Rubi mirando el reloj en Butarque, esperando el final del partido. A. Lof
UD Almería

Rubi: «Hemos sido eficaces y sólidos»

Rubi destacó que habían preparado la línea defensiva y reiteró que no es fácil poner el «modo rodillo» en Butarque

Antonio del Rosal

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:59

El técnico del Almería, Rubi, analizó con amplitud la victoria lograda por su equipo en Butarque, un triunfo que refuerza la racha positiva de los ... rojiblancos y que dejó muy satisfecho al entrenador, tanto por el rendimiento defensivo como por la capacidad para aprovechar las pocas ocasiones generadas. El preparador catalán subrayó que la apuesta por la línea de cinco defensores no fue improvisada, sino un planteamiento trabajado durante toda la semana con un objetivo doble, el de potenciar a sus futbolistas más determinantes y sorprender al Leganés, confesando que «hemos trabajado esta semana la defensa de cinco por varios motivos», explicó Rubi, que habló de la táctica, detallando que «tanto Embarba como Arribas están en un estado de forma extraordinario y queríamos acercarlos a la portería rival y alejarlos un poquito de tareas defensivas». Según señaló, la elección del sistema también buscaba descolocar al cuadro madrileño, puntualizando que «sabíamos que el Leganés es un equipo con mucho potencial y queríamos hacer el factor sorpresa, y estoy muy contento con cómo lo hemos aplicado».

