Rubi: «El Almería va a pelear a full esta eliminatoria y vamos a ir a por todas»

La UD Almería encara su decisivo playoff de ascenso con una mezcla de ambición y desafíos, el más reciente, la inesperada baja de Luis Suárez por convocatoria internacional. Rubi compareció ante los medios, ofreciendo una visión clara y directa de la situación del equipo y la mentalidad con la que afrontan este crucial tramo final de temporada, con la convocatoria del cafetero generando una considerable controversia en el entorno del Almería, dada su coincidencia con las fechas clave del playoff. Las quejas desde España por parte de aficionados y el mundo del fútbol han sido patentes, a pesar de las defensas públicas por parte del seleccionador Néstor Lorenzo. El técnico fue directo al inicio de su intervención sobre la polémica. «No voy a entrar en nada de lo que un seleccionador, en este caso de Colombia, puede haber dicho porque yo creo que nosotros no hemos atacado a nadie y no hemos dicho nada en este respecto de que no fuera legítima la convocatoria». Sin embargo, no pudo evitar señalar una posible falta de consideración. «Otra cosa es si pudiera haber habido más empatía, porque era un caso especial y a lo mejor se podría haber hablado entre nosotros, pero eso no quita que la convocatoria de Luis Suárez es legítima y que el jugador vaya totalmente legítimo».

Para Rubi, el núcleo del problema no está en la selección, sino en la organización del calendario. «El problema no viene creado por ellos, viene creado por las fechas que estamos compitiendo. Ahí no tengo nada que añadir». En cuanto a las gestiones del club para intentar retener al delantero, Rubi confirmó los esfuerzos realizados. «Gestiones se ha hecho muchas» y subrayó el trabajo constante de la entidad. «El club no está parado, está continuamente intentando hacer esfuerzos para que pudiera estar, pero ha habido poca posibilidad y en este sentido no se ha podido hacer nada». La realidad, sin embargo, se impuso. «Es una convocatoria en firme y ya está.. Se ha peleado pero no se ha podido hacer nada más».

Rubi aprovechó la ocasión para reiterar una queja recurrente sobre las convocatorias en momentos inoportunos de la temporada. «Como en muchos otros casos ha pasado, no sólo en el caso de Luis, igual que en otros, al ser partidos amistosos, pues se ha conseguido que no fueran o estar un poquito, en este sentido, más beneficiados». Una situación que lleva años denunciando. . Su postura es invariable. «Estén convocados nuestros futbolistas o no los estén.» Incluso recordó sus inicios en esta batalla. «Lo llevo haciendo desde el 2014 en Valladolid». Su mensaje es una constante.. Por ello, su propuesta es clara. «Creo que esto se tendría que modificar». No obstante, el foco lo puso en el rendimiento deportivo. «No quiero incidir mucho más. Nosotros teníamos 25 jugadores disponibles, pues ahora tenemos 23.» La determinación es total, «y con ellos a muerte a pelear la primera eliminatoria, sin más».

Respecto a un posible regreso de Luis Suárez para el partido de vuelta o una hipotética final, Rubi se mostró realista, pero sin cerrar del todo la puerta. «Supongo que es muy difícil. Es muy difícil que pueda estar allí». Sin embargo, el fútbol siempre puede deparar sorpresas. «Nunca descartemos ninguna sorpresa de última hora».

