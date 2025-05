Rubi: «Los equipos no nos quieren en el play-off»

Antonio del Rosal Viernes, 30 de mayo 2025, 15:14 Comenta Compartir

Rubi, el entrenador de la UD Almería, habló en sala de prensa antes de recibir la visita del Tenerife. En una conferencia de prensa que duro algo más de veinte minutos donde el técnico rojiblanco tocó todos los temas, más allá de los meramente deportivos. El técnico catalán comentó como tienen que afrontar esta última jornada contra el Tenerife, asegurando que «partido vital, porque yo creo que meterse en el play-off como está acabando el equipo es muy bueno, pienso que intentamos generar esa energía positiva desde hace un mes y medio y se están consiguiendo los objetivos, pero necesitamos culminarlo con este partido contra el Tenerife».

Rubi comentó que el equipo va mejorando y evolucionando de forma positivo de cara a jugar un hipotético play-off, subrayando que «sería la séptima victoria en casa, creo que fuera poco a poco vamos compitiendo cada vez mejor, por lo tanto es fundamental sacar este partido para cumplir ese mínimo de hacer el play-off, que ya habéis visto lo caro que es y lo difícil que es». El técnico hizo la comparativa con aquel partido de Alcorcón en el que los rojiblancos no pudieron pasar del empate y no sellaron el ascenso, confesando que «respecto al partido contra el Alcorcón, es verdad que puede parecer que tenga alguna similitud porque el rival está descendido, es verdad que el Alcorcón acabó aquella temporada compitiendo muy bien y en eso reconozco que también el Tenerife lo está haciendo; aquello en el 2022 lo enfocamos mal, reconocimos el error ahí de que hicimos un poco de prefiesta, por falta de experiencia y fue un aprendizaje, nosotros tenemos, el Tenerife está acabando la temporada de una forma dignísima, compitiendo muy bien sus partidos a pesar de ser descendido, y eso es así, pero son partidos diferentes, son otros equipos, son otros momentos, incluso para nosotros es un objetivo aún diferente al de aquel momento, claro que el Tenerife nos lo va a poner difícil». El catalán destacó que los rojiblancos depende de sí mismos para afianzarse en puestos de promoción, contestando que «lo que nos da optimismo es ver al equipo, cómo está compitiendo, cómo en casa tiene unos números inmaculados desde Zaragoza, creo que son 16 goles a favor, 3 en contra y a pesar de que viene un rival, ojo, que en los últimos 10 partidos nadie le ha marcado dos goles hay que hacer la faena, dependemos de nosotros, eso fue el esfuerzo que conseguimos en Miranda, depender de nosotros ya no lo podemos tirar por tierra».

Baja de Pubill

El lateral irá con la Selección española Sub-21 tras jugar contra el Tenerife por lo que no podrá participar en la 'liguilla'; Rubi reclamó que debería paralizarse también la Liga Hypermotion, argumentando que «llevamos los entrenadores pidiendo año tras año de igualar los calendarios para que esto no pueda pasar, es verdad que es injusto, es verdad porque podemos decir no, eso ya lo sabíais al principio ya, pero es verdad que la Liga de Segunda División acaba tardísimo a la hora de planificar los equipos que lleguen a la final de play-off y si encima hay jugadores que no pueden participar, creo que esa es una reclamación que es legítima que hagamos para que algún día se pueda igualar todo esto».

Se prevé lleno en el estadio

A pesar de que en varios partidos se han vendido todas las entradas, el estadio no ha llegado a llenarse porque varios abonados no suelen asistir al campo, Rubi hizo un llamamiento para estos 'aficionados fantasmas'. «Creo que hay una propuesta que hace el club ahora, de que canjee la entrada para un familiar, el club se la da para que pueda venir un familiar si esa persona que es abonada no va a poder venir o no va a querer venir».

El de 'Vilassar de Mar' pidió el máximo apoyo, reclamando que «como dije en Miranda ya llevo días diciendo, cada aliento de más, cada persona que nos transmita ese calor es una ayuda importante. Si podemos acabar de vender esas entradas que faltan y que la gente ceda su abono para ver un lleno, que creo que ahora sí el equipo lo va mereciendo». Solo ante el Al-Nassr y contra el Racing de Santander, se colgó el cartel de 'no hay billetes', aunque faltaron alrededor de 3.00 abonados.

