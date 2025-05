Rubi tiene claro qué tipo de partido será el Almería-Racing

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 17 de mayo 2025, 18:42 Comenta Compartir

Rubi no se anduvo con rodeos, en la rueda de prensa previa al partido frente al Racing, al valorar la magnitud del partido que se jugará mañana. «Está claro que es un partido de vértigo, porque juegan dos equipos que van a ir a por la victoria desde el principio», afirmó. Aunque quiso quitarle dramatismo al resultado -«no va a haber nada decidido, se dé el resultado que se dé»-, reconoció que se trata de un cruce de alto voltaje, marcado por la tensión y la exigencia. «Va a ser un partido de tensión y de demostrar lo que hay en juego».

El técnico mostró un profundo respeto por el rival, a pesar de que su rendimiento reciente fuera de casa no ha sido brillante. «Vamos a jugar contra el equipo que más puntos ha hecho fuera de casa», advirtió. Recordó que el Racing comenzó el campeonato encadenando siete victorias consecutivas como visitante, y destacó su continuidad en la zona alta. «Ha estado solo dos jornadas fuera de las seis primeras plazas». Para Rubi, los cántabros representan un desafío serio, por su estilo y ambición ofensiva.

Anticipó además un encuentro atractivo desde el punto de vista del espectador. «Es un equipo que suele ir a por el rival, que suele querer ir a atacar», describió. Por eso espera un partido abierto, con alternativas y protagonismo de ambos lados. «Creo que va a ser un partido emocionante», remató. La consigna en su vestuario está clara: máxima concentración y competir sin mirar el contexto.

¿Cómo has vivido las últimas horas con la venta del club, aunque ya estabas tú al tanto de todo? ¿Horas de vértigo?

«A ver, al tanto de todo, tampoco. Se me había informado de algunas cosas, como os he ido diciendo. Pues nada, con una sensación doble, ¿no? Por un lado, de agradecimiento: aligeramos a nuestro antiguo propietario, Turki Al-Sheikh, que creo que ha hecho mucho por el equipo, por la ciudad, y ha hecho un trabajo extraordinario. Darle las gracias y desearle lo mejor. Y por otro lado, dar la bienvenida a Mohamed Al-Haraigi, con todo su equipo de trabajo y las personas que le rodean. Vamos a hacer todo lo posible para que estén contentos con el devenir deportivo del club. Y por supuesto, muy ilusionados también con ellos».

¿Vértigo también mañana? Un partido que puede definir el playoff o quedarse fuera.

«Bueno, está claro que es un partido de vértigo, como bien dices, porque juegan dos equipos que van a ir a por la victoria desde el principio. Hay muchísimo en juego. Pero también es verdad que, aunque sea un tópico, no es definitivo. Queremos ganarlo porque queremos dar esos pequeños pasitos hacia asegurar la plaza de play-off. Pero no va a haber nada decidido, se dé el resultado que se dé. Lo que sí es seguro es que va a ser un partido de tensión y de demostrar lo que hay en juego».

¿Te queda algo por decir del partido anterior en Cádiz? Fue un palo duro. ¿Cómo lo ha encajado el equipo? ¿Hay jugadores tocados?

«Está claro que en caliente uno dice que va a hablar poco y acaba hablando mucho, es verdad. Aún podría decir más cosas y quizá borrar alguna frase como esa de 'hay equipos que lloran y les funciona'. Pero hemos intentado, desde el mismo día que aterrizamos de Cádiz, decirle al equipo que hay que centrarse en el juego y en todo lo que nos queda. Nada de pensar en conspiraciones o en si el próximo arbitraje se equivoca. Hemos pasado página rápido. Es verdad que nos hizo mucho daño ese partido, muchísimo. Fuimos perjudicados, pero hay que aceptarlo. Forma parte de la competición. De hecho, no hemos hablado más del tema. Tenemos el ejemplo del año pasado: se habló mucho del arbitraje en el Bernabéu y luego el Alavés vino y ganó 0-3. Hay que estar centrados en el juego. El equipo el otro día fue sensacional, encajando golpe tras golpe, sin salirse del partido. Muy solidario. Ojalá sigamos en esa línea, porque somos un equipo peligroso cuando hay compromiso».

Dentro de las consecuencias del partido en Cádiz está la unión con la afición. Previa de ocho horas, recibimiento al equipo... ¿Qué le parece?

«Demuestra la madurez de nuestra afición, que sabe valorar el trabajo del equipo aunque no haya un buen resultado. Y eso es muy importante ahora. Hay que generar fuerza, energía, consolidar la plaza y entrar en el playoff con un ambiente positivo, de empujar, de ayudar a los futbolistas. Es el momento del esfuerzo final, de apoyar a quien juegue, se llame como se llame».

¿Hay alguna baja de última hora? ¿Cómo vas a vivir el partido desde la grada con la sanción?

«Ha sido una semana larga, hemos entrenado fuerte. Vamos a ver el entrenamiento de hoy. Podría haber algún jugador con molestias, pero si son cosas pequeñas no las vamos a hacer públicas.Estamos en un momento donde toda la información puede ser más perjudicial que beneficiosa. Sobre la sanción, es verdad que me parece excesivo tener que perderme dos partidos. No insulté ni dije algo grave. Ya es bastante no poder dirigir al equipo en un partido clave como para añadir más sanción. Esto lo pienso también en jugadas como la de Kaiky. Si no es una agresión ni una entrada durísima, la sanción de perderse un partido ya debería bastar. Aun así, lo vamos a dirigir lo mejor posible. Tengo un staff fantástico y nos vamos a comunicar. Es verdad que desde arriba se ven cosas incluso mejor, pero claro que preferiría estar abajo«.

¿La venta puede motivar o despistar al vestuario?

«El vestuario estaba al tanto, sí. Se les informó un día o dos antes, casi al mismo tiempo que vosotros. La propiedad decidió cuándo comunicarlo. Pero creo que motiva. Conocemos a la persona que llega, sabemos lo importante que es empresarialmente y viene con mucha motivación. Eso nos motiva también a nosotros».

También puede motivar el Racing, que fuera de casa sólo ha ganado uno de los últimos siete, pero no hay que fiarse...

«Exacto. Vamos a jugar contra el equipo que más puntos ha hecho fuera de casa en la temporada, y la semana que viene contra el que más ha hecho en casa. Es verdad que al Racing le ha costado más últimamente, pero empezó ganando los siete primeros fuera. Es un equipo que hace las cosas bien, ha estado solo dos jornadas fuera de las seis primeras plazas. Tiene fortalezas en ataque y será un partido bonito, porque también quiere ir a por el rival. Creo que será emocionante».