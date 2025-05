Rubi avisa desde Almería: «Ganar al Cádiz será muy difícil»

Juanjo Aguilera Almería Jueves, 8 de mayo 2025, 18:55 Comenta Compartir

En la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiza, Rubi anticipó un encuentro complicado, resaltando la calidad del cuerpo técnico rival y la competitividad que imprimen a sus equipos. Esta dificultad se basa en el conocimiento que tienen del Almería y su capacidad para plantear partidos exigentes. «El staff contra el que nos enfrentamos mañana conoce bien nuestros futbolistas, conoce muy bien la categoría y a mí siempre que me he enfrentado a él me cuesta muchísimo a ellos ganarles porque sus equipos compiten muy bien y va a ser un partido una vez más donde hay una dificultad grande pero que espero que el equipo sea capaz de solventarla con una victoria por todo lo que nos estamos jugando».

El entrenador del Almería, en este encuentro con los medios en su estadio, también contempló la posibilidad de que el Cádiz plantee un partido en el que cedan la posesión para aprovechar los contraataques, una táctica que ya les ha generado problemas en el pasado. Rubi es consciente de la necesidad de que su equipo esté preparado para este escenario y de evitar errores defensivos que puedan ser explotados por la velocidad de los atacantes gaditanos. «En el fútbol actual yo creo que el tema de la posesión o el tener el balón, el dominar en campo contrario es una carta en la que algunos equipos apuestan, otros no apuestan tanto por ella pero no deja de ser una carta que también permite al rival en un momento dado esperar su momento para aprovechar espacios... las tres ocasiones que tuvo el Cádiz fueron tres vigilancias tres situaciones de contraataque... es un patrón más que tenemos que estar muy atentos».

Finalmente el vilarense subrayó la calidad de la plantilla del Cádiz, con experiencia en Primera División y una variedad de jugadores ofensivos peligrosos. Además, destacó su buen momento como local, lo que añade un factor extra de dificultad al encuentro. «Estamos hablando de una plantilla si miramos minutos en Primera División verás todo lo que suma esa plantilla de minutos en Primera División con jugadores también excelentes con mucha variedad de atacantes... creo que ha perdido un partido de los últimos 10 en casa que ha sido contra el líder por lo tanto está en un momento muy bueno en su terreno de juego y de los últimos 5 partidos creo que ha encajado un gol de los últimos 5... ojo que el rival también juega y ojo que el rival no va a dar ningún tipo de concesión y que es un rival bastante fuerte en su terreno de juego».

Partido determinante en que ya coja todo la forma adecuada de cara a esas tres últimas fechas tan importantes que tiene que jugar el Almería.

«Está claro que son partidos determinantes los cuatro que quedan. Este es el primero y para enlazar esa buena dinámica que tenemos ahora, para poder tener esos brotes verdes más consolidados, sin lugar a dudas pasa también por mañana. Pero creo que va a ser un discurso habitual en los cuatro partidos que quedan, ya sea para acercarse a las dos primeras plazas, cosa que sigue siendo difícil igualmente, o para consolidar la posición en el playoff».

Conocimientos de las debilidades; también los tiene el Cádiz.

¿Conviene tener en cuenta las trampas que puede tener el partido?

Jugadores disponibles y ausentes.

«En principio creo que somos 25 o 26 futbolistas disponibles esta semana; va a haber convocatoria con jugadores que se van a quedar fuera, creo que no pasaba desde hace tiempo porque Chumi está disponible y eso no quiere decir que vaya a viajar, vamos a ver qué decisión tomamos. Estoy poniendo en esa plantilla jugadores como Pedro, como Perovi,c como los tres porteros que están totalmente incorporados a nuestro equipo, pero como mínimo dos o tres descartes habrá que hacerlos. Chumi es alta médica, está disponible, no hay trampa ni cartón. Ya se verá lo que se hace con él y respecto a Lázaro estamos intentando ajustar un poquito más su aspecto físico y técnico para que pueda estar lo mejor posible para ayudarnos en este final de temporada. Entonces es uno más que está ahí que ya veremos si viene o no viene».

