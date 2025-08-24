Rubi: «El Almería ha sido justo vencedor del partido»

Antonio del Rosal Domingo, 24 de agosto 2025, 23:29 Comenta Compartir

Rubi analizó en sala de prensa la primera victoria de la temporada, hablando del estado de salud de Baptistao, confesando que «ha sido un momento que Baptistao ha perdido la memoria, hay que dejar trabajar a los doctores. Sí que tranquilizaría sobre todo a su familia, en principio somos moderadamente optimistas, pero no podemos dar información porque aún no la tenemos clara».

En cuanto al resultado, el técnico rojiblanco reconoció que «el equipo ha estado muy concentrado en todo momento. Es verdad que ha habido un tramo hacia el minuto 80 donde la Cultural nos ha generado dos situaciones, sobre todo el saque de banda que ha conseguido rematar, pero hemos hecho un partido muy serio, un partido de trabajarlo desde el minuto uno, muy concentrados, esperando a ver si podíamos tener nuestro momento de buen juego y creo que el partido dentro de la igualdad, hemos merecido esa victoria por la mínima», aseguró Rubi.

Titularidad de Bonini

El entrenador de la UD Almería habló del gran nivel de Bonini, aunque valorando siempre al colectivo, puntualizando que «hay que felicitar un poco a todos porque él ha estado muy concentrado, pero también ha estado Chumi, Luna ha ido creciendo en el partido, