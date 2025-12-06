Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi, 'valioente' en marga corta, mira el reloj durante el partido. A. Lof
UD Almería

Rubi: «Había que darle descanso a Aridane por todo lo sucedido»

Rubi destacó el dominio de las áreas y elogió la propuesta del Andorra, pero«cuando hay igualdad, decide el acierto»

Antonio del Rosal

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:14

Comenta

La victoria del Almería en Andorra llegó en un momento clave de la temporada, justo cuando el equipo necesitaba transformar las buenas sensaciones en puntos ... y recuperar la estabilidad tras dos jornadas sin ganar. El triunfo, trabajado de principio a fin, dejó una estampa de madurez competitiva que Rubi quiso destacar en su intervención posterior al partido. El entrenador rojiblanco abrió su rueda de prensa reconociendo el mérito del rival en el arranque del encuentro, destacando que «empieza muy bien el Andorra, que ha tenido sus mejores situaciones, y luego nos hemos ido metiendo en nuestro fútbol, en la posibilidad de marcar, y hemos marcado dos goles, y hemos tenido más acierto de cara a puerta», reflexionó. Sus palabras describían un guion clásico en un duelo entre dos equipos con propuestas valientes, dominio alterno y castigo inmediato al mínimo desajuste.

