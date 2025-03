Rubi: «Baptistao y Robertone son serías dudas»

Antonio del Rosal Jueves, 27 de marzo 2025, 14:30 Comenta Compartir

El entrenador del Almería, confirmó en sala de prensa que ambos jugadores siguen tocados

Almería. Rubi, el entrenador de la UD Almería, destacó ante la prensa que Leo Baptistao y Lucas Robertone son serias dudas para el partido y que tomará una decisión en el último entrenamiento, confesando que «nos queda un entrenamiento, vamos a ver, no soy ni optimista ni pesimista, no lo sé, necesitamos un entrenamiento, el de mañana para ver si están disponibles, además, el último entrenamiento es por la tarde, tenemos más tiempo, pero sí que no ha habido ninguna circunstancia nueva, Baptistao y Robertone, son seria duda», afirmó el técnico.

En cuanto a la suplencia de Lopy con Senegal a pesar de haber viajado y perderse el duelo contra el Burgos, el entrenador rojiblanco fue claro, confesando que «hay que aceptarlo, no queda otra que aceptarlo. Todos los jugadores van a su Selección, aunque no participen, a él le ha generado energía positiva, a nivel anímico a él le ha ido bien, a nosotros no nos ha ido bien porque no lo pudimos utilizar en Burgos, pero anímicamente ha venido muy bien y con muchas ganas de volver a ayudar al equipo. Lo vamos a dejar así, porque es verdad que por mucho que vayas convocado, no hay una obligación de que juegues. No le veo más argumento a poder defender esto, que es normal. Seguro que habrá otros jugadores seleccionados que no han jugado ni un minuto. Hay que aceptarlo y a nosotros no nos influye que juegue diez minutos o cero, a nosotros como club nos da igual, lo que nos ha venido bien es que él ha venido contento, está feliz y viene muy motivado».

Acerca de Langa y Perovic, Rubi despejó cualquier duda sobre un posible bajón físico de los internacionales, reconociendo que «los tres internacionales han llegado perfecto, es verdad que con el cansancio de los viajes, todo normal, pero vi que además Perovic ha jugado tres partidos, no dos, ha venido con más carga».

Próximo rival, el Levante

El técnico catalán, analizó en sala de prensa el nivel con el que llega el conjunto granota tras ganar cinco partidos consecutivos, subrayando que «está claro que el partido marca mucho el enfoque de las dos primeras plazas, eso es así. Si somos capaces de ganarlo, sigue todo ahí abierto, estamos a distancia, es evidente, pero queda muchísimo. Si pensamos en eso a corto plazo (ascenso directo), obviamente pensar en eso significa sacar buenos resultados, que es lo que queremos. Dicho esto, nosotros vamos a ir con toda la intención de seguir con la línea que mostramos el día de Zaragoza en casa, que estuvimos muy bien, que el equipo mostró que puede pasar por encima de un rival y jugamos contra un gran equipo. Es la verdad que jugamos contra un equipo que está haciendo muchos méritos y va a ser un partido que quizás en este sí que tenemos más a perder nosotros que ellos, pero la Liga nos ha llevado a esta situación y tenemos que afrontarla con personalidad», afirmó.

Desconcentración inicial

El entrenador rojiblanco habló de los goles tempraneros que recibe la UD Almería, como en el último partido contra el Burgos, explicando que «es un poco, por desgracia, monotema de todo el año. Es verdad que también que eso nos sucede mucho más fuera de casa que en casa. Claro, si me decís si has preparado algo, pues hemos seguido insistiendo en la concienciación de los jugadores, pero es verdad que el otro día realmente sale mal, porque tú miras antes del segundo gol los 65 primeros minutos y es la única situación que hay un poco de peligro y te acaba en gol. Entonces dices, ¿el equipo salió desconcentrado, salió mal? No, del todo no, pero le volvió a pasar». El entrenador indálico, volvió a insistir en minimizar las ocasiones del contrario, reiterando que «simplemente hemos comentado otra vez con los jugadores, estamos intentando apurar las posibilidades de que el rival tenga ocasiones. Si no tiene ocasiones, es imposible que te marque, pero si tiene una y marca, pues a veces también es muy difícil controlarlo, que el error es nuestro, porque aquel jugador no podía haber entrado así de solo en el área. Pero que fuera el minuto 7, que fuera el 28, en ese partido no creo que fuera la diferencia de la entrada del partido en sí, en este partido en concreto».

Objetivo del play-off

El de 'Vilassar de Mar' no desmintió el discurso de Luis Suárez de pensar primero en los puestos de promoción y luego en las plazas de ascenso directo, respondiendo que «hemos mostrado un discurso ambicioso porque creemos que hay que ir así. Además, la segunda línea sería, si no lo muestras ese discurso, tus rivales te lo van a decir continuamente, que eres la mejor plantilla, el mejor presupuesto, el no sé qué. Es decir, que aunque tú no lo muestres, la gente te va a estar diciendo que tienes que quedar primero o segundo. Nosotros fuimos por delante y dijimos, vamos a ir a por todas. Es verdad que a corto plazo hay que sacar los partidos, porque si no de eso se nos va a quedar demasiado lejos. Ahora pues como tanto hemos repetido, el ir al partido a partido, ir a ganar el primer partido y luego ya se verá».

Rubi, el entrenador del Almería, comentó que a pesar de la racha de 14 partidos invictos del equipo, el UDA Stadium nunca se ha llenado, manifestando que «tenemos una afición extraordinaria, se ha portado muy bien con nosotros, muy bien, yo creo que incluso el año pasado, ya le sumaría dos años seguidos, se están portando muy bien, pero es cierto que se ven localidades vacías y es una pena, entonces, no sé, la respuesta no sé si está en que quizás nosotros no le estamos mostrando lo que ellos quieren ver, la respuesta no sé si está en que ya hemos estado en primera hace poco y a lo mejor esa ilusión no está tan viva como hace dos años. Pregunta realmente difícil, yo sé que es un momento raro del equipo, que generó una ilusión en diciembre que ahora no está, yo sigo insistiendo que sí podamos llenar los equipos, que empujemos estos seis partidos y si luego hay dos más, pues dos más, porque se nota mucho, se nota mucho cuando la afición aprieta, la afición está con el equipo, la afición pues cuestiona algunas decisiones que no son favorables al equipo, ayuda todo eso mucho, entonces, bueno, sé que no es el momento para pedir mucho, pero si podemos llenar todas las localidades, estoy seguro que nos ayudarán un poquito más», aseguró Rubi.

Por último, el técnico rojiblanco no quiso mojarse sobre quien estará el próximo sábado en la portería del Almería, asegurando que «no voy a responder si jugará Maximiano o Fernando hasta después del partido, me podéis preguntar lo que queráis en cuanto a titularidades. No entro en debates. La respuesta ha sido cada semana igual, analizamos todas las posiciones todas las semanas».