Rubi asume los fallos: «Nos complicamos solos y el Sanse lo ha aprovechado»

El empate en Anoeta de la tarde del viernes ante el Sanse abrió una rueda de prensa larga y con sustancia en la que Rubi desgranó el partido desde la raíz. El escenario exigente, los momentos de zozobra, las correcciones sobre la marcha y la energía con la que el equipo empujó en el tramo final para asegurar un punto cuyo verdadero valor quedará claro con el paso de las jornadas. La exposición se articuló en torno a tres ideas, la igualdad y dureza del choque, autocrítica en los goles encajados y reivindicación del compromiso del vestuario para competir en contextos de máxima intensidad.

El arranque dejó una valoración panorámica que enmarca el tono de toda la comparecencia, con equilibrio entre satisfacción parcial y exigencia interna. «Contento entre comillas. Es un partido muy igualado, muy disputado. Sabíamos de la intensidad de nuestro rival, equipo que presiona bien, que presiona fuerte. Es verdad que creo que el 1-0 hemos cometido un doble error importante, sino tampoco el partido iba para que se abriera a favor de nadie. Y luego en la segunda parte nos han cazado en un centro lateral y el equipo se ha puesto a remar, a trabajar, a embotellar al rival. Y creo que al final el empate es justo. Contentos entre comillas, siempre queremos ganar, pero sabemos de la dificultad del rival contra el que jugábamos y de la intensidad que le pone, que le hemos intentado igualar todo lo que hemos podido».

Presencia

A partir de ahí, el análisis se detuvo en la producción ofensiva del equipo y en ese último tercio donde se decide el destino de las jugadas. Rubi subrayó volumen de pases y presencia cercana al área, pero también la necesidad de clarividencia para transformar posesión en ocasiones limpias. «Al final, fíjate la cantidad de pases que llegamos cerca del área y luego que ahí en la zona final tengamos clarividencia no siempre es fácil. No siempre es fácil, pero si tú analizas los datos verás que en el último tercio somos un equipo que tocamos muchísimo balón y llegamos. Desarbolar a la defensa nunca es fácil. Creo que hemos empezado bastante bien el partido, luego nos hemos ido apagando».

Recordó igualmente que «el Sanse ha tenido diez minutitos muy buenos, que ha aprovechado para marcar el gol. Y en líneas generales ese es el tema, que cuando llegas al final de la zona final te cuesta un poco más generar, pero yo creo que el equipo lo ha intentado de todas las maneras y hemos hecho movimientos que han salido bien y ya está, y a seguir trabajando», reconoció el rojiblanco.

Autocrítico

El tramo más autocrítico aterrizó en las acciones de los dos goles recibidos por los rojiblancos que le hicieron remar con el 'viento en contra'. La explicación no se quedó en el síntoma, sino que bajó al detalle. Una pérdida mal gestionada en salida y una transición mal protegida que invirtió el impulso del equipo cuando parecía tener el duelo encarrilado hacia la portería rival. «Es un doble error porque es un balón que recuperamos, éramos muy conscientes de la presión tras pérdida que tiene el Sanse y hemos sido muy poco prácticos. Nos hemos complicado solos y luego hemos cometido el error de poner el pie ahí en una jugada donde no había peligro del todo».

«El error más grande, que también lo hay en la jugada, empieza por permitir el contraataque. Hemos salido bien, hemos hablado porque hemos embotellado al Sanse, hemos hecho un pase que han recuperado el balón relativamente fácil, se nos ha ido una vigilancia y ha cambiado la tortilla. De salir tú bien a animarse nuestro rival. Y luego ha cogido un centro, primero lo estamos cogiendo, pero también es verdad que esas situaciones si lo coges de más puedes caer en un penalti y el punto también está acertado».

El impacto de los cambios

En clave de intervenciones, el técnico vilarense resaltó el impacto de los cambios efectuados, con las entradas de Adrián Embarba, Sergio Arribas, André Horta y Leo Baptistao y el peso específico de quienes saltaron desde el banquillo para inclinar la balanza del juego y del resultado. Entre esa inercia positiva, destacó la factura de una jugada coral y la dificultad técnica del remate que selló el 2-2. «El gol ha sido un golazo –en referencia a lo hecho por Embarba, pero la elaboración de la jugada... Si empiezas a mirar ya algunos de los goles que ya hemos hecho, son goles de muy bella factura, los consideramos ya casi normales, pero no es nada fácil», aseguró el rojiblanco.

