Rubi fija el pulso del Almería-Cádiz: «Es una buena prueba para nosotros»

En la víspera de un duelo con aroma de territorio clave, Rubi desgrana el momento de su plantilla apoyándose en afirmaciones contundentes. Entre ellas emerge ... su lectura del rival, cuando subraya que el Cádiz presenta «unos números defensivos extraordinarios» y que enfrentarse a un bloque que acumula tantas porterías a cero supone una prueba real del nivel de su Almería. La serenidad con la que explica que «si somos capaces de sobreponernos a ese entramado defensivo, querrá decir que nuestros futbolistas han estado a un gran nivel» consolida el tono de responsabilidad que intenta transmitir al vestuario. También dirige la mirada hacia la gestión interna, destacando la importancia de manejar los momentos difíciles sin precipitación, convencido de que «en ese punto estamos mucho más maduros».

Rubi aprovecha sus mejores frases para reflejar que el partido se gana también desde la cabeza: la firmeza con la que asegura que «la seguridad en casa es fundamental» anticipa un mensaje directo a la afición, parte esencial en un encuentro de estas características. Lo hace enlazándolo con un análisis realista del pulso por el ascenso, matizando que la clasificación será un cuello de botella continuo y recalcando que la constancia local puede marcar la diferencia en un campeonato de largo fondo. Entre las situaciones particulares que atraviesa su plantilla, el técnico se detiene en la disponibilidad de sus futbolistas, dando claridad a la vuelta de Soko, al momento de André Horta y a la ausencia de Leo, integrando en su discurso la tranquilidad que proporciona tener al grupo «prácticamente al completo», salvo las excepciones conocidas.

El entrenador también abre la puerta a decisiones estratégicas de última hora, como el rol de Houssam, y deja pinceladas honestas sobre cuestiones que le preocupan más allá del balón: el criterio disciplinario que rodea a Lopy y la percepción de que a su equipo le muestran amarillas con más facilidad que a otros. Aun así, no desvía la atención de lo decisivo: dominar el juego, sostener la personalidad futbolística propia y resistir el plan rival sin caer en aceleraciones. Su frase «vamos a ver si podemos derribar esa muralla» funciona como síntesis del desafío: reconocer la dificultad sin mirar hacia otro lado y asumir que el partido exigirá calma, precisión y madurez competitiva para imponerse en un duelo que, por historia reciente, siempre se presenta espeso, tenso y decidido en matices.

-¿Cómo llega el equipo en nombre de jugadores, porque hay muchos en duda, como Baptistao, André Horta, Patrick Soko, que llegó ayer, e imagino que estará disponible para esa convocatoria?

-«Patrick Soko, al caer eliminada su selección, se incorpora hoy al entrenamiento, será su primer entrenamiento esta semana. Llega bien, creemos que llega en perfectas condiciones. André ya se ha incorporado normal a los entrenos, por lo tanto es uno más. Álex Muñoz igual, que tenía alguna pequeña molestia del partido de Ceuta. Y el que no va a llegar, porque tuvo una pequeña recaída en el último entreno de la semana pasada que en principio tiene que estar para la que viene, es Leo. Leo no va a llegar para este partido. Del resto creo que no me dejo nada, porque todo el mundo que no está en selecciones está disponible, no hay nada más aparte de Chumi».

-El Cádiz es un equipo que aprovecha muy bien los goles que marca y prácticamente no encaja.

-«Sí. Está claro que tiene unos números defensivos extraordinarios, es decir, llevar ocho porterías a cero, no sé si ahora son doscientos y pico minutos sin encajar, el único equipo del fútbol español de Primera y Segunda División que no ha encajado en la primera media hora de partido. A nosotros, que es de alabar todo eso porque es muy difícil de conseguir, lo que realmente incluso más nos sorprende es la poca intervención que está teniendo su portero. Lo está haciendo muy bien también, pero no es un equipo que el portero intervenga mucho, que tienen porterías a cero, tienen buen trabajo defensivo y además parece ser que cerca de la portería, en el área, lo solucionan con bloqueos, con acumulación de jugadores, con mucho orden. Mañana es una buena prueba para nosotros, porque si somos capaces de sobreponernos a ese entramado defensivo, querrá decir que nuestros futbolistas han estado a un gran nivel. En el caso de que haya ratos que cueste o que haya momentos del partido que sea difícil, lo tenemos que ver también como una virtud del rival, no como que nuestros futbolistas no lo vayan a intentar».

-Una semana completa de entrenamiento por parte de Thalys. Siempre has dicho que le llegarían las oportunidades tanto a Soko como a Thalys, y quizás por el escenario, por esa lesión de Baptistao, porque Soko acaba de llegar de jugar partido internacional, es ese escenario ideal para ver por primera vez del inicio en Liga a Thalys.