Al 100% en el playoff

La semana del Almería ha estado marcada por diversos acontecimientos que podrían haber afectado el ánimo del vestuario, desde la baja de Suárez hasta el eco de decisiones arbitrales pasadas. Sobre si estas secuelas se habían disipado para que el equipo estuviera concentrado en el playoff, Rubi fue contundente. Sin titubear dijo que «las secuelas no se acabaron el martes ni el miércoles. Se acabaron el lunes por la noche» En el momento en que la situación no pudo revertirse, se zanjó el tema. «En el momento que ya se vio que no había posibilidad de revertir la situación, caso cerrado, 100%». El trabajo del staff y del club fue fundamental para mantener el ánimo. «Lo que hemos trabajado desde el staff, desde el club, es que el estado anímico de nuestros futbolistas no se vea alterado y no se vea haber alterado». No dudó en decir que la determinación es absoluta. «Vamos a pelear a full esta eliminatoria y vamos a ir a por todas. No hay ninguna duda de eso». La única repercusión es la merma de efectivos. «La dificultad está en que tengo dos jugadores menos a partir del domingo y 3 con Perovic, y me genera más dificultad para, en un momento dado, poder utilizar a más futbolistas o tenerlos más frescos». Así, el vilarense confesó que la estrategia en el campo es clara. «Van a salir 11 y si podemos hacer y creemos que podemos hacer cinco cambios, los haremos en el transcurso del partido».

Sobre cómo esta situación afecte al rival, Rubi se mostró indiferente. «Si a nuestro oponente le ha supuesto una subida de moral o no, eso ya no lo sé. Eso lo tienen que decir ellos». Lo que sí tiene claro es el estado anímico de su propia plantilla. «Al nuestro no le ha supuesto que la moral baje para nada». Todo para una plantilla inalterable. Rubi desmintió cualquier bajón anímico. «Nosotros hemos acabado muy bien la Liga». La racha en casa es un aval. «Siete partidos seguidos sin perder en casa» y la solidez defensiva es un punto fuerte. «Los últimos cinco partidos hemos encajado dos goles con nueve en Cádiz». El resto de encuentros fueron impecables. «Todo, portería es a cero.» Por lo tanto, la promoción se afronta con confianza. «Llegamos en un gran momento a la promoción y vamos a ir a tope, a por ella». El rojiblanco reiteró el buen estado anímico, que no se ha visto alterado para nada, te lo puedo asegurar» y además la ilusión es patente. «Estamos entrenando con muchísima ilusión para este partido».

La experiencia

El Almería se erige como el equipo con más experiencia en playoffs de los cuatro que disputan esta fase final, con cuatro participaciones frente a las dos del Oviedo y el debut de Racing y Mirandés. La pregunta sobre si este bagaje acumulado por el club y por el propio Rubi en anteriores promociones se traduciría en una ventaja palpable en la eliminatoria.

Rubi fue interrogado sobre la experiencia del club. y sorprendió al restar importancia a la experiencia del club. «Yo creo que no, y te diré por qué. Primero porque si tú miras los jugadores de nuestro rival, el número de playoffs acumulan más que los nuestros». Además, la veteranía de la plantilla contraria. «En media de edad, tiene más media de edad que los nuestros», añadiendo un punto recurrente de frustración para el Almería, es la constante de bajas por selecciones en momentos clave. «En los dos últimos playoffs del Almería, y con este entrenador precisamente, nos ha vuelto a pasar lo mismo, que contamos con menos jugadores por tema de selecciones». Recordó un precedente cercano. «Me parece que no se ha hablado mucho, pero ya nos ha pasado de esto con Cuenca y con Bryan en la eliminatoria contra el Girona, que es la que viví yo».

El técnico insistió en que la experiencia de los rivales también es notable. ««La experiencia es que ellos tienen también futbolistas muy experimentados». A pesar de la baja de Luis Suárez, «hemos perdido 27 goles, pero vamos con una ilusión enorme por ello y sin más». Finalmente, recalcó el buen momento anímico del equipo. «Hemos acabado muy bien la temporada y vamos a empezar con la ilusión de que estamos en esa línea para el playoff».