Reservar a los apercibidos.

«Es verdad que estamos ahora, creo que son cuatro o cinco con cuatro amarillas, Nico, Álex, Luis, Arnau y Robertone. Todos esos están y es verdad que la posición de Luis en un momento dado es un jugador que todos sabemos que es muy determinante y realmente para inicios de partido ni me he planteado poder dar descanso, eso te lo digo así de claro y después, en el transcurso de los partidos, como te diría lo que voy notando, si lo noto que realmente por un lado en el aspecto físico no le supone una carga exagerada de un partido al otro, pues lo mantenemos porque es un jugador que estando en el campo siempre te puede dar cosas y si lo veo más o menos con tranquilidad que no está reñido con algún rival, con el árbitro y su comportamiento está siendo extraordinario entonces, a pesar de que asumo algún riesgo realmente me lo planteo muy poco el poder sustituirlo en un partido».

Los partidos de fuera de casa siguen siendo la asignatura pendiente. ¿Cómo crees que llega en este aspecto anímico de personalidad a la plantilla?

«Hemos dado tantas caras distintas que es difícil saber cómo va a responder el equipo, si se avanza o si se pone por detrás, porque a principio de temporada nos poníamos por detrás siempre y le dábamos la vuelta a los partidos; luego entramos en esa fase de segunda vuelta fuera de casa que si nos poníamos por detrás no le dábamos la vuelta y ahora la última referencia, nos hemos puesto por delante y es verdad que es contra un equipo que igualmente te va a exigir mucho como fue el Castellón en ataque, pero no estuvimos nada bien a la hora de manejar la situación de poder marcar un segundo gol. Yo soy de los que pienso que con nuestro equipo igualmente, fíjate que 0-0 fuera de casa no ha habido ni uno y 0-1 creo que en campo del Tenerife y no sé si ahora me olvido alguno, pero un poco más porque realmente somos un equipo que tiene otras fortalezas que estamos intentando y hemos intentado todo el año apretarle mucho en sus debilidades que son más de corte defensivo obviamente, pero creo que nunca vamos a estar del todo tranquilos mientras el equipo no consiga esos dos goles. La respuesta es que creo que dentro del vestuario todos sabemos lo que tenemos y que nuestro objetivo siempre va a tener que ser ir a por más e intentar conseguir marcar goles porque en un momento da un despiste defensivo o un error no nos penalice tanto».

Dijiste que la alineación que sacaste contra el Racing de Ferrol no sería una que probablemente sacarías fuera.

«Es verdad que durante la temporada lo que pretendemos los entrenadores es adaptarnos de una forma pequeña, aunque sea dentro de nuestra idea de juego al estado de forma de los futbolistas. Algunas veces, fuera de casa, estos jugadores que a lo mejor nos podían haber sido más determinantes, ha habido un tramo de Liga que no lo han conseguido. También lo considero hasta cierto punto lógico porque no puedes estar 42 jornadas siempre siendo determinante y con el estado de forma alto y si te pones a analizar algunos futbolistas, no hace falta citarlos, seguro que dirás empezó muy bien, luego ha bajado, ahora vuelve a subir y no deja de ser hasta cierto punto y nosotros nos hemos intentado ir adaptando a eso para a veces darle un corte más defensivo al equipo, pero tampoco es verdad no es lo que hemos conseguido. Lo que pretendo es hacer un análisis de la situación en el día a día, sabiendo que veo cada día jugadores y que puede haber algunos que a lo mejor no están participando de inicio, pero que cada vez los veo mejor y eso me puede hacer plantear mover alguna cosa o no es un poquito eso».

17 victorias a las bravas, con muchos lanzamientos sobre portería contraria. ¿En los playoffs va a seguir siendo el estilo y se puede subir de esa manera?

