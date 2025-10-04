Rubi: «El empate ha sido un resultado justo»

Antonio del Rosal Sábado, 4 de octubre 2025, 20:20 | Actualizado 21:03h. Comenta Compartir

En un partido marcado por la intensidad, el planteamiento táctico y el alto nivel técnico de los protagonistas, Deportivo de la Coruña y Almería firmaron un empate a uno que reflejó el equilibrio sobre el césped de Riazor. El encuentro fue una muestra de fútbol trabajado, donde ambos equipos demostraron por qué están en la pelea por los puestos altos de la clasificación. Rubi valoró el duelo destacando tanto el nivel como la dificultad del mismo, explicando que «creo que ha sido un partido, aparte de muy táctico, también de mucho nivel por los futbolistas que habían en el terreno de juego». El técnico indálico reconoció que el 0-1 parcial pudo acercarles a la victoria, aunque también fue justo el empate tras el golazo de Yeremay, confesando que «cuando te pones 0-1 puedes ver un poco cerca la victoria, pero también creo que el Dépor ha merecido marcar un gol, el empate lo considero totalmente justo», comentó el rojiblanco.

El análisis del técnico no ocultó cierta frustración por no haber logrado cerrar el partido en los minutos con ventaja. «Ha sido una lástima que tantos minutos con esa ventaja en el marcador no se haya producido la situación de matar, del 0-2 (…) también por mérito del rival». En ese sentido, reconoció el buen hacer del Deportivo y la dificultad para generar ocasiones claras, algo poco habitual en su equipo.

Poco fútbol de ataque

A nivel ofensivo, Almería no logró ser tan contundente como en otras citas. El técnico reconoció que «sólo hemos tenido tres ocasiones, que son pocas para lo que nosotros solemos generar», admitió. Atribuyó esa falta de finura tanto al planteamiento del rival como a la imprecisión en los metros finales, detallando que «no hemos tenido más situaciones, pero es lo que a veces hay, que cuesta generar, es lo más difícil». El conocimiento mutuo entre ambos equipos hizo del partido una batalla táctica en espacios reducidos; Rubi detalló que «nos conocemos muchísimo y al final estamos súperconcentrados para que no te hagan la jugada preferida individualmente», señaló. A pesar del trabajo defensivo, alabó la calidad individual de los locales, argumentando que «la jugada de Yeremay hacia adentro con el golpeo, sabemos que es una de sus jugadas preferidas y ha conseguido hacerla».

El técnico también explicó cómo se dio el control del partido en distintas fases, respondiendo que «en la primera parte, a partir del gol; obviamente, ellos han tenido más dominio en la segunda parte han hecho un arreón muy fuerte y creo que hemos acabado con muchísima personalidad». Destacó que, pese al empate, su equipo supo mantener el balón y seguir fiel a su estilo hasta el final.

Golazo de Yeremay

Uno de los momentos más críticos del partido llegó tras el empate del Dépor. En ese tramo, el Almería supo sostenerse gracias a los cambios. El entrenador rojiblanco respondió que «con Gui Guedes y con Baba el equipo ha encontrado esa posesión que es lo que ha logrado respirar». Explicó que la intención era refrescar el centro del campo, especialmente por el desgaste de Villares y Mario. Más allá del resultado, el técnico resaltó el ambiente vivido en Riazor y la exigencia del contexto. «La verdad, un espectáculo. El ambiente que se respira aquí en Coruña es fantástico, es muy futbolero». También puso en valor el empate, subrayando que el Deportivo no había recibido goles hasta ahora, argumentando que «hemos empatado en campo del líder, hemos marcado por primera vez al Dépor, por lo tanto también tenemos muchas cosas con las que nos vamos contentos». Una de las claves defensivas del equipo unionista fue el uso inteligente del fuera de juego, Rubi puntualizó que «trabajamos muchísimo dónde tirar la línea no jugamos al fuera de juego, pero sí que jugamos que a una distancia del balón no tenemos que acularnos». A pesar de ello, el rojiblanco también se mostró crítico con la normativa actual, reiterando que «a veces la norma esta no beneficia al juego, porque al final hay fueras de juego que son claros».

Como refuerzo positivo, el técnico destacó el inicio del partido y la capacidad de su equipo para acabar con posesión, subrayando que «otra vez, el que nos haya salido bien el inicio del partido, es un partido que hemos acabado con balón, y creo que no era nada fácil». Admitió cierta fortuna en algunas jugadas defensivas, como las paradas de Andrés Fernández, pero valoró la madurez mostrada en el tramo final del encuentro.