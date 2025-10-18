Rubi avisa: «Estamos ante otro partidazo para la gente neutral y para sufrir los de un lado y los del otro»
l técnico rojiblanco asume las bajas de Álex Muñoz, Nelson, Fernando, Horta y Selvi, pero avisa que «vamos con confianza máxima en la plantilla que tenemos» y destaca que el Córdoba «es un equipo de autor, muy bien trabajado y que siempre busca el gol»
Almería
Sábado, 18 de octubre 2025, 14:37
Rubi compareció en la rueda de prensa previa al partido de la UD Almería en El Arcángel con la serenidad de quien confía plenamente en su equipo pese a las bajas. «André ya era conocida la baja», explicó, antes de confirmar que Selvi Clua no viajará «porque hemos decidido hacer limpio del todo y que la semana que viene esté disponible». A ellas se suman las ausencias de Álex Centelles por sanción y de Nelson y Fernando, ambos detenidos por precaución médica: «Fernando tiene un problemilla en la muñeca muy pequeño, pero no se acaba de recuperar, y Nelson ha ido sobrecargando un poco la musculatura. No tienen nada importante, pero el doctor aconsejaba pararlos porque había un riesgo de rotura».
Pese a los contratiempos, el técnico rojiblanco subrayó su fe en el grupo y en la solidez de su plantilla: «Con naturalidad, con confianza máxima en la plantilla que tenemos. Son jugadores que ya han jugado… máxima confianza y naturalidad». Rubi incidió en que el equipo mantiene una línea ascendente y un equilibrio en el juego que le permite competir en cualquier escenario: «Ya no somos ese equipo tan facilón que había al principio de temporada, que encajábamos con asiduidad».
Sobre el duelo en Córdoba, el preparador catalán elogió el estilo de su rival y anticipó un encuentro de alto voltaje: «Es un equipo de autor, con las ideas clarísimas, muy bien trabajado, que va al ataque y busca el gol». Reconoció que «han ganado sus dos últimos partidos 1-0 con un córner concreto que les ha funcionado bien» y destacó el ambiente que se vivirá en El Arcángel: «Nos motiva muchísimo ver esa parte del estadio con nuestras camisetas rojiblancas. Abogo por que sea un partido con la máxima deportividad posible y que disfruten de dos buenos equipos».
Último entrenamiento, Álex no está, sancionado, André Horta lesionado, Selvi Clua era duda, no sé si está OK o está KO?
Pues sí. André ya era conocida la baja. Después tenemos a Selvi, que si hubiéramos querido forzar lo podríamos llevar, pero hemos decidido hacer limpio del todo y que la semana que viene esté disponible. Luego añadimos, la de Álex por sanción, y luego dos jugadores que quizás no tienen nada importante, porque no es importante, pero también hemos decidido, sobre todo los médicos y el propio futbolista, parar, que son Nelson y Fernando, los dos. Fernando tiene un problemilla en la muñeca muy pequeño, pero no se acaba de recuperar y hemos decidido, sobre todo por consejo del médico, de que a lo mejor parar unos días y esperemos que la semana que viene pueda estar recuperado. Y Nelson, desde que empezó a entrar en el equipo, él hizo un esfuerzo muy grande por estar a disposición, porque, como sabéis, íbamos con déficit de centrales, con la lesión de Chumi, que Fede había llegado tarde, etcétera, y Aridane había llegado un poco tarde y ha ido siempre sobrecargando un poco de más el tema de la musculatura y tampoco tiene nada importante, pero es verdad que el doctor aconsejaba pararlo porque había un riesgo de rotura».
No está Álex y ahora sabemos que no está Nelson. ¿Cómo afronta el equipo esas dos bajas? Porque yo creo que se había consolidado una línea defensiva que estaba repitiendo semana tras semana y ahora entrará un nuevo lateral y un nuevo central en el equipo.
