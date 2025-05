Rubi: «Si entramos en el playoff será muy difícil quitarnos de encima»

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 19 de mayo 2025, 01:20 Comenta Compartir

Rubi se mostró eufórico tras el 2-0 conseguido por la UD Almería frente al Racing y advirtió que la inyección moral del nuevo dueño sólo explica una parte del triunfo. «La plantilla estuvo muy seria y muy concentrada en todo momento, hasta merecer al 100 % una portería a cero que se escapó otras veces». Esa firmeza, dijo, es la base para «acabar la temporada con la energía a tope y ser un equipo muy duro si logra el playoff».

Preguntado por el cambio de rostro del vestuario, el técnico explicó que todo se debe al trabajo constante de club y cuerpo técnico. «Ha sido 'pico y pala', un martilleo continuo para unir lazos y lo hemos conseguido». Agradeció el elogio de José Alberto -«el resultado se quedó corto»- y subrayó el paso adelante de Sergio Arribas, que firmó «un partido extraordinario en ataque y defensa».

Rubi desveló que afrontó una semana «complicadísima» por lesiones y virus, elogió el regreso de Chumi -«nuestro central más rápido»- y confesó que, pese a su sanción, vivió el choque «menos nervioso» desde el palco, con 17 llamadas al banquillo. Además, confirmó el refrendo del nuevo presidente. «Bajó antes a presentarse y después vino a felicitarnos».

Energías renovadas

La UD Almería logró un sólido desempeño, algo que Rubi atribuyó a un esfuerzo constante y meticuloso por parte del equipo. Destacó que la mejora en la motivación del grupo también se ha visto impulsada por la llegada del nuevo propietario, quien ha aportado una energía renovada y ha ayudado a mantener alta la moral de la plantilla. «Sí, y el otro día se nos escapó en el 95 esa portería a cero. Y el día del Cartagena en casa en el 93. El día del Racing de Ferrol al final. Es una pena que no hayamos conseguido alguna más, ¿no? Pero hoy hemos hecho un partido para que esa portería 0 fuera merecida al 100%. Me ha gustado mucho el equipo. Ha estado muy serio, muy concentrado en todo momento. Y creo que estamos en el camino de que el equipo acabe de una forma importante la temporada, con la energía a tope y que sea un equipo muy duro si nos metemos en el playoff, que aún no lo hemos conseguido«.

Habló del trabajo anterior y de la nueva etapa ahora con Mohammed Al-Khereiji como propietario. «No hay duda de que ya contesté a un compañero en la previa, que estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho Turki. Insisto en que le damos las gracias. Pero también es verdad que el nuevo propietario ha venido con también una energía renovada. Y ha sido una cosa muy, muy positiva desde el momento en que se anunció también porque al final tú buscas siempre intentar que tu plantilla esté motivada. Y esto ha ayudado un poquito más». De todas formas, no es lo único que ha influido en la victoria. «De eso a hablar que 90 minutos se aguanta por una cosa sola de esas. No, hay muchos detalles dentro del trabajo del partido. Y sobre todo que el equipo ha estado muy, muy serio».

El técnico resaltó que el equipo mostró su versión más completa y competitiva, generando sensaciones que fortalecen tanto a la afición como al propio vestuario. Señaló que esta fortaleza será clave de cara a la recta final de la temporada y el posible acceso al playoff, asegurando que ahora la UD Almería es un equipo difícil de superar. «Es verdad que hace semanas que venimos hablando de que tenemos que intentar acabar así, generando estas sensaciones. Primero, para arrastrar ya a esta afición que nos lleva en volandas. Y segundo, porque el equipo se sienta fuerte, se sienta convencido de que somos un equipo que si nos metemos en el playoff va a ser muy difícil sacarnos de encima. Luego, será también para nosotros difícil pasar rondas, pero no se nos va a quitar de encima cualquier equipo. Y eso es lo más positivo que queda«.

Otros retos

Para el rojblanco ahora tocan más retos. «Primero hay que asegurarlo, hay que intentarlo. Con cuatro puntos estaríamos metidos. Por lo tanto, quiere decir que la semana que viene tienes que hacer tú la faena y depender de tus resultados para que fuera la semana que viene, si no te tienes que ir a la última. Y después, yo creo que hemos hecho... Si ya empiezas a analizar, algunos partidos también muy buenos. Es verdad que la sensación de sufrir en defensa poca hoy. Y es verdad que somos un equipo que normalmente hemos sufrido en defensa. Hay que poner en valor, porque hemos jugado contra un gran equipo que no ha podido en ningún momento desarrollar sus armas. Eso es muy bueno y contra un equipo que toda la segunda vuelta, más el último de la primera vuelta, ya ha marcado menos en un partido. Entonces, que hoy no haya tenido ni opciones, significa que cuando el equipo está comprometido, trabaja en ataque, hay en defensa los once, no somos tan fáciles como a veces hemos parecido durante la Liga».