Sin favoritismo

Con el Oviedo finalizando en tercera posición de la liga regular y la importante baja de Luis Suárez en el Almería, surgió la pregunta sobre si el equipo asturiano debía ser considerado el favorito en la eliminatoria. Rubi abordó esta cuestión, balanceando la inquebrantable ilusión de su equipo con la realidad de las estadísticas. Rubi contestó primero en cuanto a la mentalidad y el deseo de la plantilla. «En ilusión por pasar y convencimiento de que podemos pasar, a nosotros no nos ha tocado nada. Seguimos intactoss». Sin embargo, al hablar de la fría realidad, la situación cambia. «En cuanto a la realidad, yo te diría que sí porque es el que ha quedado tercero, nosotros hemos quedado sextos y hemos perdido 27 goles». No obstante, la confianza en el trabajo es plena- «Lo vamos a suplir bien y lo vamos a trabajar súper bien».

Rubi reconoció la dificultad de designar favoritos en este tipo de enfrentamientos. «En estas eliminatorias es muy difícil hablar también de favoritos. Partidos que no sabes nunca si se van a decidir aquí, se van a decidir allá, se van a decidir después del descanso del segundo partido, del primero». Lo que sí tiene claro es que habrá un momento crucial. «Lo que está claro es que siempre hay un tramo de la eliminatoria donde ahí se mueve el árbol y se decide». La realidad, sin embargo, persiste. «La realidad es que ellos han quedado terceros, nosotros sextos y nosotros contamos con dos o tres futbolistas menos de los que teníamos previstos, pero nada más, a partir de ahí, a por ello».

El Oviedo esperado

El Oviedo que visitará el campo del Almería en esta eliminatoria de playoff es un rival conocido, pero Rubi fue preguntado sobre las características específicas que espera del conjunto asturiano, en comparación quizás con el equipo que empató en Almería a principios de febrero. El técnico anticipó un oponente de gran nivel, manteniendo el respeto que ha mostrado a lo largo de toda la temporada. «Yo creo que el que vino aquí fue un muy buen Oviedo y el que va a venir aquí también es un muy buen Oviedo. El Oviedo ha sido fuerte toda la temporada. Ya lo dijimos al acabar el domingo contra el Tenerife, un choque de trenes y un equipo rocoso, difícil, que juega bien a fútbol, que sabe lo que hace. Esperamos un gran rival».

Con las bajas que afectan al Almería, especialmente la de Luis Suárez, una de las principales incógnitas se centraba en cómo Rubi reorganizaría su once inicial y si ya tenía definidos los reemplazos. La pregunta directa sobre la disponibilidad de recambios y la confirmación del once titular fue respondida con una notable seguridad por parte del técnico, reflejo de la intensidad y el buen desarrollo de los entrenamientos semanales. El recamibo de Suárez «ya está», también «el de Pubill» y el once. «claro». Se basó en el nivel de las sesiones. «Hemos entrenado muy bien esta semana, de verdad que ha sido una semana de entrenamientos perfecta. Como entrenador me voy muy contento, me queda un entrenamiento como hemos preparado el partido y está ahí toda la carne en el asador».

Melero y Robertone

La preocupación por el estado físico de jugadores clave como Gonzalo Melero y Robertone, que arrastraban problemas físicos, era una de las incógnitas previas al partido. Rubi ofreció el parte médico actualizado, confirmando la situación de cada uno. De Melero apuntó que «no ha sido titular desde que tuvo esos pequeños problemas, se perdió el partido contra el Mirandés y sí que jugó el otro día unos minutos contra el Tenerife. Melero ya fue alta el otro día, por lo tanto sigue su proceso, todo normal y Robertone no va a llegar para este partido». La esperanza para el siguiente encuentro. «A ver si para el miércoles puede estar, pero para este partido no». El resto del equipo, sin incidencias.

