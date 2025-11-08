Para Rubi, «lo de Lopy es un tema que ya está zanjado»

Sobre Dion Lopy y su participación en Ceuta, el técnico del Almería aseguró que «Sí, sí, sí. Este tema está totalmente zanjado desde el primer ... minuto de entrenamiento de la semana. Él ha hecho lo que tenía que hacer… uno puede equivocarse una vez porque todos tenemos derecho a tener un calentón, pero nos tiene que servir de aprendizaje para todos. Por lo tanto, para nosotros este tema ha saldado y es uno más en la plantilla como siempre ha sido».

Acerca de la tensión en el fútbol actual, añadió que «Sí que hay futbolistas que se confunden… en un deporte colectivo esas señales son de puro egoísmo y no puede haber egoísmo porque va reñido con el objetivo del equipo. A mí me entristecen esas imágenes porque demuestran que uno está pensando más en sí mismo que en el bien del equipo».

Rubi destacó también la mejora de Arriba, especialmente en tareas defensivas. «En lo que ha mejorado más es en tareas defensivas. El año pasado ya tuvo una evolución extraordinaria, no estaba acostumbrado a muchas cosas. Es muy inteligente;es un jugador que no le has de repetir mucho, porque enseguida lo entiende lo que se busca. Y para mí es mucho más completo ahora, porque es un jugador que ya no podemos hablar de esa gente que hablaba de Sergio, 'bueno, es que sí, en ataque te da, pero en defensa, ¿qué?' Ahora ya no. Ahora es un jugador más que trabaja, que se implica, que roba balones en campo contrario...».

Respecto a su posición, aclaró que «en un 90% este año, vamos a intentar que sea por dentro… con cada jugador tenemos pequeñas cosas habladas y con él, cuando se dé esa situación, también esté con la mentalidad positiva, porque ya todo el mundo le espera en unas zonas del campo y habrá momentos que tendremos que jugar un poco para moverlo de sitio, para sorprender un poco al rival también, pero su virtud está por dentro», apuntó.