La comparecencia del rojiblanco también se apoyó en el grupo, en su ética diaria y en la voluntad de competir incluso cuando el contexto personal de algunos futbolistas invita a dosificar. La mención a casos concretos –desde el que llegó con apenas una hora de sueño como Arribas, tras haber sido padre, hasta el que venía de pasar por el hospital como Leo Baptistao– sirvió para dibujar la temperatura del vestuario. «Este equipo está muy muy implicado. Hemos tenido unas muestras de solidaridad y de compañerismo bestiales, el mismo Adri, que no ha salido de inicio habiendo hecho dos buenos partidos, ha sido un ejemplo a nivel de veteranía, de aceptar la decisión. Sergio ha dormido una hora, ha llegado a las 7 para ayudarnos y ha conseguido acabar el partido ayudándonos un ratito y Leo, el domingo estaba en el hospital, ha hecho todo lo posible para llegar al partido. A partir de ahí los que han jugado yo creo que han demostrado también muy buena actitud y ese es el camino. Tenemos un grupo muy solidario, muy comprometido y en alguna fase puede parecer que el rival también tiene sus momentos, como es normal, pero es que repito que jugamos contra uno de los equipos más intensos de la Liga», quiso apuntar.

Plano táctico

En el plano táctico, hubo espacio para aclarar decisiones de pizarra. La ubicación de Patrick Soko, motivo de debate recurrente, quedó explicada desde la intención de sumar amenazas verticales y atacar el espacio tras los apoyos del delantero, con una puntualización sobre los precedentes del jugador. «A ver, cuando dices normalmente lo hemos visto en la derecha. Casi siempre ha jugado en la derecha. El año pasado era Patrick que cuando jugaba en banda jugaba un poquito como segundo punta en la izquierda, con Sergi Enrí era el otro punta y en la derecha jugaba Valentín Gerard. Entonces ha jugado también, ahí puede jugar en cualquier sitio. ¿Qué buscábamos? Pues tener dos delanteros en un momento dado para que los descensos de Lázaro pudiera Patrick correr a la espalda de la salida de Peru. Lo hemos trabajado poco, eso y la verdad es que lo hemos entrenado y la verdad es que en el descanso lo hemos recalcado al equipo, que esa jugada la teníamos que intentar utilizar más».

El cierre apuntó a una idea de equilibrio competitivo: proponer en ataque sin perder de vista que neutralizar por completo al adversario es irreal en una liga de alto nivel. La palanca inmediata, por tanto, pasa por bajar el índice de error propio y por seleccionar mejor las acciones de riesgo. «Yo te diría un poco que sí. Es verdad que somos un equipo que intenta proponer, pero también hay que considerar, a mi modo de ver, que una media de tres o cuatro ocasiones de gol que te haga el rival es totalmente normal. Es decir, reducir de tres o cuatro ocasiones de gol a cero o una es casi imposible, porque los rivales también tienen buenos jugadores, también atacan, entonces es verdad que tenemos que intentar mejorar en esa faceta, pero yo me voy con la sensación de que el Sanse ha jugado un gran partido, ha hecho un buen partido, pero ha tenido tres ocasiones. De tres han entrado dos, pues a veces la efectividad también manda un poquito, ¿no?».

Y una idea final, ya en frío, sobre el margen de mejora: evitar que las ocasiones contrarias nazcan de errores propios y asumir que el Sanse va a ser un examen duro para cualquiera, aquí y cuando estrene su nuevo campo. «Lo que a mí más me molesta a lo mejor es que alguna la provoques tú con facilidad, eso es lo único. Pero forma parte de la normalidad del juego y estoy seguro que el Sanse se lo va a hacer pasar muy mal a muchos equipos aquí, o en el nuevo estadio, cuando lo inauguréis», concluyó el rojiblanco.