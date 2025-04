Rubi debe dar explicaciones

Javier Gómez Granados Jueves, 10 de abril 2025, 20:27 Comenta Compartir

Aún quedan ocho jornadas para el final y ya ha comenzado la caza de brujas. Vamos, nada nuevo cuando las cosas no van bien. El ejemplo del Valladolid en Primera, empeñados en empeorar al peor Almería y al nefasto Granada del pasado campeonato, sirve para ilustrar el hedor que desprende un proyecto frustrado. Los castellanos, por aquello de las exigencias autoimpuestas vaya usted a saber por qué, vieron como un par de los suyos se mostraban algo más que asco en público y uno de ellos, además, aplicando jarabe de palos. Todo muy edificante. Allí están buscando a quién señalar. El de los leñazos a su compañero es uno de los elegidos por la afición. Ronaldo es otro. Los técnicos que van y vienen, no se libran, por supuesto.

En Cartagena, próximo rival de la UDA y con los dos pies en Primera RFEF, las cosas andan de forma parecida. Sin golpes pero con señalamientos públicos. Y con venta del club a la vista, como ocurre en Valladolid. Y en Almería también. Mira por dónde, el curioso factor común de los desheredados.

Vamos, que cuando van mal dadas, todo se pudre aceleradamente y las buenas gentes en la victoria buscan a quien apalear públicamente en la derrota. Nada nuevo, según el nivel de exigencia de cada cual. Y si no, que le pregunten al Madrid. Actual defensor del título de Liga española, de Europa y del Mundo y, pese a todo y por dos tropiezos sonados en una campaña irregular, se busca ajusticiar en la plaza Mayor al técnico que más coronas le ha conseguido. Y sus estrellas, que son todos o casi todos, tampoco se libran del cruel fuego de la afición cabreada.

Sirva lo anterior para entender que en Almería andamos por esos derroteros. Aún en la pelea por los 'play off', la mano abierta de muchos en busca de un rostro al que atizar, en redes sociales, en la grada o donde proceda, empieza a ser constante. En otros lugares será difícil de entender que, en la situación actual de la UDA, se hayan despertado las 'hostialidades' con tal intensidad. Pero así es. Y todo porque el nivel de exigencia alcanzó cotas muy altas y el proyecto ambicioso ha caducado antes de tiempo dejando un olorcillo sólo regular. Así las cosas, ni Rubi se libra, como tantos técnicos. Aunque en el caso de nuestro catalán hay detalles que manifiestan un irracional empecinamiento en alguien que siempre antes nos ofreció coherencia. Y eso sí que mosquea. Y mucho.

Pese a todo, la UDA sigue siendo el cañón más letal de la liga 'Hypermotion'

No es la UDA el equipo más en forma de la competición. No es la mejor defensa ni de lejos. No es el más regular en ningún aspecto. No está en puestos de 'play off' a pesar de que los tiene a tiro y las opciones de ascenso directo son casi inexistentes. Y, pese a todo, sigue siendo el cañón más letal de cara al marco rival de toda la liga. A nadie escapa que cuenta con el máximo artillero, Luis Suárez quien, con veintidós dianas va a ser, seguramente, el 'pichichi' del campeonato. Que es el equipo que más goles marca, con cincuenta y siete, aunque seguido ya muy de cerca por tres rivales directos: Levante, Racing de Santander y Granada, todos ellos con cincuenta y tres.

Pero en lo que sí que es incontestable esta UDA de Rubi, irregular por donde se mire, es en su capacidad para disparar sobre los porteros rivales. Ahí no tiene quién le tosa. Hasta la fecha, los rojiblancos han disparado en 181 ocasiones siendo, de lejos, el cañon más letal de la competición. El segundo en agresividad frente a la meta contraria es el Racing de Santander, con 166 intentos. El tercero es el Elche, que suma un total 165 tiros.

Llama la atención el caso del Mirandés, espectacular durante toda la campaña, líder en ocasiones, y ejemplo de regularidad, que con sólo 129 disparos, el sexto peor de la Liga en este guarismo, está siendo capaz de pelear por el ascenso directo y, seguramente, ya merecedor de ello.