-«Mi respuesta viene a ser un poco igual que antes, que de todas las semanas que me habéis preguntado por Thalys, jugador que en cualquier momento puede ser titular. Ya lo demostró en Lorca, está teniendo minutos en muchos partidos. Vamos a ver también a ver cómo llega Soko, que en principio pensamos que llega bien, y a partir de ahí tomaremos una decisión, sin más».

-¿Houssam sería una opción para mañana, porque lo vimos entrenar el miércoles?

-«Es verdad que estamos muy contentos de cómo ha entrenado toda la semana, pero creo que también dependerá un poco de si se confirma lo que ya creemos, que es que Patrick llega en buen estado y como el filial necesita todo el apoyo posible, a lo mejor lo liberaríamos, pero lo decidiremos al final del entrenamiento de hoy, esta situación».

-¿Hay fecha de reanudación de ese partido contra el Ceuta?

-«A día de hoy parece ser que un poquito nosotros preferimos más el día 26, a día de hoy yo no he llevado las negociaciones, pero me informa el club, y ellos se decantan un poco más por el 10 de diciembre. Entonces, en el caso de que de aquí al lunes no haya ningún acercamiento más, pues tendrá que decir el Juez, porque para nosotros nuestro argumento del 26 es bastante claro, pero también respetamos, por supuesto, lo que piense el Ceuta de sus argumentos respecto al día 10, pero el nuestro es muy claro. Si tenemos la fortuna de pasar ronda contra el Eldense nos meteríamos en un diciembre que jugaríamos cada 3 días, desde el día 3 hasta el día 21 o 20, o cuando toque jugar en Málaga, o sea, no somos un equipo preparado para eso de jugar 7 partidos en 20 días, con el viaje además, porque nosotros nos hemos de desplazar allí. Además, somos de los que pensamos que cuanto antes se jueguen los partidos mejor, porque así la clasificación es la real, porque ahora nos vemos ahí con un partido menos los dos equipos y obviamente si tuviéramos algún punto de más estaríamos mejor colocados, que no es importante, porque lo importante es cómo acaba la jornada 42, pero sí que ayuda un poquito».

-No sé si conoces el dicho ese de «porque una vez maté a un gato me llaman el matagatos'. No sé si Dion Lopy se ha convertido en el ʽmatagatos' de la Liga, porque en Ceuta se le sacó otra tarjeta demasiado rigurosa.

-«Sí, no somos un equipo que en ese sentido no debemos saber hacer las faltas como las hacen otros equipos, no lo digo por Lopy, lo digo en general. Esa sensación la tenemos muchísimo, que nosotros somos un equipo que prácticamente nos interrumpen muchas veces acciones de nuestros futbolistas sin ir al balón, no digo hacer daño, pero sí sin ir al balón, pero así de veces, y nosotros a veces vamos al balón y nos llevamos las amarillas, yo esto lo veo a cada partido. Quizás tendré que buscar una forma de mejorar eso, pero repito que a mí estas faltas donde al defensa se libera de amarilla, cuando va claramente a cortar un futbolista con los brazos, con los pies, con lo que sea, sin poder disputar el balón. No lo puedo entender por muy lejos de la portería que sea. En cambio, sobre todo en el caso de Lopy o algún futbolista más, ya más esa jugada para amarilla también me parece un poco… Estamos con esa cosa que nos pasa muy habitualmente. Lopy es un jugador, por lo visto, fácil de sacar la amarilla por su forma de entrar, que muchas veces es mucho menos dañina de las que recibimos nosotros. Seguiremos intentando pulir, pero es que nosotros nos centramos tanto en el juego y en pulir detalles tácticos, técnicos, que esas cosas las dejamos a los que las tienen que juzgar. Si nos tenemos que preocupar también de eso ya es una dificultad mayor».

-Ramón Martos, ¿qué tipo de perfil de futbolista es y qué esperanzas tenéis depositadas en ese jugador?

-«Si sigue la progresión con la que está, muchas esperanzas, además es capitán del equipo está asumiendo protagonismo en todos los sentidos, con balón, sin balón, en cuanto a valores, a nivel de implicación, de entrenamiento, de dedicación. Es el camino que tiene que seguir haciendo él y todos los compañeros que quieran de él intentan llamar a la puerta del primer equipo porque nosotros estamos muy atentos y por supuesto está destacando en su selección además también».

-El Cádiz, por estilo de juego, por la forma de jugar de este equipo, es quizá un equipo de los más molestos para jugar contra ellos por un poco la idiosincrasia vuestra y la idiosincrasia del Cádiz.

