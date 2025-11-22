Rubi: «Hemos sido eficaces y sólidos»

El técnico del Almería, Rubi, analizó con amplitud la victoria lograda por su equipo en Butarque, un triunfo que refuerza la racha positiva de los ... rojiblancos y que dejó muy satisfecho al entrenador, tanto por el rendimiento defensivo como por la capacidad para aprovechar las pocas ocasiones generadas. El preparador catalán subrayó que la apuesta por la línea de cinco defensores no fue improvisada, sino un planteamiento trabajado durante toda la semana con un objetivo doble, el de potenciar a sus futbolistas más determinantes y sorprender al Leganés, confesando que «hemos trabajado esta semana la defensa de cinco por varios motivos», explicó Rubi, que habló de la táctica, detallando que «tanto Embarba como Arribas están en un estado de forma extraordinario y queríamos acercarlos a la portería rival y alejarlos un poquito de tareas defensivas». Según señaló, la elección del sistema también buscaba descolocar al cuadro madrileño, puntualizando que «sabíamos que el Leganés es un equipo con mucho potencial y queríamos hacer el factor sorpresa, y estoy muy contento con cómo lo hemos aplicado».

Para el técnico, el guión del encuentro estuvo marcado por una primera parte más equilibrada y una segunda en la que su equipo supo explotar los espacios que dejaba el rival, explicando que «la primera parte ha sido muy igualada; nosotros hemos tenido la efectividad del gol», comentó. «En la segunda nos hemos dedicado más a salir al contraataque porque sabíamos que cada vez iban a haber más espacios, eso lo hemos interpretado muy bien». Aun así, Rubi fue autocrítico y reconoció que el Leganés mereció encontrar portería. «Creo que el Leganés ha merecido marcar algún gol, eso también lo pienso».

Continúa la buena racha

En su análisis general, el entrenador insistió en el buen momento emocional que atraviesa la plantilla, explicando que «de confianza, sin lugar a dudas; ya son muchas semanas acumulando buenos resultados», señaló. También destacó la dificultad del duelo pese al marcador final. «Estamos jugando contra un exPrimera División, con jugadores de Primera División… No es fácil venir aquí y ser un rodillo; eso en Segunda prácticamente no existe». En la misma línea, Rubi defendió que la victoria fue justa, argumentando que «no le veo que el Almería no haya hecho méritos para ganar; creo que sí. Ha marcado tres goles y no ha recibido ninguno». Parte de esa solidez se la atribuyó a las intervenciones de Andrés Fernández. «Nuestro portero para eso está, para ayudarnos en los momentos que necesitamos».

'Embarbadependencia'

La figura de Embarba volvió a ser protagonista y Rubi no escatimó elogios hacia el atacante. «El golpeo a portería de Embarba ya lo conoce toda España; hacemos un 'highlight' de sus disparos y es un espectáculo», afirmó. Más allá del talento técnico, el entrenador destacó el compromiso del futbolista, puntualizando que «la actitud de siempre querer más, una ambición tremenda… Estamos muy, muy contentos». Señaló incluso que ese espíritu competitivo se ha convertido en un elemento contagioso que eleva el nivel del resto de la plantilla.

En el plano psicológico, Rubi reconoció que el contexto del rival fue parte del análisis previo al encuentro, explicando que «cuando tienes un momento malo, sabes que el rival puede jugar contigo para generarte un poquito de ansiedad», explicó. Según dijo, el Almería intentó utilizar esa inseguridad en su favor. «Intentas aprovechar ese estrés que tiene el rival… Otras veces nos pasará a nosotros». El primer gol, anotado en un momento clave, fue determinante para acentuar esa dinámica. «Si consigues marcar, la ansiedad del rival crece; si no marcas, quizá no hubiera sido así».

Además de la valoración estrictamente táctica, Rubi profundizó en la importancia del trabajo colectivo para sostener el plan de partido. Destacó especialmente la disciplina de los carrileros y la capacidad del bloque para abandonar las zonas defensivas en transición. Según afirmó, «el equipo ha interpretado muy bien cuándo salir, cuándo pausar y cómo proteger las vigilancias», una lectura que considera crucial para competir en escenarios exigentes como el de Butarque.

El entrenador también quiso resaltar que, aunque el Almería está alcanzando una notable madurez competitiva, el camino aún es largo y exige constancia, reiterando que «en Segunda División no puedes relajarte nunca; cada jornada es una batalla distinta», recordó el catalán.