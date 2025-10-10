Rubi espera «partido difícil que va independiente de la clasificación»

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 19:41 Comenta Compartir

Rubi, entrenador de la UD Almería, comenzó su intervención pidiendo un minuto de siliencio en recuerdo de Joaquín Amérigo, compañero de Canal Sur fallecido el pasado lunes. El vilarense se ubicó en el mismo sitio desde donde Joaquín formulaba las preguntas en cada rueda de prensa. El técnico ha hablado hoy subrayando que el equipo ha mostrado un deseo claro de «reivindicarse» tras sufrir dos dolorosas derrotas. El técnico reconoció que las recientes victorias fuera de casa les han permitido jugar con una tranquilidad que a veces falta en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde sienten la «obligación de siempre estar con el balón». Sin embargo, hizo un llamamiento especial a la grada, catalogando el partido contra el Real Zaragoza como uno de los «tres o cuatro partidos durante el año donde voy a pedir ese plus de apoyo al máximo para el equipo». Rubi fue muy claro al señalar la trascendencia del encuentro, pues una victoria significaría «un pequeño punto de inflexión» para que los rojiblancos permitan al equipo colocarse «en el grupo de arriba». El entrenador enfatizó que si lo consiguen, «cuanto antes lo hagamos mejor», aunque reconoció que el Zaragoza es un «rival muy potente» con buenos refuerzos.

El técnico transmitió una profunda calma con sus recursos, destacando que él está «muy tranquilo a la hora de hacer sustituciones, tanto en el once como durante el partido», a pesar de la ausencia de Selvy por molestias y la gestión del regreso de Lopy y Embarba tras sus respectivas situaciones. No obstante, Rubi advirtió contra el exceso de confianza que podría generar la mala racha del rival, el Real Zaragoza. El entrenador señaló que el historial reciente demuestra que es un equipo «donde nadie le ha pasado fácil la cara por delante», con «números defensivos son de nota alta» y que todos sus partidos acaban con «marcadores ajustados». Al contrario de lo que podría dictar la clasificación, el míster sentenció que el encuentro es un «partido difícil que va independiente de la clasificación», y que la afición debe ir al campo con la etiqueta de «partido muy importante».

Respecto al rendimiento reciente, Rubi se negó a asegurar que este sea el mejor Almería de la temporada, esperando que «lleguen mejores» momentos, pues el equipo «aún tiene margen de crecimiento». El técnico puntualizó que la métrica más importante es la «sensación de peligro de recibida» y confirmó que la «mejoría es evidente» en este aspecto defensivo. Sobre el excepcional rendimiento del equipo en casa —solo dos derrotas en 24 partidos desde el descenso—, Rubi se mostró orgulloso, pero cauteloso: «Ojalá [se mantenga], porque realmente es muy difícil», anticipando que este año «va a ser más difícil» ya que los rivales viajan con menos miedo. Finalmente, el entrenador alabó el compromiso de los tres delanteros de la plantilla, asegurando que «de aquí a final de temporada vais a ver a los tres delanteros que están jugando con naturalidad y con posibilidad de que no dependan de si marcan o no marcan para seguir jugando».

Vuelve la UDA a casa, después de dos salidas fructíferas en cuanto a resultados y también con cierta sensación generalizada, nunca unánime, pero sí generalizada, de que en Almería, después de ocho partidos, cada encuentro es mejor¿Cómo la asuméis y la afrontáis?

«Sí, realmente pienso que después de las dos derrotas que sufrimos, el equipo ha mostrado realmente que se quiere reivindicar y que quiere ir lo antes posible a las posiciones de arriba. Es verdad que para ser los partidos de fuera hay una parte que estamos algo más cómodos, que también lo vamos a estar en casa, que es que quizás no tenemos la obligación de siempre estar con el balón, la obligación de dominar todo el partido al rival, que a veces en casa sí que nos vemos con la necesidad de llegar pronto al área para que la gente esté contenta y eso te permite ese punto de tranquilidad. Pero creo que el equipo está trabajando con las ideas muy claras, jugamos contra un rival muy potente que ha crecido muchísimo, algunos jugadores ya estaban el año pasado, pero cada vez son mejores y han hecho unos buenos refuerzos y vamos a ver si lo confirmamos con el partido de mañana. Para mí, va a haber tres o cuatro partidos durante el año donde voy a pedir ese plus de apoyo al máximo para el equipo, porque son partidos que pueden significar un pequeño punto de inflexión, es decir, si nosotros mañana sacamos el partido adelante, nos colocamos en el grupo de arriba, luego ya veremos lo que duramos o lo que dejamos de durar, porque nuestro equipo aún no ha estado arriba y no sabemos qué respuesta va a tener el equipo cuando sí consigue meter la cabeza arriba, pero entre antes lo hagamos mejor. Mañana es un partido donde pido el máximo apoyo, como siempre hace la afición, pero que se deje en el alma por ayudar al equipo, por apoyarnos en el momento que podamos tener más duro y vamos a ver si sacamos este partido, que es muy importante».

