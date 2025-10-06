Rubi deberá buscar sustituto para Dzodic y prescindir del recambio de Patrick Soko

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 22:49 Comenta Compartir

La novena jornada de LaLiga Hypermotion llega con el habitual desafío del llamado 'Virus FIFA' para los equipos de Segunda División y la UD Almería no es una excepción. Cuatro jugadores rojiblancos estarán ausentes por sus respectivas convocatorias internacionales, obligando a Rubi a buscar soluciones tácticas y a reorganizar su alineación de cara al encuentro del próximo sábado frente al Real Zaragoza.

Las bajas más significativas son las del centrocampista serbio Stefan Dzodic, titular en Valladolid y en los últimos dos partidos de Liga y pieza clave en el centro del campo, y Patrick Soko, que fue titular en Las Palmas y participó en la segunda mitad del partido en La Coruña. La ausencia de ambos obligará al técnico a encontrar alternativas que mantengan el equilibrio y la fluidez ofensiva del equipo. El primero por ese rol de titular de las últimas jornadas y el segundo, que jugó de inicio en Las Palmas, es un recambio habitual para el técnico vilarense.

Además, Marko Perovic y Bruno Iribarne también viajarán con sus selecciones. Perovic, convocado por Montenegro para disputar partidos de clasificación al Mundial de 2026, y Bruno Iribarne, que debutará con la selección sub-21 española en un amistoso frente a Noruega y estará en la lista para el duelo oficial contra Finlandia, se unen a las bajas provocadas por el parón internacional.

Recuperaciones

A pesar de estas ausencias, el conjunto indálico contará con la recuperación de Adrián Embarba, que aportará experiencia y dinamismo en banda y que apunta alto en este inicio de temporada –es máximo goleador rojiblanco con cuatro goles, como Sergio Arribas–, y la posible inclusión de Dion Lopy, que no ha sido citado por su selección y ofrecerá nuevas alternativas para reforzar el mediocampo. Si está totalmente recuperado podría ser el elegido ante esa ausencia del balcánico.

El partido ante el Real Zaragoza, correspondiente a la novena jornada, se jugará el sábado 11 de octubre a las 18:30 horas en el UD Almería Stadium. La situación obliga a Rubi a ajustar su esquema y a sacar el máximo rendimiento de los jugadores disponibles, combinando talento, experiencia y juventud para mantener la competitividad del equipo.

Las ausencias de Stefan Dzodic, Patrick Soko, Marco Perovic y Bruno Iribarne representan un reto considerable, pero la presencia de Adrián Embarba y la probable del centrocampista senegalés ofrecen un margen de maniobra. El Almería deberá demostrar que puede sobreponerse a la adversidad del calendario internacional y mantener su rendimiento en una competición donde cada punto cuenta. Además, está en el punto de mira continuar la progresión de los últimos duelos.