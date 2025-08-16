Rubi se enfrenta al reto de La Liga con un Almería «más compacto y unido»

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 16 de agosto 2025, 23:11 Comenta Compartir

El entrenador del Almería, Rubi, abordó en rueda de prensa el primer partido que se disputará mañana frente al Albacete. Aunque admitió que la jornada inaugural siempre es atípica por la falta de referentes y las altas temperaturas de agosto, aseguró que su equipo se ha preparado bien. Lo que no lleva bien el técnico es el polémico tema de las inscripciones de jugadores, que calificó como una situación «muy estrambótica», pero transmitió tranquilidad y afirmó que el club le ha garantizado que todos los jugadores que han renovado o llegado nuevos «el lunes van a estar disponibles» para el debut liguero.

Al analizar las diferencias con la plantilla del año anterior, Rubi destacó la gran ilusión y el compromiso de los jugadores. Aunque reconoció que el equipo es muy distinto, ya que «ha habido muchísimos cambios, muchísimas salidas y muchísimas entradas», se mostró muy contento con la actitud de sus futbolistas, tanto los nuevos como los que continúan. Así, afirmó que el objetivo de esta temporada es ver a «un Almería... pues quizás intentaremos conseguir más compacto, más unido, más junto en todos los sentidos, terreno de juego y fuera» y señaló que la principal área de trabajo en la pretemporada ha sido el apartado defensivo.

En cuanto a la situación de la plantilla, explicó que aún se esperan más incorporaciones, aunque no tantas como había anticipado inicialmente debido a la falta de salidas en la actual plantilla. Sobre las piezas clave como Dion Lopy y Sergio Arribas, se mostró tranquilo, ya que los indicios actuales son que «van a seguir aquí, sí o sí». Finalmente, al hablar del objetivo de la temporada, dejó claro que, aunque el presupuesto sea menor que el año pasado, el club peleará por el ascenso. El discurso es que «el objetivo es pelear por ascender de la forma que sea de las dos plazas o de las seis».

El debut y la incertidumbre

Ante la dificultad que supone afrontar la jornada inaugural, Rubi fue claro. «Sobre todo, más que nada, con el paso del tiempo, recuerdas la jornada uno siempre como muy lejana, también por el tema de las temperaturas, el mes de agosto. Es diferente un poco a lo que va a ser la rutina de la temporada. Por eso, por el resto, ya estamos acostumbrados un poco hasta que no se producen los cierres de mercado, estas situaciones de no saber cómo acabará todo, pero no la Almería, sino todas las plantillas. Le hemos quitado importancia a eso, estamos trabajando bien, el equipo tiene muchas ganas de empezar con tres puntos y jugamos contra un equipo que sí, que se saben muchas cosas, porque repite cuerpo técnico, bastantes jugadores del año pasado están en el equipo, han hecho una buena pretemporada, les hemos seguido. Dentro de esa especialidad de ser la jornada uno y a 18 de agosto, todo lo demás lo enfocamos de una forma normal».

Una cita que llega con la duda de las inscripciones. Para él, «el tema de las inscripciones, me he preocupado en escuchar y leer las ruedas de prensa de muchos entrenadores de nuestra categoría o de Primera División, estamos todos de la mano en que esto es una situación muy estrambótica. Tener que estar pendiente el día antes a ver si se inscriben o no futbolistas de nuestro equipo o de los otros, es que no habla muy bien de nuestra Liga. Dicho esto, a mí el club me dice que no va a haber ningún problema y que todos los jugadores que se han renovado contratos o que se han incorporado nuevos van a estar disponibles».

Lo que hubo y lo que hay

Rubi habló de la situación de los descartes. «Son decisiones que toman los clubes y cada caso lo gestiona de la mejor manera que pueden para llegar a unos acuerdos finales. El entrenador da sus opiniones y se dedica a entrenar con los que tiene disponibilidad. Es una situación que no es cómoda, pero forma parte de lo que pasa en los veranos con los cierres de mercados tan tarde y estas cosas».