¿Cómo llega el equipo? porque es una semana diferente en el sentido de que hay parón de selecciones. Pierdes hasta cuatro futbolistas. Presumiblemente se recuperan a dos, Dion Lopy y Adrián Embarba. Entonces, un poco cómo llega el equipo, con muchos efectivos en el centro del campo.

«Sí, es verdad que en la posición que acabas de comentar vamos con mucho potencial, con características pequeñas algunas, pero diferentes los futbolistas, lo que nos da un margen de maniobra al staff para el momento dado. Siempre repito lo mismo, un poco, si están al 100% de sus posibilidades, si hay uno que está por debajo siempre me darán igual las características y el jugador que está al 100%, pero tenemos ahí mucho fondo de armario. En la parte de atrás, pienso que también, la portería también. Lo que es la parte de medias puntas, sí que es verdad que media punta puro específico quizás tenemos dos. Y luego tenemos tres delanteros, donde es verdad que va a haber un crecimiento seguro y la aportación de cada uno, pero yo pienso que sí. En resumidas cuentas, la respuesta para mí es que yo estoy muy tranquilo a la hora de hacer sustituciones, tanto en el once como durante el partido. El deseo es que siempre salgan bien y no siempre pueden salir bien, pero yo estoy muy tranquilo cuando miro hacia atrás».

¿El equipo cómo llega?

«Lopy en principio sí, es verdad que llega bien, pero quizás nos hubiera gustado tener algún día más, pero creo que sí, que va a estar. Y luego Embarba, obviamente. Y el que tenemos la duda es de Selvi. Ayer tuvo una pequeña molestia y vamos a ver si hoy puede estar entrenando con el equipo o tenemos que pararlo pocos días si lo tuviéramos que parar. El resto, bien».

Fuera de casa no tenéis esa obligación tan fuerte de dominar el partido, de llevar el peso. Pese a eso, los números dicen que el Almería es el cuarto equipo que más posesión tiene en los partidos, que es el cuarto equipo que menos juega balones en largo. En ese sentido, viéndolo tan positivo, no sé si creéis que os falta un poco también combinarlo con ese pase, con esa búsqueda de balón más en largo, especialmente, aunque esta semana no puedas contar con él, cuando puede jugar con Soko en punta.

«Cuando hacemos los estudios y análisis del rival, nosotros nos fijamos mucho dónde tiran la línea defensiva. Si juegan una línea defensiva algo alta, si la tiran un poco más atrás, más aculada. En función de eso, a igualdad de condiciones de nuestros puntas, pues buscamos una cosa, buscamos otra, y buscamos un juego algo más vertical o algo menos vertical. También depende mucho de la presión que te haga el rival. Si el rival nos deja ir subiendo con la pelota, lo movemos de un lado al otro, preferimos llegar con juego que con un juego directo, eso es verdad. Pero no rehuimos para nada y, de hecho, lo trabajamos, balones más directos, más largos. Lo que pasa que sí que es cierto que con Patrick, por supuesto, sí, podemos explotar un poco más, las marcas de ruptura en la espalda de la defensa. Recuerdo el gol de Sergio contra el Sporting, que es un pase de André en la espalda del lateral izquierdo del Sporting y se mete Arnau, todo eso también lo trabajamos. Ahora, hay partidos que es un poco más difícil hacerlo o un poco menos, pero intentamos que todos los los argumentos del juego los intentamos explotar».

No sé si estamos ante el mejor Almería de la temporada por la racha tan buena que lleva el equipo, 7 puntos de 9.

«Espero que no, espero que lleguen mejores, no digo mejores o que por lo menos, aunque hay algún traspié que los va a ver, el equipo se muestre tan fiable como creo que se está mostrando. El otro día es verdad que el Dépor también nos genera alguna ocasión de gol, también eso es verdad. También es cierto que las hemos trabajado todas las que nos hicieron, las hemos repasado en vídeo, hemos hecho ejercicios. Vamos a ver si conseguimos que no nos hagan algún tipo de situaciones como nos entraron por banda el otro día, básicamente. Pero yo creo que independientemente de los resultados, yo creo que aún este equipo tiene margen de crecimiento».

Sólo un gol recibido. Y de la mano viene un equipo, un rival, el Zaragoza, al que ya está costando mucho el marcar goles, sobre todo que necesita mucho disparos a la puerta, creo que es el que más, con más de 23 tiros, que necesita para hacer un gol de media. No sé si eso te deja un poco, sobre todo es lo que más tranquilo te deja en estos últimos partidos, esa mejoría en números defensivos.

