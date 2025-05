Rubi: «Ha sido una jornada muy positiva para nosotros»

Antonio del Rosal Domingo, 25 de mayo 2025, 22:35 Comenta Compartir

Rubi arrancó la rueda de prensa en Anduva valorando el empate a cero para afianzarse en los puestos de playoff de ascenso a Primera División, contestando que «lo más importante para nosotros era acabar este partido y depender de nosotros. Es verdad que tendremos que ganar, que el empate puede ser que no nos valiera, o sí, también ya se vería, pero nosotros tenemos que ganar en casa, que estamos fortísimos. Por lo tanto, la jornada la damos por muy positiva e insisto que el factor aquí era más complicado de lo que parece y era un día muy duro también para nosotros», aseguró Rubi.

El técnico catalán hizo un análisis general del encuentro disputado en Anduva, comentando que «ellos sólo habían estado contra el Zaragoza y contra el Granada sin marcar, pero los empujones que te meten aquí... Han remontado partidos, han hecho una temporada extraordinaria que aún no ha acabado, por supuesto. Y es normal que tuviera alguna situación de gol, esa es la del larguero, pero tampoco hay grandes paradas de Fernando, igual que tampoco de Raúl. Hay que reconocerlo», sentenció el entrenador rojiblanco.

Felicitaciones a la afición

El técnico indálico aprovechó para dar la enhorabuena a los aficionados del Almería que hicieron el esfuerzo en autobús para animar a los jugadores, agradeciendo que «aprovecho para felicitar primero a nuestra afición, que ha cogido esos autobuses para venir aquí a primera hora de la mañana. Quiero felicitar también al rival que hemos tenido delante. La verdad es que está teniendo una temporada extraordinaria y quizás han dado un pequeño pasito atrás para luchar por el ascenso, pero aún están vivos. Y también a la gente de Miranda, porque nos han tratado muy bien. Piensa que normalmente cuando llegas con el autocar a los estadios te insultan, te hacen gestos en algunos sitios, no todos, y aquí ha sido siempre un respeto muy grande».

El de Vilassar de Mar destacó el aguante defensivo de todo el equipo, sabiendo sufrir durante los noventa minutos, confesando que «creo que ya llevamos más de 4 o 5 partidos más o menos seguidos todos buenos, es decir, el equipo está trabajando bien, ha dado un paso adelante en compromiso, en solidaridad, en estar agrupado, en estar juntos y, como se refleja, no hemos encajado;en Cádiz yo creo que estuvimos a punto de encajar, no hemos encajado contra el Racing, que es otro equipo que siempre marca. Es una pequeña ventana a la esperanza que este equipo, si conseguimos meternos en el playoff, entre con más fuerza del tramo este de liga». Los rojiblancos no eran capaces de aguantar un resultado positivo hace unas semanas.

Los jugadores del Almería mostraron un gran rendimiento físico durante todo el encuentro, a pesar de estar en la penúltima jornada de la Liga Hypermotion. Rubi reconoció que para competir en esta clase de choques es fundamental no venirse abajo físicamente. «En este partido no te quedaba otra que estar a tu máximo a nivel físico, porque nuestro rival también es un equipo muy exigente a nivel físico». Aunque Rubi, sabe que queda mucho camino por recorrer en las próximas semanas, confesó que «es verdad que llegamos bien a los tramos finales de los partidos, que normalmente en las segundas partes ha habido un tramo de Liga que no estábamos muy finos, sobre todo en la última media hora de partido. Estamos algo mejor, pero hay que seguir trabajando y queda mucho aún por jugar».

Llamamiento a la afición

Con lo que queda, el entrenador del Almería hizo un llamamiento a los aficionados rojiblancos de cara al próximo domingo contra el Tenerife en el UD Almería Stadium, reclamando que «hago llamamiento total a la afición, hay que llenar el estadio, hay que empujar desde el minuto uno, de una forma deportiva, insisto, pero les necesitamos, porque ahora cualquier aliento de una persona de más que viene al estadio os agradece», aseguró.

Por último, el técnico comentó cómo vivió su segundo partido desde la grada tras ser expulsado en Cádiz. En este aspecto, describió que «estaba en una cabina, pegada al público, en todo momento se me ha respetado. Entonces, pues sí, han sido un ejemplo las dos aficiones y así tendría que ser este deporte. Es que no tiene más historia competir desde lo deportivo, desde lo sano y, a partir de ahí, siempre a veces hay un ganador y un perdedor, que es de lo que se trata», concluyó el entrenador de la UD Almería desde Miranda de Ebro.