«Con naturalidad, con confianza máxima en la plantilla que tenemos y al final son jugadores que ya han jugado… Es verdad que Pedro (Fidel) es una opción, pero es más baja, porque no vas a jugar con dos centrales izquierdos. Pedro va a venir con nosotros esta semana, ni va a jugar de lateral, pero cualquier jugador que pueda jugar, Aridane, Chumi, Centelles, otras opciones que tenemos, son jugadores experimentados. Por lo tanto, máxima confianza y naturalidad.
Mañana visitáis el Arcángel. Es cierto que el Córdoba también lleva una buena dinámica, son cuatro partidos sin perder, vienen dos victorias consecutivas con un resultado muy ajustado, por la mínima. Me imagino que habrá que hacer las cosas muy bien allí para sacar los tres puntos.
«Sí, sí, sí. Las victorias son un poco lo que cuentan y que sean por la mínima o no mínima, pues yo creo que es un matiz. Pero que realmente lo importante es sacar los partidos. Es verdad que han ganado sus dos últimos partidos 1-0 con un córner concreto, además, que les ha funcionado bien ese córner, pero creo que es un equipo, cómo te diría, de autor. Un equipo de autor totalmente con las ideas clarísimas, muy bien trabajado. Para mi modo de ver, para admirar, porque es un equipo que va al ataque, que va a buscar el gol, que no especula, entonces yo creo que estamos ante otro partidazo para la gente neutral y para sufrir los de un lado y para sufrir los del otro lado, los que queremos que gane un equipo».
El Córdoba es un equipo muy versátil, que sabe interpretar cualquier tipo de escenario que se plantee. ¿Qué partido esperas?
«Bueno, espero, como comentaba un poquito antes, un equipo que no especula nunca. Entonces, es un equipo que creo que, quitando el partido del Valladolid y no sé si un poco el del Zaragoza, siempre ha tenido más posesión que el rival, pero además posesiones largas. Nosotros no queremos que tampoco nos estén dominando todo el partido, ya sabéis que esa no es nuestra idea, pero nos va a tocar pasar fases donde nos vamos a sentir dominados y luego, como dices, es un equipo que te ataca de muchas maneras. Te ataca con juego, te ataca con pase atacando los pasillos, te ataca con laterales por fuera, por dentro, con balón parado, que lo tiene muy bien trabajado. Muy, muy, muy buen equipo y que creo, como repito, que tiene un mérito especial porque es más fácil, para mi modo de ver, hacer equipos solo pensando un poco más en lo defensivo que el ofensivo, pero este equipo es un poco al revés, piensa siempre en buscar el gol».
Otra cosa que mañana también va a tener mucha incidencia es el factor ambiental. El Arcángel de por sí es un estadio que ruge mucho, pero es que además de aquí, pues van más de 500 personas hacia allí para no perderse ese partidazo y me imagino que también, bueno, gran gesto y bueno, ojalá que se viva también un partido bonito en ese sentido.
«Correcto, es el primero de los derbis que tenemos en casa y fuera porque efectivamente, además, pues bueno, que Granada nos queda un poco más cerca, pero éste sería el segundo cercano, si no me equivoco, Cádiz y Málaga. Málaga también es más cerca que Cádiz y Córdoba, pero a nosotros nos motiva muchísimo ver esa parte del estadio, un estadio también fantástico, ruge mucho con nuestros aficionados, con nuestras camisetas rojiblancas y abogo porque sea un partido con la máxima deportividad posible, que las dos aficiones se lleven bien y que disfruten de dos buenos equipos».
No vamos a hablar de la velocidad crucero, pero llegados a esta décima fecha, quizás es el momento a lo mejor de hacer un balance. ¿El Almería está a la décima jornada donde tú esperabas que estuviera?