«Hemos encajado dos. Yo creo que la mejoría es evidente, que mi discurso siempre es el mismo, más que en los goles, es en la sensación de peligro de recibida. Eso para mí es lo más importante porque al final te pueden hacer muy pocas situaciones y metértelas todas o hacerte muchas y el portero las saca todas o las tiran fuera, pero no es lo mismo, entonces el análisis que nosotros hacemos es un poco más situaciones generadas del rival. Entonces, yo creo que la mejoría es evidente, es verdad que estamos dando una continuidad a un bloque defensivo, portería, que también ha salido de lesiones o han llegado más tarde, o pequeñas cosas que hacen que cada vez tengan ese punto de forma un poco más grande. Y lo importante es que los que están esperando por detrás están apretando también. Zaragoza a mí hay una cosa que realmente me parece que hemos de ir un poquito con cuidado. A Zaragoza quizás le está costando un poco arrancar, pero creo que solo en sus partidos solo el Andorra ha marcado más de un gol. Es verdad que ellos no han marcado nunca más de un gol, pero sólo un equipo les ha marcado más de un gol. Es decir, todos los partidos son a marcadores ajustados. Eso quiere decir que nos espera un partido reñido, que nadie le ha pasado fácil la cara por delante y además a nivel defensivo sus números son muy buenos. Es decir, independientemente que ahora les pueda estar costando marcar algún gol, que esto en cualquier momento cambia, sus números defensivos son de nota alta».

Sólo hay seis equipos que creo que mejoran los datos del Real Zaragoza. Todo lo que llega de allí son dudas del entrenador, son malas sensaciones de un equipo histórico que está en descenso, mucho ronrón, mucho ruido. El vestuario de los futbolistas, tú, estáis curtidos en que en el diccionario de partido trampa y de situación engañosa es la del sábado, ¿no?

«Correcto. Conocemos ya no sólo el club contra el que nos enfrentamos, sino conocemos los futbolistas que tiene. Todos son jugadores que han estado en la categoría años y sabemos lo que nos cuesta ganar. A nosotros también nos cuesta. El partido trampa es un partido difícil que va independiente de la clasificación o de los últimos resultados del rival que hace dos jornadas ganó fuera de casa, que no lo ha conseguido combinar con un buen resultado en casa, pero su última salida fue victoria. Entonces, máximo respeto al rival que va a pelear muy bien y que nos lo va a poner muy difícil y eso no tengo duda. Ojalá mañana me digáis, hombre, nos habías dicho que iba a ser más difícil. Ojalá me lo tengáis que decir».

¿A Thalys cómo lo ves?

«Es normal que preguntéis cualquier cosa de cualquier futbolista. Yo estoy muy contento con él. La verdad es que creo que de aquí a final de temporada vais a ver a los tres delanteros que están jugando con naturalidad y con posibilidad de que no dependan de si marcan o no marcan para seguir jugando. Thalys se ha adaptado muy bien. Está continuamente queriendo aprender y adaptarse al ritmo, que es un ritmo quizás diferente al del que venía. Algunos trabajos a niveles de fuerza que no los tenía del todo trabajados. Y lo está asimilando todo muy bien. Si me dices lo que veo en el día a día, un jugador que tiene muy buena continuidad en el juego y tiene muy buena definición. Por lo tanto, tarde o temprano le vamos a sacar partido. Estoy seguro».

Decías de utilizar el comodín de zarandear un poquito más a la afición para vivir el partido desde el principio. Habéis convertido en norma y en rutina algo poco habitual, lo de marcar casi siempre en todos los partidos. Desde Zaragoza se indicaba un dato y es que solamente hay dos derrotas de la Almería en 24 partidos desde el descenso.

«Ojalá, porque realmente es muy difícil estar dos temporadas, todos los partidos que has dicho, fue el del Castellón el año pasado y el del Racing este año con situaciones extraordinarias, pero los resultados en casa y para mí la sensación que ha dado casi siempre el equipo en casa ha sido de ir a por los partidos, de buscar momentos, de avasallar al rival, de marcar goles. Es verdad que también nos hacen sufrir los otros equipos y los equipos que vienen nos hacen sus ocasiones, eso también es verdad, pero al final los resultados han sido para mí muy buenos. Creo que este año va a ser más difícil, también lo digo, porque como ya os lancé el dato la semana pasada que había dos victorias más de local que de visitante va con menos miedo a los estadios, al nuestro, y como futbolistas buenos tiene todo el mundo, entonces ojalá seamos capaces. La afición siempre nos ha ayudado, creo que eso lo valora, estoy contentísimo porque yo sé que eso lo valora y yo lo único que pido mañana es que le pongamos como una etiqueta a partido muy importante. Luego, de aquí a lo mejor dos meses, buscaremos otro, pero que esos días que marcamos como vamos todos a sacar este partido como sea, que sea el mejor de los días».

