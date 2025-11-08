Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi destaca la capacidad del equipo para adaptarse a según qué versiones del rival. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Rubi asegura que «el Almería ha aprendido a gestionar los golpes y a mantener la calma»

El técnico indálico asegura que «hemos demostrado que tenemos un equipo que puede pelear por lo de arriba»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:07

Al ser preguntado si la racha actual se parecía a la del año pasado o si presentaba diferencias, el técnico del Almería señaló que «faltan ... primero seis partidos, que creo que fueron 14. Con el de Copa llevamos ocho, por lo tanto son muchos partidos aún los que faltan. Pero dentro de que se parece, pues es verdad que en aquella racha yo creo que el equipo también estaba bien, jugaba bien, estaba compacto, pero no me he puesto a analizar si se parece o no, pero sí que lo importante es que hemos demostrado, los jugadores, el staff, el club, de que tenemos un equipo que puede pelear por lo de arriba, habiendo hecho muchos cambios en su plantilla y que todo eso necesita un periodo que lo hemos avanzado muy rápido», reconoció el técnico de la UDA.

