Rubi tiene claro que el Almería es aspirante a todo

Rubi, el entrenador de la UD Almería, habló en sala de prensa tras ganar al Eldense, reconociendo que «estábamos locos por conseguir generar energía positiva, porque la gente esté contenta con el equipo, porque la gente se quiera sumar del todo para ayudar en esta recta final y claro, con actuaciones como ésta ante el Eldense, damos un pasito adelante», aseguró el técnico.

Éste no lanzó las campanas al vuelo porque «queda muchísimo trabajo, como sabéis. No estamos ni asegurados en el playoff, estamos viendo lo que cuesta ganar partidos a todo el mundo ahora con esta situación de tanta tensión. Estoy contento, el día redondo y a ver si somos capaces en Cádiz de romper esta mala dinámica que tenemos fuera de casa», aseguró el entrenador rojiblanco.

El recorte

El técnico indálico habló sobre el haber recortado puntos a sus rivales y haber aprovechado el pinchazo de los rivales, apuntando que «es verdad que al inicio de la segunda parte el Eldense ha tenido sus dos opciones de gol, han sido dos opciones buenas que han generado y ahí, una entre Fernando y la otra que hemos conseguido salvar. También hemos logrado marcar cinco goles creo que algunos de muy bella factura. Por lo tanto, no sé si somos uno de los grandes beneficiados porque otro también es el Oviedo, que ha sido beneficiado porque ha ganado su partido, pero sí que es cierto que nos vamos acercando un poquito, nos alejamos un poquito del Granada y del Huesca, que es importante, y vamos a ver si somos capaces de seguir sumando».

Rubi comentó la buena comunión entre equipo y afición que faltó durante las últimas jornadas, confesando que «trabajamos para que los aficionados estén contentos. Muchas veces no conseguimos darles lo que se merecen, pero es que por no sé cuántas veces que llevo en las últimas semanas diciendo que es el único camino que tenemos para poder ascender de categoría. No sé si lo conseguiremos o no, pero sólo podemos lograrlo estando todos juntos. Entonces, nuestra afición es fundamental porque genera que el jugador se sienta bien. Con este ambiente somos aspirantes a todo», aseguró el catalán.

Pros y contras

El entrenador rojiblanco analizó las cosas positivas y negativas del equipo esta temporada, repasando que «hemos estado muy mal fuera de casa y eso nos ha penalizado de que no tengamos ahora una posición incluso mejor de la que tenemos. Ese ha sido nuestro gran 'debe' y vamos a ver si somos capaces de por lo menos acabar la temporada dando otras señales vitales fuera de casa, porque lo que ya sabíamos durante todo el año es que a este equipo no le iba a faltar gol». Argumentó que «Nos ha costado mucho ajustar al equipo, sobre todo fuera de casa a nivel defensivo. Ha habido un tramo de Liga que tampoco éramos capaces de transformar más de una ocasión de gol, porque este equipo cuando marca dos goles sabéis que tiene mucha posibilidad de ganar. Tampoco somos una roca en defensa, entonces estamos un poco obligados a buscar esos dos goles, pero sabemos nuestros defectos», apuntó.

De cara al próximo encuentro, Rubi aseguró que trabajan en mejorar la imagen del equipo a domicilio y reconoció la dificultad del rival, comentando que «es verdad que fuera de casa hemos de cambiar la imagen y en eso estamos trabajando, pero no por decir cien veces que somos muy malos fuera de casa, que somos un desastre, va a cambiar, vamos a intentar ofrecer otra imagen y un buen resultado, en un derbi», reconoció el técnico.

En ese sentido, el vilarense elogió al equipo cadista. «Es un grupo con muy buenos futbolistas, que a lo mejor le hubiera gustado estar en nuestra situación, que el año pasado también estaba en Primera División, porque es muy difícil la categoría, como habéis podido ver también en los resultados de esta jornada, y eso no nos disculpa de que sea difícil para no estar un poco mejor». Sin embargo, argumentó que «nosotros ahora estamos contentos porque vemos al equipo que va para arriba y que tiene ganas de acabar la temporada cumpliendo con un objetivo tan importante como es volver a Primera».

Por último, Rubi destacó que esta victoria le ha dado moral al vestuario, explicando que «se ha llenado bastante el depósito de energía, pero ahora hay que cuidarlo para que no vuelva a bajar. Es verdad que hemos hecho partidos flojos. Dentro de una idea de juego, que creo que habiendo jugado bien, mal o regular durante el año, más o menos se ve lo que se pretende hacer el Almería».