«Yo creo que como staff hemos de ir un poquito con cuidado y alguna vez lo hemos hecho y ha salido mal o ha salido bien o regular, pero no ha salido súper bien. Es ir en contra de las virtudes del equipo. Si nosotros tenemos unas virtudes muy buenas, tenemos que intentar que por lo menos esas virtudes no se pierdan y es así y creo que lo saben nuestros rivales. Podemos estar 20 minutos sin jugar muy bien o simplemente pasando el partido sin que pasen grandes cosas y en 15 minutos generamos 4, 5, 6 ocasiones de gol y volverlo a repetir en la segunda parte. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque puede ser decisivo, exigente por parte de los 11 jugadores que salgan de inicio por intentar que si el rival te marca que no sea de regalo, sino que se lo tenga que fabricar más de la cuenta porque es verdad que si participáramos en ese hipotético playoff, a los equipos en playoff les cuesta mucho tener la personalidad de jugar de pasarse el balón de más porque hay más tensión, hay más miedo en ese sentido, y si nosotros llegáramos a esa situación porque es una de las cosas que nos da la posibilidad que Luis Suárez en vez de 5 balones reciba 15 o que Leo o todos los que podamos decir esos jugadores de ataque puedan recibir más balones de lo normal».

400 o 500 que estarán ahí apoyando al equipo.

«Agradecer a la gente, a nuestra afición que van a ir a Cádiz. Estamos hablando de un viernes, de un día laborable. Son 300 maravillosos, son 400 maravillosos. Muchísimas gracias de antemano. Sabemos del esfuerzo que van a hacer y ya sabéis lo que digo que espero que por fin puedan volver con la alegría y con la sonrisa».

El Cádiz y Garitano.

«Han dado con él en el clavo. Estamos hablando de una plantilla con minutos en Primera División con jugadores también excelentes, con mucha variedad de atacantes. Chris Ramos, Roger, Sobrino que puede jugar delantero, está Carlos que estaba en la Real Sociedad hace poco. Jugadores interesantes con buenos medias puntas con Brian, con De La Rosa, con Melendo un director de orquesta que siempre tiene un guion preparado para que sus futbolistas intenten plasmar el terreno de juego, añadimos que nosotros vamos por la victoria sí o sí, eso también os lo digo pero estamos jugando contra un equipo que creo que ha perdido un partido de los últimos 10 en casa, que ha sido contra el líder. Está en un momento muy bueno en su terreno de juego y de los últimos 5 partidos creo que ha encajado un gol de los últimos. Eso no quiere decir sino simplemente que pongo un poco en alerta decir ojo que el rival también juega y ojo que el rival no va a dar ningún tipo de concesión y que es un rival bastante fuerte en su terreno de juego».

Ganar en Cádiz, ¿ascenso directo?

«A mí hay una cosa muy muy importante y es que estamos obligados los cuatro partidos que quedan a seguir alimentando esa energía positiva, a seguir sumando aficionados a nuestro estadio, a nuestros desplazamientos, para que nos ayuden. Eso es lo más importante porque estamos obligados igualmente, estemos prácticamente luchando descartados para las dos primeras plazas o no estemos prácticamente descartados. Mi visión sigue siendo que esas dos primeras plazas están muy difíciles. Mi visión es exactamente igual, eso no quita que nosotros tenemos que generar igualmente la energía porque si no lo consiguiéramos estamos casi obligados a hacer los 12 puntos. Hemos de pensar en el Cádiz y nada más, pero estamos prácticamente obligados a hacer los 12 puntos y aún y así no dependemos de nosotros y necesitamos que esos equipos de media tabla que ya no se van a jugar nada compitan bien contra nuestros rivales. Se tienen que dar dos situaciones de todas maneras para poder provocar, pero las otras dos variables son impepinables. O ganamos casi todo y equipos de media tabla han de ayudarnos un poquito porque no dependemos de nosotros y no sé si realmente van a competir igual de bien que lo están haciendo ahora».

