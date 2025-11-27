Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Embarba entrenando con la UD Almería UDA
UD Almería

Rubi confía en sus delanteros para volver a la senda de la victoria

Entre Embarba, Arribas, Nico Melamed y Leo Baptistao suman más de 20 goles en la Liga Hypermotion para la UDA

Antonio del Rosal

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:34

Desde el comienzo de la temporada 2025/26, el Almería ha depositado gran parte de su ilusión ofensiva en un grupo diverso de jugadores, sin ... depender de un «9» histórico. En ese contexto, Adrián Embarba ha emergido como la referencia goleadora del equipo, liderando la tabla interna de realizadores con 9 goles hasta la fecha. Embarba, con su experiencia, ha sabido aprovechar su momento. Sus goles llegan en distintas circunstancias: a veces con disparos lejanos, otras tras contragolpes o jugadas combinadas. Esa versatilidad le convierte en un arma clave para los rojiblancos, capaces de variar sus recursos ofensivos en función del rival. Además, su capacidad de sacrificio y recorrido le aporta no solo en el área rival, sino en la creación y presión alta.