El cuerpo técnico y la propiedad han trabajado incansablemente para fortalecer la unidad y cohesión del vestuario, lo que ha derivado en un grupo más fuerte y comprometido. Las derrotas recientes, lejos de fracturar al equipo, han servido para reforzar su carácter y unión. «Para mí el pico y pala, ha sido un continuo martilleo desde todos los ámbitos, no sólo del staff, sino la propiedad del club, la gente que manda en el club, hemos estado continuamente intentando unir lazos entre futbolistas, en vestuario y yo creo que ahora sí que está claro que lo hemos conseguido. Eso no quiere decir que vaya a ser garantía de éxito segura, pero sí que creo que ya no nos tenemos que preocupar más de cosas que van saliendo a veces o cosas de dentro. Estamos unidos, tenemos claro lo que queremos y es verdad que alguna derrota de la forma que ha sido acaba de ayudar, porque el otro día la derrota del Cádiz nos ayudó en vez de perjudicarnos como grupo, y partidos como hoy lo corroboran».

El reconocimiento de José Alberto, entrenador rival, por el serio trabajo del equipo en todas las facetas del juego -dijo que al Racing le superó en todo el Almería-, así como la mejora en el rendimiento defensivo y ofensivo de Sergio Arribas, fue valorado por Rubi como una muestra del compromiso y evolución del equipo. «Agradecer las palabras de José Alberto, porque al final honra que haya un reconocimiento también al rival, yo creo que sí que hemos hecho un partido muy serio en faceta ofensiva, defensiva te diré más, posiblemente el resultado es corto, tampoco es cuestión de hablar mucho de ello, pero el resultado es corto. Y lo otro es una gran noticia también, porque Sergio lleva mucho tiempo intentando trabajar aspectos defensivos, que él por su forma de jugar, por su esencia, le cuestan un poquito más y estoy totalmente de acuerdo de que hoy ha hecho un partido extraordinario en ataque, pero también en defensa y que ojalá pueda seguir esa línea porque hemos sufrido durante el año algunos momentos de poner mucho atacante, porque nos costaba, y cuando ya un atacante como él también se sacrifica, como se sacrifica Luis, Leo pues yo creo que es una gran noticia y él está con muchas ganas de ayudar al equipo a ganar partidos. Seguramente esto no le llena mucho a él, pero es importante».

Las vueltas de Arnau y Chumi

Las dificultades físicas y las ausencias por molestias no impidieron que el equipo pudiera presentar una alineación competitiva. La recuperación de jugadores como Arnau y Chumi aporta variantes importantes, especialmente por la velocidad del central, que permite mantener una línea defensiva más adelantada. «Hemos tenido una semana muy complicada, con pequeñas lesiones, amigdalitis, diarreas, ha sido una semana de verdad que ha habido nueve jugadores que algún día no han entrenado. Hoy Robertone no va convocado, es una pequeña molestia, creemos que la semana que viene estará bien, pero, podría decir, Maretji, Pugui, Arnau, Melero, Luis... Me dejo gente porque he contado nueve que durante las semanas han perdido algún entreno. Entonces, por eso estoy también muy contento, porque hemos podido componer el equipo para que eso no se notara. Algún jugador ha jugado con algún problema, alguna molestia y luego teníamos el tema de Chumi, que después de tanto tiempo sin jugar, pues creas que no, el que haya podido aguantar los 90 minutos es importante. Es verdad que es el central más rápido que tenemos, en eso nos ayuda muchísimo. Nos permite estar un pelín más alto de lo normal y luego tiene que, como siempre, ir puliendo cosas, pero creo que esa virtud la tiene. Y bueno, contento de haber recuperado a otro jugador para la causa. Y ahora tenemos cuatro centrales más Pedro, cinco. Es decir que podemos afrontar los próximos partidos con garantías en esa posición. De la sanción no sé qué decirte. Creo que he estado incluso algo menos nervioso. Es verdad, te lo digo, de verdad, no sé por qué«.

Rubi también compartió su experiencia en el palco, desde donde pudo seguir el partido con tranquilidad pese a la sanción que le impidió estar en el banquillo. «He estado allí, he visto al equipo tan concentrado y tan metido. A ver, tengo 17 llamadas entre el cuerpo técnico y yo. Es decir que no sé si podrían haber sido 10 o podrían ser 30. Otro día a lo mejor serán más. En Miranda ya te lo diré, si son más de 17. Pero he estado tranquilo porque he visto al equipo muy convencido y muy seguro y la única cosa que nos ha movido ahí un poquito es el cambio de Melero, que no es nada importante, pero que sí que lo ha pedido, que si hubiera aguantado un poco más hubiéramos podido haber completado los cinco cambios. Pero por lo demás he estado, la verdad es que he estado tranquilo, he estado concentrado en el juego y disfrutando del equipo».

La relación cercana y positiva con el nuevo presidente también contribuye a un ambiente óptimo en el club. Rubi indicó que el máximo responsable mostró su apoyo directo al equipo, presentándose antes del partido y felicitando a la plantilla tras el triunfo. «Sí, las dos veces. Ha bajado antes y se ha presentado a la plantilla y al final ha venido a felicitar al equipo».