Rubi, indignado con el arbitraje en Cádiz: «Es muy complicado aceptar esa predisposición»

La UD Almería vivió una tarde para el olvido en el estadio Nuevo Mirandilla, donde cayó derrotada ante el Cádiz CF en un encuentro marcado por la polémica arbitral. Minutos después del pitido final, un Rubi visiblemente afectado compareció ante los medios sin poder ocultar su frustración. «No lo sé lo que has vivido hoy aquí en Cádiz. Sí, es muy complicado hacer esta rueda de prensa, esto es la verdad, porque no podemos hablar y decir lo que pensamos. Ha sido muy duro lo que nos han hecho hoy, nos han borrado y ya está», arrancó el técnico, aún con la voz temblorosa tras el desenlace del choque.

Cuestionado sobre las expulsiones sufridas por su equipo, Rubi fue claro. «Muy complicado aceptar esas dos expulsiones, muy complicado aceptar esa predisposición, muy complicado. La verdad es que no lo entiendo porque es un partido de fútbol, con acciones de duelos divididos, con balones que van en diagonal». Para el entrenador rojiblanco, las decisiones arbitrales condicionaron por completo el encuentro y no se sostienen dentro de la lógica del juego.

La primera expulsión

Sobre la primera tarjeta roja, que dejó al Almería con un jugador menos desde la primera mitad, Rubi detalló. «Yo creo que para dejar a un rival con inferioridad numérica tanto rato hay que tener claro si realmente las acciones son para poder expulsar a los futbolistas. Y cargarte los partidos así... La primera, la de Kaiky, dice el reglamento que ocasión manifiesta de gol. No sé si era ocasión, si era manifiesta, si era de gol». El técnico añadió que «el gesto del árbitro era que iba hacia la portería, pero yo el balón veo que va hacia atrás. El balón va en diagonal y es una mini faltita que Roger lo hace muy bien, porque hace como un escorpión, como si lo hubieran agarrado un montón. Es un tema de haber jugado a fútbol o no para saber esas situaciones».

La expulsión de Bruno Langa tampoco fue aceptada por el técnico almeriense. «La verdad es que aún no sé por qué lo ha expulsado, si porque era el último hombre, porque como el balón también va parada en diagonal, o por la entrada de fuerza... La pierna izquierda va fuerte abajo, se lleva el balón y la derecha no interviene en la falta. Pues bueno, pues con nueve».

Su expulsión

Incluso él mismo fue expulsado. Lejos de escudarse, Rubi asumió su parte. «No sé, creo que es la tercera y creo que es la única que ha sido justa hoy de las expulsiones, la mía».

A pesar de la adversidad, el técnico valoró el esfuerzo de sus jugadores, que llegaron a ponerse por delante en el marcador. «Ya en el inicio, al final de la primera parte hemos tenido tres acciones clarísimas, la de Melero en la segunda parte. Quiero felicitar a los futbolistas que se han vaciado, se han trabajado y hoy era muy complicado aguantar», afirmó. Sobre el gol del empate y la posterior remontada, lamentó. «Nos ha costado el segundo gol porque para mí nos hemos equivocado en ir al córner y dejar solo uno atrás y uno en rechace».

Preguntado por si el cansancio había podido influir en la toma de decisiones, Rubi lo admitió. «Supongo que el cansancio de a veces tomar decisiones complicadas... Y hasta felicitar a la afición también porque ha estado ahí con nosotros y por lo menos me quedo tranquilo porque lo han visto».

Tángana

El partido terminó con otra tángana y nuevas expulsiones. Rubi expresó resignación. «La expulsión de Nico es por protestar al final. Lo vamos a pasar mal y lo que no vamos a hacer a partir de ahora es llorar más. No vamos a llorar porque a otros equipos les funciona el llorar. Nosotros no queremos nada, queremos que se pite normal y lo más justo posible. Para mí hoy ha tenido un día muy aciago el colectivo arbitral».

Preguntado por si el árbitro había estado nervioso durante el partido, Rubi respondió con contundencia. «Yo creo que los futbolistas además se conocen muchísimo en las dos plantillas, se respetan y lo único es que puede haber algún balón que uno llegue un poco más tarde o más temprano y puede haber una amarilla. Pero es que el partido se ha ensuciado por esas decisiones. Es así de claro». También reconoció que su equipo buscó parar el juego. «Es verdad que nosotros al final hemos intentado perder tiempo, eso lo reconocemos, porque no nos quedaba otro camino».

Respecto a su expulsión, detalló los motivos. «Estás ahí y vas haciendo comentarios y algún aspaviento. Y eso en principio ellos no lo tienen por qué tolerar. Y es verdad que luego también he tirado una botella. Pues bueno, no sé cuál de esas situaciones habrá contemplado el cuarto árbitro, que al final es el que más ha expulsado, no me ha expulsado el árbitro».

Merecimiento

Aun con toda la polémica, Rubi consideró que su equipo mereció llevarse la victoria. «Sí, te digo que nos hubiera dado un refuerzo tan grande sacar este partido de esta manera. Porque somos un equipo que nos cuesta tener esas porterías a cero. Y creo que hoy la hemos tenido más cerca de los últimos partidos. Lo hemos hecho muy bien. Lo que pasa es que al final esto es muy largo y en algún error... Si hubiéramos salvado esa jugada, nos llevábamos el partido, lo tengo claro».

Con tres jornadas por delante, el técnico dejó claro que el objetivo ahora es mantener viva la esperanza del playoff. «Tenemos que mirar de hacer los máximos puntos posibles, porque ahora solo nos queda la posibilidad de entrar en playoff y solo nos queda seguir empujando juntos».

Finalmente, cuando se le preguntó por la capacidad de este equipo para reaccionar tras este golpe, Rubi cerró con firmeza. «No se puede correr más, no se puede dar más, no se puede trabajar más para defender un partido y sacarlo adelante. Nos ha faltado ese pelín de fortuna que nos ha sobrado un minuto. Espero que sí, que nos sirva para estar juntos contra el Racing y a ver si podemos sacar este partido».