Rubi: «Había que darle descanso a Aridane por todo lo sucedido»

La victoria del Almería en Andorra llegó en un momento clave de la temporada, justo cuando el equipo necesitaba transformar las buenas sensaciones en puntos ... y recuperar la estabilidad tras dos jornadas sin ganar. El triunfo, trabajado de principio a fin, dejó una estampa de madurez competitiva que Rubi quiso destacar en su intervención posterior al partido. El entrenador rojiblanco abrió su rueda de prensa reconociendo el mérito del rival en el arranque del encuentro, destacando que «empieza muy bien el Andorra, que ha tenido sus mejores situaciones, y luego nos hemos ido metiendo en nuestro fútbol, en la posibilidad de marcar, y hemos marcado dos goles, y hemos tenido más acierto de cara a puerta», reflexionó. Sus palabras describían un guion clásico en un duelo entre dos equipos con propuestas valientes, dominio alterno y castigo inmediato al mínimo desajuste.

Acerca del poco acierto de los dos equipos, Rubi no dudó. «Esto forma parte del fútbol, sabemos todos de la igualdad que hay en esta categoría y, por lo tanto, cuando hay igualdad, decide el acierto;es tan simple como eso», señaló. La frase sintetizaba una idea que el técnico ha repetido en numerosas ocasiones. En Segunda División, donde casi todo está parejo, los detalles son los que dictan sentencia.

Análisis del encuentro

El entrenador quiso recalcar que el choque no fue sólo una cuestión de eficacia, sino también de entrega, explicando que «he visto dos equipos que se han vaciado, dos equipos que han trabajado al máximo por sacar el partido adelante, dos equipos que hemos ido por la victoria», subrayó. Y añadió que «hemos sido nosotros los que hemos ido más contundentes en el área rival y por eso se ha ganado; otro día será al revés si no somos contundentes». Ese intercambio de golpes constante, especialmente evidente en la primera mitad, vino acompañado de un planteamiento agresivo por parte del Andorra. Rubi lo explicó con claridad, reiterando que «el Andorra es un equipo que no para de presionarte, salta continuamente, tanto en el alto como en el medio, es un equipo que quiere robar la pilota lo antes posible». Para el Almería, eso implicaba afrontar un partido poco apto para pausas y más propenso a la improvisación controlada.

Aun así, el técnico del conjunto rojiblanco remarcó que su equipo no renunció a tener criterio en campo contrario. «Nosotros con esto también lo intentamos, pero en algún momento somos un poco más temporizadores, son las características de cada jugador y de cada equipo», aclaró. Esa mezcla entre paciencia y verticalidad permitió a los rojiblancos manejar mejor los momentos de sufrimiento.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la modificación del centro del campo. Rubi detalló la decisión, subrayando que «hemos hecho un medio del campo un poco más físico, con tres jugadores por dentro, para igualar un poco este juego por dentro que tiene el Andorra, para ver si podíamos robar aquí».

La UDA sabe sufrir

El técnico consideró que el equipo supo superar el momento más complicado del partido, que llegó en el segundo tiempo, cuando el Andorra intensificó su presión. Fue entonces cuando decidió introducir cambios que, según el rojiblanco, resultaron determinantes, detallando que «cuando hemos pasado el tramo dolente de la segunda parte, hemos decidido dar una entrada a Arnau y fijar a Sergio Rivas adentro y creo que eso al final ha decidido el partido». La capacidad para interpretar el ritmo del encuentro y adaptar el plan de juego fue uno de los factores diferenciales del Almería.

Ya en la parte final de la rueda de prensa, Rubi respondió a las preguntas sobre la racha, destacando que «estar dos partidos sin ganar ya le llamamos casi crisis; estamos muy equivocados, en Segunda División eso es muy normal», afirmó. El entrenador, que siempre ha insistido en la estabilidad emocional, quiso contextualizar la exigencia de la competición.

Además, mostró una admiración sincera hacia el estilo del Andorra, un equipo al que elogió más de una vez, destacando que «hemos viajado con todos los jugadores disponibles; teníamos bastante gente con problemas en el banquillo que incluso no podían ni salir». Además, sobre la ausencia de Aridane dijo que «hemos entendido que era mejor dar el descanso a Aridane porque tampoco había tenido el descanso adecuado y, por todo lo que había pasado, era demasiado reciente», concluyó Rubi ante los medios de comunicación.