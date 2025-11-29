Rubi: «Nos ha faltado 'cuchillo' para haber ganado al Huesca»

La UD Almería no pudo pasar del empate sin goles en un encuentro en el que la sensación general fue clara. «Se hizo todo ... menos marcar». Así lo resumió su entrenador, Rubi, tras un partido que, según explicó, estuvo completamente bajo control de su conjunto, respondiendo que «el dominio ha sido total por parte nuestra», afirmó. El técnico rojiblanco señaló que el plan pasaba por evitar conceder opciones al contraataque y no regalar acciones a balón parado. «Prácticamente no hemos tenido ni que defender situaciones atrás», añadió el entrenador.

Pese a la superioridad, el conjunto rojiblanco no encontró la profundidad necesaria. «Hemos centrado mucho, incluso hemos chutado, pero nos ha faltado un poco de cuchillo», admitió Rubi, consciente de que un gol habría cambiado por completo el guion. «Si consigues marcar un gol, aun como sea, posiblemente tienes mucho ganado». También destacó el mérito defensivo del rival, respondiendo que «el Huesca se ha defendido muy bien, con uñas y dientes. Hemos visto un 11 del Huesca con jugadores importantes en la categoría. Por lo tanto, máximo respeto y han hecho un trabajo enorme. Pero también ellos venían con la moral activada con la victoria del otro día. Pero repito, es de estos partidos que si consigues marcar posiblemente hubiéramos visto un escenario muy diferente».

Falta de recursos ofensivos

Preguntado por la falta de recursos ofensivos, el técnico reiteró la sensación de irse insatisfecho, destacando que «nos ha faltado culminar alguna jugada». Reconoció las buenas intervenciones del portero contrario, pero también que al Almería le faltó algo más de ingenio, puntualizando que «nos ha faltado que alguien se invente un chute magnífico de todas las situaciones que hemos tenido». El equipo cargó el juego por las bandas, acumulando centros, aunque sin precisión en el remate. «Hemos sacado muchísimos centros, pero tampoco hemos rematado demasiados. Algo hemos hecho mal dentro del área», lamentó. El técnico indálico recordó que ante el Huesca estos escenarios se repiten, explicando que «llevamos tres 0-0 seguidos con ellos viendo prácticamente el mismo partido, incluso empatamos en el 2022, el año del ascenso», señaló. Rubi remarcando lo ilógico del resultado en función de las dinámicas», puntualizando que «ellos venían de seis derrotas seguidas fuera y nosotros de cinco victorias en casa».

Rubi valoró el empate en un contexto competitivo exigente, aunque sin dramatizar, respondiendo que «empatando en casa no nos gusta», afirmó. Pese a ello, el catalán pidió no obsesionarse con la clasificación, exclamando que «nos olvidamos un poquito de los rivales porque al final estamos en una posición, no sé a dónde estaremos colocados, aunque falta el resto de jugar, pero estamos ahí arriba. Eso no nos acaba de obsesionar. Lo que nos obsesiona es encuadrar que el equipo sea lo más fuerte posible. En la faceta ofensiva nos ha faltado algo más que no hemos podido tener».

El entrenador rojiblanco aseguró haber visto compromiso en sus jugadores, declarando que «todo el mundo ha corrido y trabajado para buscar ese gol. No hemos tenido el premio; el equipo se ha vaciado». Ahora, explicó el entrenador, toca insistir. «Habrá que insistir primero en Elda en la Copa del Rey y luego en Andorra», aseguró Rubi ante los medios.

Alternativas y Centelles

El técnico admitió que se planteó introducir a Aridane como recurso aéreo al final, aunque finalmente lo descartó, confesando que «lo hemos llegado a pensar, pero mover piezas nos podía debilitar atrás y no íbamos perdiendo». Eso sí, reconoció que era una alternativa posible. «Es una opción que se puede valorar, por supuesto». También analizó las rotaciones y la presencia de jugadores fijos. «Todo entrenador tiene un núcleo de futbolistas, no es cuestión de hacer siete cambios cada partido», explicó Rubi, recordando además las bajas disponibles, describiendo que «teníamos la baja de Leo y de Nico;no teníamos tantos recursos». Respecto al estado físico de Leo Baptistao, aclaró que «no acaba de hacer limpio el gemelo… No son cosas importantes, pero los partidos van tan seguidos que no nos da tiempo». Sobre la suplencia de Álex Muñoz, Rubi matizó que la decisión fue estrictamente táctica. «Cuento plenamente con los dos». Y Rubi añadió sobre el partido del valenciano, confesando que «ha sacado muchos centros buenos; nos ha faltado aprovechar alguno. Creo que ha cumplido con nota».