Chirino es al que más le ha costado entrar en esa dinámica, esa línea que tú has comentado antes de fijos en la parte de atrás, porque viene también de una dinámica en la que ha estado mucho tiempo jugando en un sistema muy diferente, más arropado en defensa con tres centrales y no sé si eso quizá es lo que le ha hecho que le cueste más entrar en esa dinámica contigo.

«Son tres cosas, ya no los tres centrales, también el año pasado acabaron jugando con cuatro atrás y en el juego de lateral derecho muchas veces y la forma de defender era muy diferente no digo ni mejor ni peor vale no estás más zonal es más de estar pensando dónde está el balón donde tengo delantero que de ir persiguiendo entonces eso para él le ha supuesto pues un proceso de adaptación segundo te diría que creo que Marcos Luna también es un muy buen lateral por lo tanto ahí hay un buen choque de trenes y que bueno que habrá unas fases de liga a lo mejor se lo lleva uno luego sea el otro o ya veremos cómo va porque yo voy semana a semana y luego te añadiría que él en este verano también ha tenido algunas cosas que no la han ayudado del todo porque ha tenido algún problema pues bueno extra deportivo sin más ya está solucionado pero al final hay muchas cosas que hacen… pero es un jugador con unas condiciones físicas increíbles una capacidad de repetición de esfuerzos grandes creo que los mejores de la liga te lo digo ya no sé los datos quien le iguala en niveles de sprint de más de 24 metros recorridos etcétera y además hay pequeñas cosas que estamos poniendo como intentamos con todos, pero además es que vive el fútbol al 100% está todo el día viendo partidos en el móvil está muy involucrado también»

¿Qué valoración haces sobre el partido de Copa?

«Parece que a veces sólo me queje y no yo me quejo y también aplaudo muchas cosas que en mi modesta opinión considero que son acertadas esta lo es al 100% seguro que pues bueno con todos los respetos de cualquier zona geográfica de España el Lorca prefiere recibir al Almería a recibir a lo mejor un equipo de nuestra categoría gallego por decirte algo entonces nuestra afición se puede desplazar va a ser un día muy bonito y creo que minimiza gastos y facilita la eliminatoria a todo el mundo, también es cierto que a medida que van avanzando sobre todos estos equipos que ya les ha tocado en Primera División yo considero que les tendrían que ya poner en el bombo un poco con todos no porque al final si no los equipos de Primera División fuertes tienen dos o tres rondas con equipos de 4 o 5 categorías menos que ellos una lo puedo entender para que haya un estímulo económico pero luego yo ya los pondría más todos juntos bueno al final es un partido único también es más peligroso de lo que parece; ya lo vimos en Arenteiro y cuando llegue ese día vamos a preparar el partido a conciencia».

Después de la velocidad crucero ¿qué viene?

«Primero cumplir eso que tenemos en la mente todos es decir dejar que pase este mes de octubre y noviembre y que realmente el equipo pues está recaudando muchos puntos que nos coloquen la posición que queremos porque bueno las ligas parecen muy largas, pero a veces son muy cortas y si tardas mucho en coger posición entre los seis primeros pues luego te puede costar porque cualquier traspié se viene todo abajo. Yo espero que tengamos un buen mes de octubre un mes de noviembre creo que podemos ser optimistas en cuanto a que el día a día como se ha dicho muchas veces es extraordinario y creo que además estamos compitiendo bien a fases algunas fases pues el rival también nos hace daño, pero en muchas fases el rival nos respeta porque sabe que tiene un buen equipo delante».

El estado del césped.

«Entrenamos ayer y vamos a entrenar ahora, la hierba está tierna, pero sí que es verdad que después del entrenamiento de ayer no vimos daños colaterales es decir no se levantó quedó el estado en terreno de juego bastante bien, por lo tanto vais a ver un buen tapete que le falta un poco pues un que pasen días y más con el clima que tenemos aquí que enseguida le toca el sol y la hierba puede crecer bien y estará un poco más compacto no, pero eso es un canon normal que hay que pagar cada vez que se cambia la hierba. Además estaremos dos o tres semanas alternando aun anexo y estadio precisamente para no cargar el estadio que la hierba es muy muy joven y luego cambiaremos el anexo cuando éste ya esté más fuerte y pasaremos a entrenar durante dos o tres semanas siempre en el estadio».