«Es verdad que si te refieres a nivel de juego, siempre le voy a ver cosas para mejorar, somos así, somos un poco masoquistas, pero sí que estamos dentro de una regularidad de un juego equilibrado a nivel de que el equipo yo creo que ya domina casi todos los conceptos que buscamos en ataque y en defensa, pues estamos ahí continuamente ajustando, pero ya no somos ese equipo un poco tan facilón que había al principio de temporada, que encajábamos con asiduidad, pero creo que lo más importante es que llegamos a la jornada 9 o 10 ya habiendo visto prácticamente a todos los fichajes que nos pueden ayudar con un rendimiento, involucrados en el proyecto, con mucha ilusión por estar en este club y eso creo que es lo que nos genera confianza. Creo que el equipo a nivel de fútbol ha crecido, ahora hay que seguir, pero sobre todo también creo que estamos contentos porque jugadores que han llegado nuevos han adaptado muy bien».
Precisamente comentaba Iván Ania ayer, la mejora colectiva del equipo con respecto al curso pasado que había dejado de ser un poquito anárquico para controlar más otras fases del juego, quería preguntarte precisamente por eso, ¿en qué puntos crees que ha evolucionado el equipo en esa fase?
«Yo creo que hemos conseguido imponer desde el primer día que el colectivo va por delante de lo individual, a partir de aquí lo individual nos preocupa muchísimo porque queremos que nuestros futbolistas den el máximo de sus cualidades, no queremos hacer futbolistas diferentes de lo que son, están aquí por sus cualidades y por lo que son, pero siempre ha quedado muy claro que lo importante es el colectivo y que si hay que hacer un regreso de más pues hay que hacerlo y entonces en este sentido quizás sí que ha sido un poco más fácil porque siempre yo digo lo mismo, que como muchos profesionales piensan así, coger un equipo después de un descenso es bastante más duro, es una situación difícil en lo anímico, en lo vivido anterior, entonces no es por recriminar lo anterior, pero sí que este año en este sentido esa losa no la teníamos y nos ha sido un poco más fácil el conectar con el grupo para que fuera un grupo solidario».
La portería está clara, la defensa está clara, el centro del campo hay ahí; los cuatro de arriba, los cuatro fenómenos también están claros, ¿lo que te está dando más dolor de cabeza en esta nueva jornada, es la pareja de medio centros, porque el resto de partidos en este momento está claro?
«No, lo que está claro ya sabes, ya me conoces y además tú luego me metes caña y con acierto que cualquier momento nosotros vamos agitando un poquito y vamos buscando cositas para el equipo, para partidos concretos y creo que estamos en un nivel ahora donde la elección del entrenador no tiene duda de que es en base a que hay una igualdad muy grande, que escojamos un jugador, escojamos otro, están casi todos tan bien que luego saldrá como saldrá, pero no es porque un jugador que está mal lo ponemos a jugar y de todo lo que has dicho yo te diría que la posición de medios centros es que realmente es para coger dos sin mirar en una bolsa y ponerlos porque es que están todos a un nivel extraordinario. Nuestra obligación es mantener, que mantengan ese nivel, que mantengan esa competitividad entre ellos y que no se pongan nerviosos si un día juega uno, un día juega el otro, porque nos están ayudando todos y nos van a ayudar todos, en esa posición en concreto te diría que vamos pero muy muy bien».
Hay un futbolista, un caso particular, el del argentino Lucas Robertone. Comentaste hace unas semanas que era uno más en la plantilla, el otro día ya lo pusiste a calentar, si tiene que jugar va a jugar.
«Él desde el principio sabe cuál era su situación y sabe que además este año se está topando con una posición que tenemos quizás un poco más jugadores de lo normal, ya lo hemos comentado alguna vez que tenemos seis, siete mediocentros para dos, máximo tres posiciones, pero lo que él está trabajando en el día a día, os digo yo, que está para jugar como cualquier otro, está entrenando muy bien y a un nivel muy bueno y además muy comprometido, ayudando al grupo desde una posición nueva para él, que es más difícil en este sentido, pero lo está haciendo muy bien».