Respecto a la comparación con la plantilla anterior, dijo que intentaría entrar poco en la comparativa. «Nos interesa hablar del presente y del posible futuro que puede darnos la plantilla que tenemos. El año pasado teníamos una muy buena plantilla, buenos futbolistas. Algunos que no han seguido o que no van a seguir son muy buenos futbolistas. Pero veníamos con la dificultad de la herencia de un año muy duro anterior donde dificultó mucho las cosas. Este año tenemos, por hoy, una implicación increíble de los jugadores. No sé si a nivel de talento... Nos pueden faltar cosas aún. No sé si ya entras en comparativas, pero a nivel de ilusión, de querer darlo todo, de reseteo de algunos que ya estaban el año pasado y decir que este año hay un paso adelante como sea, nos lo transmiten cada día. Estoy muy contento e ilusionado con los que se han quedado y con algunos de los jóvenes que ya teníamos el año pasado que están dando pasos importantes. Para mí es un factor importante que tenemos que tener claro. Este año veremos un Almería más compacto, más unido, más junto en todos los sentidos, terreno de juego y fuera».

Mercado de fichajes y objetivos

Rubi no se desdijo de las peticiones, de tener 4 o 6 refuerzos. «El club tiene un plan en el momento que termina el partido contra el Oviedo de cómo pretende que quede la plantilla a 31 de agosto cuando se cierre el mercado, que no sé ni qué día es porque no me interesa mucho y ese plan a veces se va variando un poco. No se puede ejecutar al 100% lo que uno pretende en la hoja de ruta inicial. Lo intenta ajustar al máximo. De 4 a 6, ha venido un jugador. Estaríamos diciendo que quedarían de 3 a 5. También es verdad que dije, dependiendo de alguna salida de los que estaban entrenando con nosotros, no ha habido ningún, de los que estaban cuando yo dije eso. Si no sale no viene otro. Y a partir de ahí, creo que sí que falta completar la plantilla y el club hará lo posible por completarla, pero a lo mejor con algún fichaje menos del número ese que yo dije».

Al ser consultado sobre si el equipo ya está en modo competición o habrá que esperar, Rubi fue contundente. «El equipo ha pasado del 14 de julio a 8 de agosto una carga física bestial que les hemos metido, carga táctica, de trabajo, de entender la metodología de cómo queremos funcionar, de algunos retoques que hemos hecho, nuestra forma de trabajar también. La duda podía surgir cuando todo esto se sobrecompense cómo va a estar el equipo. Yo creo que las sensaciones que ya nos llevamos en el último partido de pretemporada fueron muy buenas. El equipo parece que ahí empezó a quitarse un poco el cansancio, todo lo que hemos ido cargando de más y está a punto perfectamente para competir. Vamos a estar con una ilusión por competir importante porque los partidos ya cuentan puntos y me da la sensación de que, dentro de que hemos llegado justos para llegar descansados, llegar frescos a la jornada 1, porque la pretemporada ha sido más corta que otros años, el equipo está con la motivación al 100%».

La primera jornada deja ver errores de salida de balón en los equipos y todo el mundo quiere empezar a construir desde atrás. Rubi respondió que ese fue el inicio de su charla al equipo. «Nosotros contabilizamos todos los goles como se suceden en Primera y Segunda. De 15, 8 fueron por pérdidas atrás, exceso de riesgo. ¿Qué factores hemos intentado trasladar al equipo para sacar provecho de eso que hemos visto que está pasando? Las primeras jornadas, no es lo mismo amistoso que competir, ahí hay que acabar de ajustar todo. Tenemos que intentar jugar y tener la pelota, pero no con un riesgo desmedido. Eso no quiere decir que no le puedas pasar un balón al portero, hay que hacerlo de vez en cuando, pero no abusar de situaciones. Y la mayoría de equipos intentan presionar arriba. Nosotros siempre lo hemos hecho. Somos un equipo que a veces no podemos, pero es nuestra mentalidad. Hay que ir con cuidado porque los equipos están organizados, tácticamente preparados, han preparado el partido y ese tipo de presiones hay que saber superarlas y si no se pueden superar hay que esperar el momento para superarlas. Lo que no puedes es regalar ocasiones de forma continua. También le he dicho al equipo, el día que perdamos un balón ahí atrás o que nos cueste una jugada, no vamos a volvernos locos pensando que ya no podemos pasarnos la pelota atrás, porque cambiaríamos de modelo y de idea de juego. Nuestro equipo quiere jugar, arriesgar, pero tener unos límites de ese riesgo. En cuanto a robar arriba, ya lo viste el otro día, la cantidad de balones que robamos a nuestro rival porque la presión arriba la intentamos hacer».

