Rubi estalla: «Nos sentimos semana tras semana bastante maltratados»

La comparecencia de Rubi en Valladolid estuvo dominada por una idea repetida a lo largo de sus intervenciones y que es la sensación de maltrato que vive la UD Almería. El entrenador, visiblemente molesto con la gestión arbitral, no ocultó su desazón tras un partido en el que el marcador se le hizo demasiado largo. «Sí que es verdad que el resultado al final se hace incluso muy largo con el tercer gol. Ya estábamos, pues aparte de desquiciados, estábamos ya, pues, yendo a la heroica, dejando espacios, es normal, ese tercer gol le quito yo un poco de importancia».

Acto seguido, apuntó al trato recibido como el gran condicionante del encuentro y de la dinámica reciente de su equipo. «Y del resto, ¿qué te voy a comentar? Es muy complicado no poder defender a mi club sin sentirnos maltratados. Sobre todo porque tardas tanto rato en ver una jugada en el VAR y luego ves que puede haber un medio empujón ahí, que también condiciona el salto en el aire. Cuando ves que marcas un gol y aún , tengo que ver a ver por qué lo ha anulado. La reiteración de faltas ha sido exagerada, como las ha perdonado. 28 faltas del Real Valladolid, 13 del Almería, 5 amarillas para cada uno. Para mí ha condicionado mucho y la verdad es que nos sentimos, últimamente, semana tras semana bastante maltratados».

En su análisis también quiso poner en valor la respuesta de sus futbolistas en un partido de máxima intensidad. «En cuanto al resto, dos equipos que han competido. El Valladolid es un equipo intensísimo, ya lo dije en la previa, que dificulta mucho, yo creo que se ha visto un muy buen Almería, que ha intentado combinar el corto y el largo, con la dificultad de un equipo que no para de presionar y que realmente es muy intenso. Por eso le doy valor a mis jugadores, a gente que ha intentado recibir entre líneas, que se han inflado a recibir faltas, y hemos competido muy bien, como ha dicho tu compañero».

Jugando mejor

El técnico se refirió además al desarrollo del partido, especialmente a lo ocurrido en la primera parte, cuando su equipo mereció más, pero acabó marchándose en desventaja. «Sorprendente, entre comillas porque al final es un partido de fútbol, el rival también está compitiendo y tú has fallado un penalti, has llevado el peso del partido, eso es evidente, pero sabes que eso a veces no te da resultado. Puedes estar dominando, jugando mejor que el rival, creo que es así, pero si no se transforma en goles queda en eso. Pero hay que aceptarlo. Yo creo que estamos viendo un Almería muy implicado, los futbolistas peleando cada balón, hemos ganado los duelos con mucha diferencia también, pero ahora estamos en ese momento que no acabamos de sacar el partido y además yo creo que las verdades es que estamos siendo bastante maltratados».

Dentro de su explicación, Rubi también abrió el capítulo táctico para justificar la elección de su doble pivote inicial. «Si te digo la verdad, al no estar Baba, al no estar Lopy, son dos jugadores que pueden ser titulares. Gui está compitiendo bien, había que buscar un compañero de al lado, entonces sabíamos que Stefan, como ha demostrado, está preparado, y sabíamos que había mucho duelo, que había mucha intensidad, que había mucho juego directo del rival, eso lo sabíamos, y por eso hemos decidido por él. Otras opciones hubieran sido Selvi, hubiera sido Robertone, hubiera sido el mismo André, pero creo que en eso lo hemos acertado».

Sin malos rollos

La última parte de la comparecencia sirvió para desmentir cualquier tipo de problema con André Horta. Rubi fue tajante y quiso cerrar la polémica. «Cuando dices en la calle, ¿dónde es en la calle? ¿En los tuiters? Pregunto, porque acaba de finalizar el partido, no sé con quién hemos hablado, para que se diga eso. ¿Cómo voy a tener algo contra un futbolista? ¿Cuándo he tenido yo algo contra un futbolista? Es que no tiene ni pies ni cabeza, es decir, ¿qué quiere decir? ¿Que tenía que haber jugado André Horta de inicio, no tenía que haber jugado Stefan? ¿Vamos por ahí? Pues no lo sé, estamos todo el día viendo a los futbolistas, viendo cómo entrenan, viendo cómo trabajan y encima estoy orgulloso del partido que ha hecho Stefan y muy contento con el trabajo de André en la segunda parte, sin más».