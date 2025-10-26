Rubi: «El Castellón ha sido un rival duro de pelar»

Antonio del Rosal Domingo, 26 de octubre 2025, 22:47 Comenta Compartir

Almería. En una noche de fútbol intenso y sin demasiados lujos, el Almería volvió a demostrar que su solidez y su compromiso colectivo son las bases de su resurgimiento. Tras una victoria ajustada que lo coloca en la parte alta de la tabla, el técnico Rubi comenzó hablando sobre la ausencia de Baba y ofreció una radiografía completa del momento que vive su equipo, respondiendo que «Baba ha tenido molestias que ha ido arrastrando toda la semana; no es lesión, no hay nada. Supongo que esta semana se incorporará con normalidad».

Rubi insistió en que el jugador necesita dosificar esfuerzos tras su largo periodo de inactividad y que el cuerpo técnico irá «jugando un poco con los descansos» para evitar recaídas.

Juventud en la medular

El técnico también valoró el papel de los jóvenes en el centro del campo, destacando el rendimiento del trivote formado por Dzodic, Gui Guedes y Selvi Clua, reconociendo que «tenemos un centro del campo fantástico, con muchas posibilidades», afirmó. Rubi habló del jugador serbio, describiendo que «Stefan Dzodic parece que podría seguir corriendo después del partido; está muy fuerte físicamente», añadió, subrayando la competencia interna en esa zona.

Los cambios también jugaron un papel fundamental en el desarrollo del encuentro; el técnico catalán habló sobre la profundidad de la plantilla, reiterando que «es la suerte que tengo como entrenador y la mala suerte, porque tengo que dejar a gente fuera que podría ser titular», comentó Rubi con una sonrisa. Según el entrenador rojiblanco, la entrada de Embarba y Arnau fueron clave, puntualizando que «la actitud de los dos primeros cambios y las ganas de ayudar al equipo han sido muy importantes».

En cuanto al análisis del encuentro, el entrenador ofreció una lectura mesurada, puntualizando que «quitando un tramo del 30 al 40, en la primera parte llevamos el peso del partido», reconoció. El de Vilassar de Mar habló del juego de su equipo, analizando que «hemos sufrido poco atrás, sabiendo que el rival era muy rápido y vertical». Aun así, admitió que el empate también habría sido «hasta justo», por las ocasiones claras que tuvo el Castellón. El Almería, sin embargo, volvió a demostrar madurez y oficio, «hemos acabado sabiendo sufrir y era un rival muy duro de pelar», resumió Rubi.

Acerca del Castellón

El técnico no ocultó su admiración por el estilo del Castellón, declarando que «es un equipo muy físico, con una idea de juego muy bonita y jugadores fuertes». Pasó por la falta de acierto de cara al gol;el técnico fue autocrítico, pero optimista, asegurando que «dependemos de generar algo más que nuestros rivales para tener más opciones de gol», señaló. Aunque reconoció que el equipo «a veces chuta demasiado rápido», destacó que el triunfo llegó «desde lo colectivo, que también es importante». En cuanto a Baptistao, aclaró que «pidió el cambio por fatiga» y no por lesión.

Rubi también habló sobre los delanteros que aún buscan su mejor versión, subrayando que «Soko ha tenido un remate dentro del área y alguna carrera rapidísima. El equipo gana, marca goles cada jornada, y aunque estén repartidos, seguro que ellos nos ayudarán con su volumen de gol⟩». Pasará al amplio grupo que habla del reparto de tantos. El indálico fue claro, respondiendo que «no le quiero dar excesiva importancia, porque los veo trabajar día a día y no son jugadores fallones». Para él, el gol llegará con minutos y confianza.

Buena dinámica

La buena dinámica de resultados también fue motivo de orgullo para Rubi, confesando que «muy contento, porque al final te pones en el pelotón de cabeza», afirmó. El Almería ha escalado posiciones de forma meteórica con «cuatro victorias y dos empates», y Rubi no esconde su satisfacción por haber dejado atrás las derrotas. El técnico, no obstante, mantiene la cautela ante una semana exigente, comentando que «va a ser una carrera de fondo larguísima. Hemos hablado con los futbolistas para que estén preparados para los descansos y la alimentación», adelantó, pensando en el duelo copero ante el Lorca y el posterior enfrentamiento ante el Eibar.

Finalmente, Rubi tuvo palabras de elogio para Chirino, autor del gol decisivo, explicando que «tiene una capacidad para subir todas las veces que haga falta; ha sacado centros muy buenos y nos ha dado ese gol importantísimo», concluyó el entrenador de la UD Almería.