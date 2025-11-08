Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi, con Dion Lopy, en el partido del pasado domingo. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Para Rubi, «lo de Lopy es un tema que ya está zanjado»

El rojiblanco destaca el papel de Sergio Arribas del que asegura que «ha mejorado en temas defensivos»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

Sobre Dion Lopy y su participación en Ceuta, el técnico del Almería aseguró que «Sí, sí, sí. Este tema está totalmente zanjado desde el primer ... minuto de entrenamiento de la semana. Él ha hecho lo que tenía que hacer… uno puede equivocarse una vez porque todos tenemos derecho a tener un calentón, pero nos tiene que servir de aprendizaje para todos. Por lo tanto, para nosotros este tema ha saldado y es uno más en la plantilla como siempre ha sido».

