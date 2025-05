Rubi: «No se juega más el Mirandés que el Almería»

Antonio del Rosal Viernes, 23 de mayo 2025, 13:56 Comenta Compartir

Rubi, el entrenador de la UD Almería, habló en sala de prensa antes de viajar a Miranda de Ebro sobre lo que se juegan ambos equipos, insistiendo que «el Mirandés se juega muchísimo, es verdad, y el Almería lo mismo. No se juega más el Mirandés que el Almería. Eso quiero que quede claro, porque a ver si va a respirar en el ambiente de que hay un equipo que se juega mucho y el otro no, o menos. No es verdad, nos jugamos muchísimo los dos», aseguró Rubi.

El rojiblanco insistió en querer quitarse la etiqueta de 'equipo poderoso' en la categoría, exclamando que «quiero que quede muy claro, que ellos no se juegan más que nosotros. Que esto me da mucho miedo. Ya llevamos todo el año diciendo que el Almería era el super equipo, y eso lo hemos notado nosotros muy en contra en algunas decisiones. No me ha gustado ese discurso, por lo que he visto luego en algunas situaciones».

El entrenador indálico elogió la temporada que está realizando el conjunto burgalés, confesando que «hay un par de cosas que me encantan. Una es lo que transmite ese grupo. Ahí estoy seguro que el staff ha tenido mucho que ver. Más que el juego o no juego, porque al final hay buenos equipos y estilos diferentes en la categoría. Te podría decir que hay muchos equipos que me gustan. Pero sí como lo que han transmitido ser un equipo muy unido desde el primer día, se ve en el día a día, en las imágenes que podemos ver por televisión o algún partido en directo. Por lo tanto, felicitarles».

Bajas de los internacionales

El catalán habló sobre la hipotética posibilidad de perder a jugadores como Luis Suárez, Pubill o Lopy de cara a jugar un posible playoffs, reconociendo que «en el caso de Pubill y de Perovic es diferente porque ya han llegado a la preselección. Tenemos la preselección, están citados y todo va a normal cuando salga la definitiva, dos situaciones diferentes; tengo que decir que en el caso de Pubill pinta que va a tener que ir a la Selección, es evidente. Desde aquí también quiero dar las gracias al seleccionador, a Santi Denia, porque en su momento, como hizo con algún otro futbolista, no solo de nuestro club, liberó para que pudiera estar en la anterior convocatoria jugando con el equipo». En sentido, Rubi puntualizó sobre Suárez y Lopy que «no tenemos constancia de que vaya a haber ningún problema, que es el caso de Luis y en el caso de Lopi. A día de hoy, también te digo, no tenemos ningún atisbo de que tenga que ser diferente, de que no puedan estar aquí. De hecho, ellos están continuamente hablando de la 'liguilla', focalizados en el playoffs, ellos mismos tienen las muestras».