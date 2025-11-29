Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi dando instrucciones desde el banquillo a Chirino mientras sacaba de banda. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Rubi: «Nos ha faltado 'cuchillo' para haber ganado al Huesca»

Rubi hizo autocrítica reconociendo la falta de mordiente y también destacóel nivel defensivodel Huesca

Antonio del Rosal

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:19

La UD Almería no pudo pasar del empate sin goles en un encuentro en el que la sensación general fue clara. «Se hizo todo ... menos marcar». Así lo resumió su entrenador, Rubi, tras un partido que, según explicó, estuvo completamente bajo control de su conjunto, respondiendo que «el dominio ha sido total por parte nuestra», afirmó. El técnico rojiblanco señaló que el plan pasaba por evitar conceder opciones al contraataque y no regalar acciones a balón parado. «Prácticamente no hemos tenido ni que defender situaciones atrás», añadió el entrenador.