La noticia del agotamiento de las entradas para el partido contra el Racing de Santander ha generado un gran entusiasmo en el Almería. En un momento de máxima tensión, la respuesta de la afición se convierte en un pilar fundamental para el equipo. Rubi fue preguntado por esta masiva respuesta de los seguidores rojiblancos y el significado que tiene para la plantilla en este momento clave. «Eso es que tenemos que disfrutar de la eliminatoria a pesar de que lo vayamos a pasar mal, porque en el fútbol se pasa mal también, pero esto es una gran noticia, vamos a tener un ambientazo y muy contento de esto que acabas de comentar porque nosotros palpamos la ilusión de la gente, la ilusión por jugar, por volver a estar en Primera División y vamos a intentar responder con un equipo batallador y que va a pelear la eliminatoria fuerte».

El peso de la ida

Considerando la estadística histórica de los enfrentamientos entre Oviedo y Almería, donde el factor local ha demostrado tener un peso significativo, la importancia del partido de ida en casa del Almería se vuelve aún más relevante. Interpelado sobre el peso del resultado inicial para el devenir de la eliminatoria, especialmente porque el partido de vuelta se disputará en Oviedo, y si empezar por detrás en el marcador podría ser un lastre. Rubi compartió su visión de una eliminatoria extensa, donde la resolución se dará en los últimos compases. Así, expuso su filosofía sobre las eliminatorias a doble partido. «Yo soy de los que piensan que esto es una eliminatoria de 180 minutos o 210, pero que dentro de eso va a haber muchos partidos». Reconoció la importancia de la primera fase. «Sí que es cierto que la primera etapa se acaba con los primeros 90 y en función del resultado seguramente nosotros tenemos ideados diferentes planes para ir a jugar al Carlos Tartiere». Sin embargo, pronosticó que la decisión final llegará más tarde. «Creo que la eliminatoria es más normal que se acabe decidiendo allí que aquí porque son dos equipos fuertes que últimamente por lo menos también nosotros encajamos poco».

De todas formas, espera que el Almería muestre su mejor versión. «Vamos a ver si conseguimos tener esas rachas de fútbol bueno que hemos tenido con habitualidad, que a veces no nos da para marcar un gol sino que incluso nos da para marcar dos». Aunque sería ideal sentenciar pronto. «Eso sería una maravilla, pero creo que va a ser una eliminatoria que lo normal, como es lógico también, al final de 180 minutos que se decida más hacia el final que hacia el principio». Rubi, de todas formas, recordó un precedente para enfatizar la imprevisibilidad del fútbol. «La eliminatoria que perdimos en Girona la perdimos en los 10 primeros minutos. Nunca sabes dónde puede estar donde se rompa la baraja». No obstante, no cree en una sentencia temprana. «No creo que sea un partido que pueda sentenciar la eliminatoria aquí», Aunque en el fútbol, nada es seguro. «Eso es lo que yo pienso, pero en el fútbol nunca se sabe».

Mensaje de optimismo

Pese a los desafíos y la baja de un jugadores determinantes como Luis Suárez o Pubill, el mensaje final de Rubi fue un rotundo llamado al optimismo y a la unidad de la afición. El técnico instó a los seguidores rojiblancos a mantener la fe y a apoyar incondicionalmente al equipo en este momento crucial. Concluyó con una reflexión sobre la situación. «En un sentido o en el otro, hay vida en el Almería». Hizo un ruego directo a los aficionados. «Es que como venga algún aficionado con un poco de depresión me voy a enfadar de verdad. Hay que ir a tope», destacando las formas del equipo en los últimos partidos. «Habéis publicado cómo ha acabado el equipo a nivel defensivo, encajando poco, que es un equipo que es más solidario». Esta será una constante. «Esto lo va a seguir siendo. El equipo va a seguir siendo solidario defensivamente y vamos a correr y vamos a trabajar y donde desaparece un gran futbolista, un futbolista que ha sido determinante, pues vamos a suplirlo o vamos a intentar suplirlo con otras cosas», antes de hacer una llamada a la unidad y el apoyo incondicional. «Sí que pido, por favor, que apoyemos a todos los futbolistas que salgan, de principio o de final, hasta que no pite el árbitro. Vamos a que se sientan bien, porque son los que nos tienen que ayudar».