-«Sí, realmente incluso en nuestro caso, en nuestro staff, siempre nos cuesta mucho sacar los partidos contra los equipos de Gaizka, es así, nos cuesta. Son partidos siempre muy igualados, nunca conseguimos realmente superarles con claridad, incluso superarles. Pero también es cierto que cada año es diferente, que nosotros tenemos mucha esperanza en el partido de mañana, que estamos también en un muy buen momento, vamos a ver si podemos derribar esa muralla, y no solo eso, y tener controlados a sus futbolistas de ataque, que es verdad que no están viendo mucho portería, pero tienen jugadores que los conocéis de sobras, de muchísimo talento y que todos estaban en Primera División hace poco, los Ontiveros, Brian Ocampo, García Pascual, Roger, todos han estado jugando muchos años en Primera División. Te hablo de los de arriba. Entonces vamos a ver, lo que sí que me tranquiliza para enfocar este tipo de partidos es que creo que todos hemos madurado en el sentido de que esas fases no tan positivas las llevamos mejor todos y yo creo que a nuestro equipo en este tipo de partidos lo que le puede poner nervioso es que por un rato el plan del rival vaya funcionando, porque hay ratos que seguro que le va a funcionar, y nos aceleremos, queramos acabar antes las jugadas, no empecemos a hacer buenas vigilancias y nos monten contraataques. Yo creo que en ese punto estamos mucho más maduros y esa es una primera parte para poder sacar el partido hacia adelante de una forma diferente a lo que nos está haciendo últimamente contra ellos, que nos cuesta mucho».

-El plan de partido, ¿crees que entre los planes puede pasar algo como el año pasado, un partido muy igualado que no se decidió hasta el final y terminó 1-1?

-«Sí, es posible que en algo se pueda parecer el partido en cuanto a planteamientos, pero yo te puedo hablar abiertamente del nuestro, el nuestro es ir a intentar dominar, intentar generar el mayor volumen ofensivo posible, sin descuidar los aspectos defensivos. Esa va a ser nuestra idea como lo es siempre. Es verdad que a aquel partido llegamos algo cansados por el partido de Ferrol, que fue un partido de mucha carga por el campo, por la lluvia y se jugó un poco más a lo que ellos quisieron aquel día, eso es verdad, dentro de que el resultado es justo porque nos hicieron dos o tres contraataques y el dominio fue nuestro, sin generar muchas ocasiones, por lo tanto creo que el resultado fue justo. Entonces un poco por ahí».

-La afición del Almería es la que más está asistiendo al campo en comparación al año pasado, con más de un 15% de asistencia. ¿Qué importancia tiene la afición en un derbi o en un partido muy especial contra el Cádiz?

-«Es verdad, es un dato extraordinario, vamos creciendo, o sea, yo prefiero que vayamos poco a poco y cada vez llenando más el estadio y creciendo en asistencia y que acabemos la temporada siendo esto un búnker, que no queden asientos rojos vacíos, pero es que estamos muy a gusto con nuestra afición esta temporada en casa y tenemos una responsabilidad grande de que sigan estando contentas con el equipo. Vamos a ver si conseguimos también aumentar eso y será un dato muy positivo, quiere decir que todo va más o menos bien»

-«Esa condición de búnker empieza mañana, sobre todo teniendo en cuenta que Las Palmas ganó en Valladolid y que pone la cabeza más apretada.

-«Sí. La cabeza yo creo que va a estar apretada muchísimo, casi todo, porque ese es un resultado que se podía haber dado como se podía haber dado al revés, es decir, no miramos mucho eso nosotros ahora porque al final nunca sabes si va a ser más fuerte a final de Liga el Valladolid o lo va a ser Las Palmas. Los dos son equipos claros aspirantes a pelear por las plazas de ascenso y si gana uno o pierde el otro, a uno le puede sacar distancia y al otro pues lo mantienes, pero es verdad que va a ser muy igualada, veo muchos equipos muy buenos, muy fuertes y el tema búnker es importante porque los equipos que son irregulares en casa realmente luego posiblemente se acaban quedando un poco de esa pelea. Yo creo que es fundamental tener la seguridad que en casa vas a sumar mucho, no tienes garantía nunca porque cualquier equipo te puede ganar, pero la dificultad nuestra es que precisamente creo que sería el quinto en casa seguido, y realmente prefiero no pensarlo porque si no va a ir haciendo que ya más a que la estadística se rompa, pero es que estamos muy bien en casa y el partido que hemos perdido el Racing, era un partido que iba encaminado también. Ojalá podamos seguir así».

-¿Te has acordado esta semana de ese encuentro la temporada pasada en Cádiz, allí en el Nuevo Mirandilla?

-«No, porque además al final nosotros entendemos que ese día no hubo un acierto en las decisiones, eso lo entendemos y lo mantenemos, pero los jugadores del Cádiz hicieron lo que tenían que hacer, que era pelear hasta el final por intentar levantar el partido. La revancha en este caso no sería contra los jugadores, entonces nada que decir. Ellos vienen precisamente de un partido donde se anula un gol realmente cogido con pinzas, es decir que es normal, lo vamos sufriendo todos, lo que pasa que nos acordamos todos, yo el primero, cuando te pasa en contra, pero los árbitros por supuesto miran de acertar al máximo y miran de equivocarse lo menos posible, pero siempre van dejando cosas, eso es normal y va a ser siempre así».