir eso que hayas hecho un mal trabajo. Para nosotros no es una revancha sino al revés, una motivación y ser el primer equipo que marca allí si puede ser, ser el primer equipo que gana, que no va a ser fácil. Todo eso para nosotros es más una motivación que una revancha«.

Pregunta: Antonio Hidalgo ha dicho que ve a un Almería más solidario. ¿Lo compartes?

Rubi: «Ojalá podamos tener continuidad en eso. Está claro que al final si somos un equipo que recibe pocas ocasiones, que yo repito que, y eso los datos lo dicen, hemos recibido en los últimos partidos muy pocas, ya con la derrota de Valladolid, el Racing nos hizo 4 nos metió 3, es decir yo creo que el equipo en ese sentido está siendo más solidario, lo que pasa que ha habido un tramo de Liga que se han juntado dos derrotas y parece que no lo era, pero ya era solidario en Valladolid, el equipo fue muy solidario también y acabó perdiendo, pero es una de las claves. Hemos entendido que el grupo si no trabaja compacto, si no uno pone la pierna por el otro, llega un momento que acaba siendo un grupo inferior a muchos equipos que si lo hacen. Para nosotros este año es innegociable esa solidaridad, ese sacrificio, ese focalizarse sólo en el proyecto del Almería y nada más.

Pregunta: Sobre la expulsión de Embarba y esa jugada extraña con dos balones en el campo, que pudo ser penalti.

Rubi: «Ni yo me lo hubiera preguntado y desconocía esa parte del reglamento. Te lo digo con sinceridad, pero es una jugada que por lo menos yo en 24 años que llevo entrenando es la primera vez que la veo. Supongo que no va a volver a pasar. Se ve un poco mal porque es verdad que él reacciona ahí y te pilla ahí, porque estás apurado defendiendo una jugada y de repente ves dos balones. Tecuerdo en campo del Espanyol que nos jugábamos la permanencia, que nos marcan un gol con dos balones y se dice no, es que no interfiere. Claro que interfiere. Si yo tengo que mirar aquí y miro que ahí hay otra cosa, aunque sea un balón o una botella, lo que sea que tiran, te distrae. No tiene que afectar que un jugador pasa por ahí con la pelota y hay otra pelota, el balón distrae si introduces. Yo creo que es un poco injusto porque aquí se tenía que haber parado el partido, dar el bote y más cuando es fuera de casa, que nosotros no somos los que tiramos los balones. Es que es una actitud antideportiva que han tirado otro balón, pero nosotros qué culpa teníamos ahí, Por suerte quedó en eso, en sólo una amarilla que luego la pagamos también cara es verdad, con la expulsión, pero, de todas las desgracias que nos pasen con victorias, encantado».