Análisis y futuro de la plantilla

Rubi entró en detalles sobre la plantilla, primero con Embarba. Dijo, tras asegurar que habla con casi todos todas las semanas «y lo único que me traslada el jugador es que está muy ilusionado con el equipo, con el staff, con la afición, con el club. Aunque es un jugador que también tiene mercado y vamos a estar un poco hasta el final, no sólo con Adrián, sino con varios jugadores, con la incertidumbre de ver qué va a pasar con ellos».

Ahí entran en juego Lopy y Arribas, dos «piezas que pueden ser muy importantes» y que se parecen a la del curso pasado con Pubill y Luis Suárez. «Del tema de Marc Pubill no me acuerdo tan bien si llegué a decir algo, pero sí que era una posible venta, que el club ya me la dijo desde el principio y tuvimos la fortuna de que se quedara a nivel deportivo; a nivel económico, ahí lo tiene que valorar el club. Con Luis siempre se dijo que o llegaba una cantidad que no se veía que hubieran indicios de que iba a llegar o iba a estar con nosotros. Tenía esa intranquilidad, pero tranquilo porque el club lo tenía muy claro. Este año es lo mismo. Con esos dos jugadores los indicios es que van a seguir sí o sí. Están súper integrados, implicados y con muchísimas ganas, porque el dinero que pide el club no va a llegar. Ojalá podamos hacer un buen trabajo con ellos y si quieren y el club quiere, puedan ser unos traspasos con cantidades importantes con lo que saldría ganando todo el mundo. Si Luis Suárez o Marc hubieran estado aquí también estaríamos muy contentos, pero entendemos cómo forma parte del mercado y las operaciones cómo se hacen. Sí estoy muy tranquilo. Yo voy más por alguna otra situación de algún jugador que a lo mejor no es un tema de traspaso, sino que pueda salir, pero supongo que entonces lo sustituiríamos. Pero por esas piezas, importantes a demostrar, yo estoy bastante tranquilo. Que luego llega alguien y suelta lo increíble, pues supongo que eso se reinvertirá». Sí que es cierto que «cuando se reinvierte, en principio se pierde, porque cuando tú reinviertes de uno de 25 y traes a uno que vale 3, vale más el de 25 que el de 3. Lo que pasa que es verdad que estamos en un club que facilita mucho el trabajar con ellos y que poco a poco suba el valor de cada uno de ellos».

También se le cuestionó sobre el modo de hacer la plantilla. Rubi explicó que no pesa que se vayan con sus selecciones. «Ya bastante difícil es incorporar según qué futbolistas como para que descartes un mercado por la posibilidad de que vayan a una convocatoria de selección. Se mira un poco, pero luego hay otros casos, jugadores que los traes y que no iban a la selección y que, por hacerlo bien, van. Te pueden pillar de una manera o de la otra. Cuando nos interesa un futbolista, porque creemos que tiene recorrido en el club para ayudarnos a conseguir objetivos o para revalorizarse y venderse, porque hay dos tipos de futbolistas en el equipo, que son esas dos, pues lo vamos a hacer igualmente. Lo que esperamos es que el sentido común se acabe imponiendo algún día y que se acabe ya esta forma tan injusta de tratar a los clubes con los parones FIFA».

Efectivos

Sobre qué le falta a la plantilla para estar completa, Rubi afirmó que «lo que nos puede faltar es añadir valor, pero dobladas las tenemos todas las posiciones. Si damos un paso adelante, con Pedro, con Dzokic, que nos pueden ayudar en el central, tienes a Bonini, Chumi, Nelson, que el cuarto central lo tienes de una manera u otra, con Álex, con Chirino, tienes muchas posibilidades, tienes dos laterales izquierdos que pueden ser tres con Perovic, tienes dos derechos que pueden ser tres con Arnau; te vas a las bandas, hay jugadores, medias puntas, pivotes, si se trae algo, que sea para añadir realmente valor, no para sólo generar competencia, porque la competencia este año incluso la tenemos mejor que el año pasado».

