Rubi: «Debemos cerrarlos partidos mucho antes»

El técnico del Almería se mostró satisfecho tras la victoria frente al Real Zaragoza, aunque no ocultó ciertos matices que lo mantuvieron en tensión durante gran parte del encuentro. «Ya comenté que no hay partido sin sufrimiento», aseguró al ser preguntado sobre el buen momento del equipo. Y es que el conjunto andaluz ha alcanzado un nivel que, de mantenerse, podría situarlo pronto entre los puestos más altos de la clasificación.

En una jornada marcada por la emotividad, el míster tuvo también palabras de recuerdo para Joaquín Amérigo, trabajador de Canal Sur recientemente fallecido, expresando que «desde arriba, con su corazón almeriense, seguramente habrá disfrutado del partido», dijo visiblemente emocionado, tras un encuentro lleno de goles y emociones.

Análisis del partido

Analizando el desarrollo del choque, destacó la superioridad de su equipo hasta el 2-0, aunque prefirió no utilizar esa palabra. «No me gusta decir que fuimos superiores, pero sí creo que merecimos ese marcador», comentó. Rubi reconoció, sin embargo, el esfuerzo del Zaragoza por meterse en el partido, declarando que «hay que reconocerles el orgullo con el que pelearon». Uno de los aspectos que más le preocupa al técnico rojiblanco es la falta de contundencia de su equipo en algunos tramos, subrayando que «a veces menospreciamos un poco las ocasiones que tenemos. Parece que si no entra una, ya entrará la otra… pero los partidos hay que matarlos antes, porque el rival también juega», advirtió, remarcando la importancia de cerrar los encuentros cuando se tiene la oportunidad.

En ese sentido, el entrenador destacó que se vivió un partido muy vistoso, con muchos goles y con otros tantos que podrían haber llegado. El espectáculo fue innegable, pero también lo fue el margen de mejora «ha sido un partido muy bonito, con más goles de los que realmente se han marcado», valoró.

Uno de los cambios notables respecto a la temporada pasada, según el entrenador, está en el compromiso defensivo de los jugadores ofensivos. Rubi puso como ejemplo dos acciones concretas, respondiendo que «una fue el esfuerzo de Barba desviando un remate a córner; otra, la recuperación de Melamed cortando una contra». Asegura que «aunque sus virtudes sean otras, desde el primer día se les ha exigido ese compromiso».

Mentalidad

Dicha mentalidad, afirma Rubi, será clave para que el equipo explote todo su potencial ofensivo sin descuidar el equilibrio. «A veces cuesta un poco, pero esto es lo que nos va a permitir ganar muchos partidos», dijo, convencido de que este esfuerzo colectivo es lo que marcará la diferencia al final de temporada. Respecto a los minutos en los que el equipo perdió el control, el míster cree que hubo un poco de todo, destacando que «por un lado, mérito del Zaragoza, que reaccionó con orgullo; por otro, una ligera relajación propia. Del 2-0 pasamos a que ellos tuvieran más el balón. Es un error ceder tanto tiempo la posesión», explicó. Los cambios de Lopy y Thalys buscaron precisamente recuperar el control en el mediocampo. Aunque la victoria fue clara, no ocultó su enfado por la falta de contundencia, declarando que «lo que intento transmitir es que no haya relajación. No creo que sea algo consciente, pero sí se nota cuando los jugadores piensan que si no entra una ocasión, ya entrará la siguiente».

El entrenador de la UD Almería, confesó que «hemos tenido muchísimas situaciones de peligro, incluso contras de tres contra dos que no se han aprovechado. Nuestro rival se ha abierto, y es verdad que eso nos permite correr, pero ahí tenemos que ser más letales. Este deporte es caprichoso: si no matas, lo acabas pagando».

Estado físico de Chirino

Finalmente, el catalán se mostró preocupado por la salida de Chirino, quien tuvo que ser sustituido por Marcos Luna. Aunque no dio detalles sobre su estado físico, se pudo ver al entrenador conversando con él en la banda, interesándose por su situación. Rubi, comentó en sala de prensa que «Chirino ha tenido una sobrecarga por el ritmo del partido y la carga de trabajo, no es algo alarmante».

El parte médico determinará si la victoria tiene algún peaje físico que lamentar en las próximas jornadas, lo que si tendrá es la baja confirmada de Álex Muñoz por ver la quinta cartulina amarilla que le acarrea suspensión y no podrá estar en el próximo partido contra el Córdoba.