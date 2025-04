Rubi: «Podría decir que ha sido un desastre, pero no lo veo así»

Antonio del Rosal Sábado, 5 de abril 2025, 22:36 | Actualizado 23:59h. Comenta Compartir

Rubi, entrenador de la UD Almería, comenzó analizando el partido destacando que «he dicho que el resultado es decepcionante. Ahora, si vengo aquí para hablar del partido, hablamos del partido. Si no hablamos del partido pues que hemos perdido 3-1, hemos vuelto a perder fuera de casa, este equipo es un desastre y ya está. No analizamos nada, pero si me pedís un análisis, creo que muchas veces he dicho que mi equipo ha estado muy mal, que el equipo no ha salido concentrado, muchísimas veces lo he dicho durante la vida, por desgracia, pero no es el caso contra el Granada», aseguró Rubi en tono irónico y algo enfadado ante las cuestiones de la prensa.

El entrenador rojiblanco fue claro en el objetivo del equipo y en los errores propios, reiterando que «no puedo decir una cosa que no siento. Hemos estado muy mal a partir del 2-1, porque nos ha hecho mucho daño ese gol y el Granada se ha venido arriba, se ha animado como es normal un equipo que juega en casa. El resto del partido, estoy muy contento de cómo se ha desarrollado. Otra cosa es que cuántas paradas ha hecho Mariño, 6-7 intervenciones. Ha ayudado a su equipo también, hemos tenido la capacidad de salir del descanso con la mentalidad de dar la vuelta al partido, pero estos son dos equipos muy fuertes y que es normal que pueda ganar cualquiera de los dos», concluyó Rubi.

Obsesión por subir primeros

El catalán no escondió que está descontentó con el resultado, argumentando que «decepcionado, total, porque no hemos ganado. Respecto al objetivo de subir, plantead el objetivo que queráis, yo es legítimo. Nosotros seguimos peleando por las dos primeras plazas y si no, tiempo al tiempo, y apuraremos una oportunidad de acercarnos. Está más difícil, es evidente, pero nosotros no vamos a bajar los brazos en eso, sabiendo que lo primero es asegurar el playoff y luego sería ir a por esas dos plazas».

El entrenador indálico habló sobre lo que supone perder el golaveraje ante un rival directo como el Granada, reconociendo que «hemos perdido el golaveraje, somos un equipo que queremos ganar los partidos y, a veces, sobre todo el golpe anímico del segundo gol nos ha hecho daño y ellos al final marcan de un penalti, es una falta lateral lejana, escorada y es un trallazo de fuera del área. Que el Granada ha tenido alguna más, sí también, pero nosotros hemos hecho para marcar más de un gol, porque el portero ha estado muy bien. Si el portero para, pues es que también tiene mérito el rival».

Cánticos a Luis Suárez

Rubi comentó el ambiente del derbi y unos supuestos cánticos discriminatorios al delantero del Almería respondiendo que «la verdad es que he estado muy al margen y yo no creo que Luis haya hecho un mal partido para nada y creo que la gente tampoco se ha portado tan mal, ni la gente de Granada, y por supuesto darle las gracias a la gente de Almería que ha venido a ver el partido, que la verdad es que nos ha ayudado, nos ha empujado, cuando hemos marcado, pues se han animado mucho, a seguir empujando y a seguir remando, no queda otra».

El entrenador rojiblanco hizo un análisis deportivo del partido en sala de prensa, reconociendo el mejor nivel de la UDA a domicilio en lo que va de temporada, describiendo que «está claro que lo que manda es el resultado, eso es así, no sólo en este partido, sino en todos. Creo que se ha visto muy buen Almería, quizás el mejor partido que hemos hecho fuera de casa en mucho tiempo, pero el Granada ha sabido esperar su momento, porque realmente hasta el 2-1 el partido estaba bastante más hacia nuestro lado».

El de Vilassar de Mar elogió el golazo de Gonzalo Villar, destacando que «obviamente, si no marcas tampoco sirve jugar bien, pero estaba muy bien trabajado el partido, el equipo estaba llegando con juego y a partir del gol de Gonzalo Villar, que ha sido un gran gol, hay que felicitarlo, ahí sí que el Granada se ha venido arriba. Ha sido desde el 2-1 hasta el final del partido que han estado bien. Nuestro equipo con el 3-1 incluso hemos estado intentando buscar el gol». Rubi defendió a sus jugadores, argumentando que «sé que el resultado es decepcionante, pero no es un día para achacar a los futbolistas que no han hecho un buen partido, que no han trabajado para intentar ganar», sentenció Rubi.