Sobre la situación de la portería, un periodista le comentó que este año tienen «dos porterazos también, para Segunda división, experiencia te sobra para la portería este año.» Rubi matizó: «No sobra. 38 y 35 años. Son tres, porque sigo creyendo que Bruno ha tenido la mala suerte, realmente mala suerte, porque este año sí que él empezaba a competir la posición en igualdad de condiciones, esto yo me comprometí con los tres porteros, pero Bruno no llega a la jornada uno, es evidente, por lo tanto tendrá que esperar un poquito más, pero ya le veíamos que está dándose salto de nivel, y como bien dices, con Fernando y Andrés pues tenemos experiencia para dar y vender. Fernando, ¿qué vamos a decir de él? Ya sabemos que siempre es un jugador que siempre está al pie del cañón y siempre nos ha ayudado muchísimo, y hemos traído al portero que estaba en el equipo que ha quedado campeón de liga. Por lo tanto, es una posición en la portería que también estamos muy contentos con ella.»

El técnico, que habló de los tres porteros, se refirió a la posibilidad de jugar con línea de tres, destacando la polivalencia de sus defensas. Rubi comentó que «en algún partido lo veremos», pero que la idea inicial es «línea de 4. En algún partido posiblemente utilicemos esa línea de 5. ¿Que se quedará de 5 o de 3? ¿Que se quede ese sistema como habitual? Tendría que ser que el anterior nos ha ido mal y no hemos conseguido ajustar lo necesario para sacarle rendimiento a la defensa de 4, pero la vamos a utilizar. Ya ha habido partidos, estando yo aquí, que hemos dado esas variantes y este año con más argumentos o con más efectivos para poder disponer de ese tipo de alineación».

La defensa

El vilarense explicó que el mayor gasto de horas ha sido «en el apartado defensivo. Sobre todo en el bloque, que los once trabajen ya sea la presión, el bloque medio, el bajo, cerrando espacios, basculando, poniéndose a distancia correcta con el balón por si nos quieren ganar alguna espalda». Identificó una vuelta de tuerca en «que vamos a ver un equipo rocoso, que a lo mejor habrá días que ganará por un gol, pero que también va a estar siempre dentro de los partidos. Eso es lo que estamos buscando. En lo ofensivo somos un equipo con mucha libertad. Nico, Leo, Embarba, Arnau, Arribas, nos gusta que tengan libertad, pero sin balón esperamos este año tener unos números buenos».

Destacando que Monte y Bruno estarán pronto, habló de Baba. «El 3 de septiembre hará ocho meses. Los protocolos de cruzados han cambiado. Hace unos años eran seis meses. Ahora son ocho y se está hablando de pasarlo a nueve. No en el caso Baba, sino los cruzados nuevos. Se han controlado que del mes 6 al 9 hay muchas recaídas. Baba está perfecto. Lo pones a jugar y tendrá la incomodidad de que no ha chocado o no ha saltado con rivales, pero está perfecto. Ha entrenado más que todos los futbolistas del Almería a nivel de metros corridos, de trabajos. Vamos a ver un Baba que sea muy fuerte».

Objetivo

«Intento ser realista con el discurso. El año pasado sabía que todo el mundo nos iba a decir como decían del Cádiz y del Granada que eran los recién descendidos la mejor plantilla, este equipo y nosotros sabemos que tenemos otros problemas pero el fútbol en Segunda no es fácil, hay muy buenos equipos, nos iban a ir diciendo lo mismo muchos entrenadores. Lo primero que dicen el equipo, el presupuesto, pero eso se coge con pinzas. Yo llego al presupuesto a jugar contra el Oviedo y no tengo el presupuesto en el campo porque uno está en Colombia, está con la selección ¿y dónde está el presupuesto? Todo lo aceptamos porque sabíamos que nos iba a venir y porque pensábamos que teníamos un equipo que podía haber disputado mejor esas dos primeras plazas». Expuso que la primera vuelta «acabamos líderes, entramos en una fase muy negativa fuera y nos quitó esa posibilidad». Sin embargo, dijo estar «convencido que hubiéramos subido con toda la plantilla porque el equipo acabó muy bien, acabamos de vender futbolistas importantes que incluso van a la Champions, hemos hecho un cambio de muchos futbolistas que llegan al equipo. Para mí el discurso es que el objetivo es pelear por ascender de la forma que sea de las dos plazas o de las seis, pero para mí es más difícil que el año pasado. Es más difícil en lo que es bajada de presupuesto, pero por otro lado vamos a intentar que sea más asequible por equipo compacto, aguerrido, muy ilusionado. Vamos a ver si eso nos da. No acepto el objetivo como que sólo las dos primeras plazas nos valen. Tenemos que pelear por subir primero con la ambición de ir a esas dos plazas y si no puede ser pues vía playoff».