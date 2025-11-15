Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi quiere hacer el UD Almería Stadium un búker, consciente de la importancia de ganar en casa. UDA
UD Almería

Rubi fija el pulso del Almería-Cádiz: «Es una buena prueba para nosotros»

El técnico del Almería resalta la fortaleza defensiva del Cádiz, la madurez competitiva de su equipo y la importancia de convertir el Estadio en un auténtico búnker

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:00

En la víspera de un duelo con aroma de territorio clave, Rubi desgrana el momento de su plantilla apoyándose en afirmaciones contundentes. Entre ellas emerge ... su lectura del rival, cuando subraya que el Cádiz presenta «unos números defensivos extraordinarios» y que enfrentarse a un bloque que acumula tantas porterías a cero supone una prueba real del nivel de su Almería. La serenidad con la que explica que «si somos capaces de sobreponernos a ese entramado defensivo, querrá decir que nuestros futbolistas han estado a un gran nivel» consolida el tono de responsabilidad que intenta transmitir al vestuario. También dirige la mirada hacia la gestión interna, destacando la importancia de manejar los momentos difíciles sin precipitación, convencido de que «en ese punto estamos mucho más maduros».

