Rubi: «El empate es justo, pero le damos valor contra un gran equipo»

Almería. La UD Almería sumó un punto de valor en su visita al Nuevo Arcángel, en un encuentro marcado por la intensidad, los cambios de ritmo y un alto nivel competitivo. Rubi, técnico del conjunto almeriense, analizó el empate ante el Córdoba con autocrítica, pero también con la convicción de que su equipo sigue dando pasos hacia adelante. El técnico valoró el partido como uno de los más duros de la temporada, destacando que «ha sido un partido disputadísimo, con dos equipos que han puesto una intensidad muy alta en el partido», reconoció al término del encuentro. El ritmo fue frenético y el dominio se repartió por fases, en una tarde en la que ninguno de los dos conjuntos quiso ceder terreno. El inicio fue favorable al Córdoba, algo que el propio Rubi no dudó en admitir, declarando que «si tuviera que resumir así por encima rápido, te diría que el Córdoba ha salido un poquito mejor que nosotros, con mucha presión arriba que nos ha dificultado sacar el balón, nos ha obligado a jugar siempre en largo», explicó. Esa presión alta forzó errores y empujó al Almería a un juego menos combinativo del que acostumbra realizar.

A pesar de las dificultades iniciales, el conjunto rojiblanco golpeó primero; el técnico catalán analizó el derbi, respondiendo que «hemos marcado el gol, cuando mejor estaban ellos y creo que nos hemos ido imponiendo poco a poco, que hemos conseguido que esa presión bajara», apuntó. El tanto supuso un alivio y permitió al equipo ganar metros y confianza.

Empate del Córdoba

Sin embargo, el Córdoba respondió. El gol del empate, en una acción rápida, devolvió la igualdad al marcador y reactivó a los locales; el entrenador indálico, habló sobre el empate del Córdoba, asegurando que «la jugada del gol en contra, creo que le ha dado un poquito de alas al Córdoba, porque en aquel momento veía el partido más decantado para nosotros», lamentó Rubi, al considerar que el encuentro estaba bajo control en ese momento. La segunda parte fue un intercambio de golpes, el entrenador rojiblanco analizó el segundo acto, reconociendo que «la segunda parte hemos salido muy bien, creo que bastante bien».

Luego el Córdoba «se rehizo y tuvo su rato buenísimo también», analizó. Pese a las alternativas, ningún equipo logró volver a marcar, aunque ambos rozaron el gol. En los últimos minutos, el Almería volvió a mostrar solidez. Rubi puso en valor la capacidad de su equipo para resistir y competir en un campo complicado. Con todo, no rehuyó una valoración justa del resultado, explicando que «creo que soy objetivo diciendo que el empate es justo, a mi modo de ver», concluyó sobre el reparto de puntos.

Penalti de Aridane

Rubi también fue preguntado por la acción del penalti, respondiendo que «el penalti, creo que lo que es la acción dentro del área es penalti, a mi modo de ver», comentó. Sin embargo, el entrenador de la UDAlmería dejó alguna duda sobre la posible falta previa, recordando que «no me atrevo a decir que es falta, no me atrevo ni que sí, ni que no», matizó, subrayando que su equipo concedió demasiado en esa transición.

Pese a no ganar, el técnico valoró el punto cosechado, asegurando que «le damos valor, independientemente de que queríamos ganar. Le damos valor porque todo lo que sea sumar y contra buenos equipos, pues obviamente le damos valor», dijo. También, el catalán recordó que el Córdoba venía en buena dinámica, subrayando que «si me decís que el Córdoba ha hecho el mejor partido en el Nuevo Arcángel en lo que va de temporada, está claro que venía con mucha confianza, con cuatro partidos sin perder, las dos victorias seguidas».

Rubi, que celebró su partido número 150 al frente del Almería, recibió la cifra con orgullo, agradeciendo que «estar 150 partidos dirigiendo a la UD Almería para mí es un orgullo», afirmó. El entrenador indálico mostró su felicidad, reiterando que «estoy muy feliz y sólo tengo ganas de devolver la confianza y el cariño de la gente consiguiendo los objetivos». Por último, habló sobre el cambio en el frente de ataque, dejando fuera a los habituales '4 fantásticos'. La apuesta por jugadores como Arnau dio resultado. Rubi destacó que «sin lugar a dudas, uno, cuando hace un cambio, es porque busca alguna cosa. Que haya marcado o no, no era pensando que iba a marcar seguro, pero sí que Arnau es un jugador que va muy bien a los espacios, que hace un muy buen trabajo defensivo».