ANTONIO DEL ROSAL

Almería. El entrenador de la UD Almería, es consciente de que tienen que salir al 200% para evitar que el Tenerife juegue con la incertidumbre del resultado, detallando que «nuestra intención, sea el Tenerife o sea el rival que sea, sea jornada 42 o sea la 18, es intentar enganchar al público de inicio e intentar salir fuertes para liquidar lo antes posible la incertidumbre del marcador, por lo menos del 1-0 que es muy importante en Segunda División, el que va a entrar primero sabes que ahí tiene un pasito ganado».

Por otra parte, el responsable del banquillo indálico argumentó como evitar que sus jugadores se bloqueen en esta parte tan importante de la temporada, describiendo que «si hacemos un buen partido contra el Tenerife habremos minimizado para podernos bloquear en un partido de los que vienen después, porque el equipo está con mucha confianza. La otra opción, es que cada cabeza es diferente y cada persona individualmente tiene más facilidad para quedarse bloqueado o menos. Por un lado, ayudar desde el cuerpo técnico a esa persona que esté preparada, si se da; creo que no hay que querer anticiparle si te pasa esto, pero si se da estar preparado para darle herramientas y luego tener la habilidad de ver qué futbolistas a lo mejor les puede pasar menos eso, para que haya menos posibilidades de que encontremos estas situaciones», aseguró Rubi.

En ese sentido, el catalán argumentó que son un plantel 'afortunado' por llegar vivos a esta fase de la competición, reiterando que «hemos sido un poco afortunados, queríamos estar peleando el ascenso directo hasta esta jornada, nos hubiera gustado. Pero al no poder ser, porque con la derrota de Castellón y la de Cádiz, ahí vimos que ya se nos escapaba del todo, hemos podido preparar al equipo para que tenga menos posibilidad de bloquearse y la sensación que tenemos en el vestuario es muy buena. Eso no es garantía de éxito, porque no lo es, porque esto es fútbol y los rivales también juegan».

Elogios al Tenerife

Rubi sabe como afrontar este choque y respeta al máximo a los tinerfeños, empezando por su entrenador. «Nosotros a veces no lo conseguimos, pero nuestra intención y en casa es innegociable siempre salir, un poco a 'revienta calderas, es decir, intentar abrir el marcador lo antes posible, meterle ritmo al partido, eso lo vamos a intentar». El técnico rojiblanco destacó algunas virtudes del rival, apuntando que «vamos a jugar con un equipo que también tiene jugadores de mucho oficio, es verdad que el Tenerife ha perdido la categoría, pero todos repasáis la plantilla y los entrenadores que han ido pasando, que son todos de muchísimo nivel y a veces pasa eso en una temporada, que no cuadra, no sale, pero miras también la plantilla tiene jugadores consagradísimos, hay un entrenador que lleva 400 minutos, hay 400 partidos casi entre Primera y Segunda», concluyó el técnico.

Una de las noticias positivas es el regreso de Baba al campo de entrenamiento, Rubi dio algunos detalles de cuando podrá volver con el grupo, explicando que «la recuperación de Baba va fantástica. La verdad es que estamos muy contentos. Los médicos también dicen que la evolución está siendo muy buena. El 3 de enero fue la operación. A todos de reojo lo hemos intentado, que entre un poquito a ver si puede, pero los médicos en eso son inflexibles. Que se cumplan los seis meses, que será el 3 de julio, pero todo va en ese sentido viento en popa. No ha habido ni un retroceso en su recuperación. Está haciendo como podemos algún día, que ahora nos dejamos menos, observar, pero o sea, indo a campo, trabajar y va todo muy bien».

El técnico indálico comentó como se siente personalmente en esta fase de la temporada, exclamando que «sí que me noto o que noto que entre todos hemos conseguido un poquito que el equipo haya pasado esa fase que ha sido muy dura, donde se nos ha escapado el ascenso directo. Ahora una vez has pasado esa página, ves al equipo que vuelve a competir mucho mejor, que como hablamos, que es un equipo que ya los rivales no sé si lo quieren o no lo quieren en el play-off, más bien creo que no nos quieren mucho, pues estoy un poco más tranquilo, más contento, más relajado en el sentido de que estamos preparados», concluyó Rubi.