Palabras simpáticas con Garitano en la reunión de entrenadores.

«Sí, es que ya nos empezamos a conocer un poco de hace tiempo y me parece una persona con la que hablar de fútbol, es interesantísimo y cuando todos los que rodean a un profesional suelen hablar bien normalmente... . Me alegro de que ahora esté trabajando. Nunca me alegro que sea por un compañero, pero en este caso también es verdad que él merece estar como mínimo en esta categoría y ya está. Si él hacía dos meses estaba dirigiéndolos o sea que en ese momento a lo mejor sabía él más hasta que yo del equipo».

El Cádiz puede que no sea matemático pero es un equipo que está en mitad de tabla ¿Eso preocupa a los entrenadores en las últimas jornadas?

«Es verdad que siempre hay el argumento en contra nuestro de haber hecho los deberes antes y no depender de nadie. Esa es la verdad, eso es lo que me podría decir cualquier equipo, me podría decir tú haber hecho los deberes y que no dependas de nosotros. Por lo tanto eso lo respetamos y lo entendemos perfectamente. Y también es verdad que creo que en los últimos años se están dando más casos de que ese tipo de equipos compiten bien hasta el final. No son todos los ejemplos, pero podríamos sacar bastantes. La semana pasada tenemos que el colista ganó al mejor equipo visitante, el Racing. Entonces yo creo que cada vez se está dando más y eso es positivo. Pero es verdad que no podemos estar preocupándonos, porque no depende de nosotros, pero sí que me gustaría que todo el mundo compitiera hasta el máximo, hasta el final, porque creo que le da a la categoría respeto, le da valor y le da profesionalidad. Sí te puedo asegurar que nosotros, cuando nos hemos encontrado algún año en situaciones de estar un poco donde no navegamos mucho, siempre hemos ido a intentar dignificar la competición, el preparar el partido con la misma intensidad, el decirle al equipo que tiene que intentar ganar. El último ejemplo nuestro aquí, que sólo ha habido creo un partido que no nos jugábamos nada, era el del campo del Sporting con el Almería, que estaba en el playoff clasificado y fue a Gijón dejando al Sporting fuera del playoff, metiendo al Rayo, que acabó subiendo. Aquel día preparamos el partido como si fuera uno entero de liga, Yo creo que cada vez se da más, a que no hay ningún entrenador que no quiera que sus jugadores peleen al máximo cada partido, se jueguen más o no se jueguen nada».

¿Hay alguna sorpresa más que diga, este equipo no me lo esperaba o clubes que no están y que tú si esperabas?

«Es verdad que tampoco me dedico a decir, este club tendría que estar, nosotros tendríamos que estar más arriba, es decir, no es mi cometido, mi cometido es más la UD Almería, que creo que podía estar un poco más arriba, eso sí que lo pienso. Pero ejemplos salen solos, nuestro rival de mañana era a priori un candidato claro a estar entre los seis primeros y no lo va a estar, pero también es verdad que todos los años pasa, que algunos equipos que descienden de Primera División no acaban de engancharse a la categoría con la fuerza de poder pelear hasta el final. Sin lugar a dudas, la clasificación no engaña, es decir, los ocho que están arriba con el salto que hay ya respecto al noveno décimo quiere decir que han hecho méritos para estar ahí entre los ocho primeros. Y te diré más, y posiblemente el Elche merece a día de hoy ir líder. Ha sido muy regular todo el año, ha sido capaz de a través de su juego en defensa prácticamente encajar poquísimo, más que a lo mejor potenciar lo ofensivo, que también lo han hecho, pero esto no ha acabado y en cuatro jornadas se puede estropear a cualquier equipo. Pero creo que está siendo justa la clasificación a día de hoy. Nosotros vamos a intentar que en estos cuatro partidos varíe un poquito y que podamos decir que nosotros también somos justos en una clasificación más alta que el sexto lugar».