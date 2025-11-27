Rubi confía en sus delanteros para volver a la senda de la victoria

Desde el comienzo de la temporada 2025/26, el Almería ha depositado gran parte de su ilusión ofensiva en un grupo diverso de jugadores, sin ... depender de un «9» histórico. En ese contexto, Adrián Embarba ha emergido como la referencia goleadora del equipo, liderando la tabla interna de realizadores con 9 goles hasta la fecha. Embarba, con su experiencia, ha sabido aprovechar su momento. Sus goles llegan en distintas circunstancias: a veces con disparos lejanos, otras tras contragolpes o jugadas combinadas. Esa versatilidad le convierte en un arma clave para los rojiblancos, capaces de variar sus recursos ofensivos en función del rival. Además, su capacidad de sacrificio y recorrido le aporta no solo en el área rival, sino en la creación y presión alta.

Arribas, alma de delantero

Sin embargo, no es el único. Sergio Arribas, centrocampista ofensivo del equipo, ha completado un papel destacado con 7 goles en la competición, situándose como segunda opción real de gol para el Almería. Su contribución no se limita al remate: también reparte asistencias, participa en la generación de juego y combina llegada desde segunda línea, lo que le da una dimensión polivalente al ataque andaluz

Por su parte, Léo Baptistão —-que aporta experiencia y oficio en el frente ofensivo— ha anotado 2 goles en la campaña en trece jornadas en las que ha participado. Su papel, más de apoyo, ayuda a que el equipo no dependa únicamente de Embarba o Arribas, ofreciendo presencia física y ocupando espacios, lo que libera a otros compañeros. Junto a él, Nico Melamed también ha logrado sumar su cuota con 2 tantos. Aunque su rol no siempre es el de un goleador clásico, su entendimiento del juego, llegada desde el medio y capacidad para asistir complementan las opciones ofensivas del equipo rojiblanco.

Esta diversidad goleadora —un abanico de perfiles en vez de una única referencia— configura al Almería como un equipo impredecible en ataque. Esa polivalencia le da una ventaja táctica: cuando un jugador no aparece, suele aparecer otro. Es un Almería que, pese a no tener un «9» letal como en temporadas anteriores, compensa con colectivo, movilidad y juego repartido. Más allá de los números individuales, el rendimiento del equipo confirma esta tendencia. Las estadísticas muestran que varios de sus goleadores no sólo marcan, sino que contribuyen en asistencias, creación de juego y amplitud ofensiva. Esa combinación permite al Almería afrontar partidos con variantes distintas, adaptándose al rival sin depender de un solo goleador.

En definitiva, Embarba, Arribas, Baptistao y Melamed representan con sus distintas características y estilos la apuesta ofensiva del Almería esta temporada. Cada uno aporta algo distinto: gol, llegada, experiencia, versatilidad y fútbol colectivo. Si mantienen el ritmo y evitan depender de un solo nombre, el equipo andaluz puede aspirar a ser competitivo, sólido e imprevisible.

Enfocados en el Huesca

El Almería regresó de Ceuta nada más terminar el partido en el «Alfonso Murube»; lo hizo vía Tetuán, en vuelo charter, y este jueves volverá a los entrenamientos en una sesión que será vespertina y a puerta cerrada porque el sábado, a las 18.30 horas, hay una nueva cita liguera. La SD Huesca visitará el UD Almería Stadium en encuentro correspondiente a la décimo sexta jornada de LALIGA HYPERMOTION.

Sólo dos entrenamientos antes de afrontar la confrontación contra los oscenses en la que el conjunto almeriense buscará seguir con su seguridad en casa, donde ha ganado sus últimos cinco partidos. Después de la injusta derrota en Ceuta, el Almería se mantiene cuarto en la clasificación, teniendo a un punto al Deportivo de La Coruña, al Racing de Santander y a la UD Las Palmas. La victoria es fundamental para seguir en la cabeza de la clasificación donde los cuatros equipos citados comienzan a abrir ciertas diferencias con los demás adversarios.

CaixaBank y la UD Almería han firmado la renovación por la que la entidad bancaria sigue como patrocinador oficial del club y socio financiero hasta el final de la temporada 2026/2027. Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, y Mohamed El Assy, CEO del club almeriense, han rubricado el acuerdo en un acto que se ha desarrollado en el UD Almería Stadium. El apoyo de la entidad financiera al club se extiende así hasta junio de 2027. El acuerdo incluye colaboración en el ámbito financiero, como la emisión, por parte de CaixaBank, de tarjetas bancarias para los abonados, socios y simpatizantes del club, dotadas de todas las ventajas asociadas a las tarjetas Visa contactless y personalizadas con los colores y el escudo oficial. Al mismo tiempo, estas tarjetas permitirán a los usuarios participar en iniciativas exclusivas como partidos de clientes en las instalaciones oficiales del club, como si de un jugador profesional se tratara.CaixaBank también impulsará jornadas de educación financiera.