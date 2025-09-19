Rubi asegura que el Almería ha trabajado para tener más puntos

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

Rubi situó el duelo frente al Sporting de Gijón en el centro de todo su discurso. El técnico rojiblanco habló en rueda de prensa y advirtió que espera «un partido largo y exigente» ante un rival que, pese a encadenar dos derrotas, lo hizo en el último suspiro y con circunstancias muy concretas: «Contra el Deportivo en una falta lateral y contra el Burgos después de remontar un 0-2 y buscar el 3-2». Para el entrenador del Almería, estos detalles son la prueba de que el cuadro asturiano «es un equipo fuerte, bien trabajado, con las ideas muy claras y con jugadores que pueden marcar diferencias», de ahí que subraye la dificultad de un encuentro en el que su equipo necesita volver a sumar.

Más allá del rival, Rubi también se refirió al estado de ánimo de la plantilla tras un inicio con solo cinco puntos de quince posibles y dos derrotas consecutivas. No siente presión, pero sí cierta frustración: «Presionado no, más bien disgustado, porque creo que hemos trabajado para tener más puntos», admitió. Sin embargo, se mostró optimista con la evolución de sus jugadores, convencido de que «si se repite ese nivel de juego, lo firmo», ya que entiende que el esfuerzo y la propuesta de las dos últimas jornadas deberían haber traído un botín mayor. La confianza en el vestuario, en sus palabras, sigue intacta, incluso después de decisiones arbitrales que considera discutibles.

El técnico almeriense también abordó nombres propios, como el de Lopi, que vuelve tras sanción. Rubi salió en su defensa recordando que es «un jugador noble, que va al balón y nunca ha hecho daño a nadie», aunque reconoció que es el primero al que amonestan casi siempre y por ello se trabaja para que mantenga su agresividad «sin sobrepasar límites». En su comparecencia quiso además transmitir tranquilidad respecto al club y al entorno, consciente de las limitaciones salariales recién publicadas pero insistiendo en que el vestuario está «tranquilo» y que la relación con la entidad es «muy buena», un mensaje que busca centrar toda la atención en el césped y en un duelo que se perfila clave para recuperar sensaciones.

Semana complicada y al mismo tiempo bonita porque tiene a todos los futbolistas disponibles, salvo que haya pasado algo en las últimas horas. Esto a un técnico le gusta.

«Sí. Es una semana en la que hemos recuperado a todos los futbolistas. Respecto a la última convocatoria vuelve Baba, también Patrick y Soko. El único que no estará es Chumi, que entrenó con dolor y hemos preferido pararlo. El resto están disponibles: 23 jugadores de campo más tres porteros, 26 en total».

Uno de los que vuelve es Lopy, tras la sanción. ¿Habéis hablado con él para pedirle que ajuste las revoluciones?

«Desde el primer día trabajamos con todos los futbolistas en ese aspecto, y Lopi es uno más. Yo sigo defendiendo que la roja que vio fue muy rigurosa. He visto entradas más fuertes que no quedaron ni en amarilla. Es un jugador noble, que va al balón y nunca ha hecho daño a nadie. Su estilo es así, aunque intentamos que mantenga la agresividad sin sobrepasar límites. Lo cierto es que desde el año pasado se ha convertido en el primero al que amonestan casi siempre».

¿Qué Sporting esperas?

«Un rival complicadísimo. Ha perdido los dos últimos partidos, pero en el minuto 90: contra el Deportivo en una falta lateral y contra el Burgos después de remontar un 0-2 y buscar el 3-2. Eso demuestra que es un equipo fuerte, bien trabajado, con las ideas muy claras y con jugadores que pueden marcar diferencias. Todo apunta a un partido largo y exigente».

Talhys cumple 20 días en Almería. ¿Está ya para ser titular?

«El librillo es secundario. Lo primero es su estado físico y la compenetración con los compañeros. En eso está cada vez mejor y no tiene problemas. Tiene opciones como cualquier otro jugador».

Esta mañana se han conocido los datos del límite salarial y el Almería aparece con el más bajo de Segunda. ¿Esto genera inquietud en el vestuario?

«Ahí no te puedo contestar en detalle porque no sé cómo se calculan esas cifras: amortizaciones, conceptos que entran o no… nunca me he preocupado en entenderlo. Sí que es verdad que las tablas a veces parecen ambiguas en muchos equipos. Lo importante es que el vestuario está tranquilo, la relación con el club es muy buena y todos los pagos están al día».

¿Qué opinión le merece lo que se dijo en el programa 'Tiempo de Revisión' sobre la mano de Bonini y la posibilidad de remate de Peter Federico?

«Si no me preguntáis, no hablo, porque no quiero condicionar nada. Creemos en el colectivo arbitral y no quiero ganar ni un partido por un error. Pero ya que lo planteáis: si el penalti se pita porque el brazo está por encima del hombro, lo acepto. Si se pita porque impide rematar, no es cierto. La jugada demuestra que la posibilidad de remate era nula. Lo que me sorprende es que casi nadie ha hablado del tercer gol, donde para mí hay interferencia sobre Stefan Dzodic. Dicho esto, confianza ciega en los árbitros. Agradezco también al cuarto árbitro que no me expulsara porque protesté bastante y tuvo paciencia».

El equipo suma cinco puntos de quince y lleva dos derrotas seguidas. ¿Se siente presionado?

«Presionado no, más bien disgustado, porque creo que hemos trabajado para tener más puntos. El grupo que se está formando es muy bueno y sano, y eso hace que los resultados deberían haber sido mejores. Pero si algo me deja dormir tranquilo es que el equipo me ha gustado en los dos últimos partidos, con autocrítica incluida. Si se repite ese nivel de juego, lo firmo. Han coincidido decisiones arbitrales discutibles que nos han perjudicado, pero estoy convencido de que jugando así los resultados llegarán».