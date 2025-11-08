Rubi asegura que «el Almería ha aprendido a gestionar los golpes y a mantener la calma»

Al ser preguntado si la racha actual se parecía a la del año pasado o si presentaba diferencias, el técnico del Almería señaló que «faltan ... primero seis partidos, que creo que fueron 14. Con el de Copa llevamos ocho, por lo tanto son muchos partidos aún los que faltan. Pero dentro de que se parece, pues es verdad que en aquella racha yo creo que el equipo también estaba bien, jugaba bien, estaba compacto, pero no me he puesto a analizar si se parece o no, pero sí que lo importante es que hemos demostrado, los jugadores, el staff, el club, de que tenemos un equipo que puede pelear por lo de arriba, habiendo hecho muchos cambios en su plantilla y que todo eso necesita un periodo que lo hemos avanzado muy rápido», reconoció el técnico de la UDA.

Rubi, apoyándose en ese discurso, también pedía fijarse en lo hecho entonces, solicitando que «aprendamos del año pasado que nos pusimos líderes en Navidad y no quedamos entre los dos primeros. Por lo tanto puede pasar de todo, hay muy buenos equipos en la Liga y el Almería, que sea uno más de esos que va a pelear por arriba, fantástico, pero no es garantía de nada», sentció al respecto de ese entorno del curso pasado.

Sobre la capacidad del equipo para manejar situaciones adversas, señaló que lo que se ha aprendido esta temporada es a sufrir, algo que quizás el año pasado costaba más cuando el marcador estaba en contra. «Sí, y yo creo que no sólo nosotros hemos aprendido, yo creo que todo lo que nos rodea ha podido entender que no siempre podemos dominar los partidos, que no siempre podemos estar presionando los 90 minutos y que no siempre el rival no tiene derecho a jugar un rato bien», explicaba el rojiblanco.

Se refirió a ese entorno que pude suponer un descenso. «Cuando bajas de Primera División a lo mejor parece que eso no se puede dar, no te pueden dominar, no pueden jugar mejor que tú y no es verdad, es así. Entonces cuando pasas ese proceso de adaptación a eso, por lo menos el equipo está más tranquilo y sabe que puede estar más comprendido por todo el mundo y eso es muy importante para jugar al fútbol con la cabeza tranquila».

Las valoraciones rivales

Precisamente sobre esa capacidad de supervivencia habló recientemente José Juan Romero, el técnico de la ADCeuta, destacando que la UD Almería sabe manejar mejor los golpes que el año pasado, en los que se hablaba de favoritismo del equipo rojiblanco que no se demostraba categóricamente en los partidos. El entrenador subrayó la importancia de ese reconocimiento, así como la mejora en la actitud del equipo indálico. «Sí, ahora que citas a José Juan le voy a lanzar un piropo 100%, este entrenador lleva nueve ascensos. En el Gerena hizo cinco seguidos, dos con el Ceuta, uno con el Eldense y uno con el Betis B. Que él valore positivamente nuestro trabajo para mí es quizás una de las cosas que más me llena, que las personas que comparten nuestro colectivo respeten a su propio colectivo. Pero es verdad, es una realidad. Al equipo no se le caen los anillos en un momento dado por tener que hacer más carreras de lo habitual, de tener que hacer más regresos, de tener que saltar de cabeza, a pesar de que no son tus condiciones naturales de algunos jugadores. Muchas cosas de éstas que van sumando para que tú tengas más posibilidades de sacar victorias», confesó el vilarense.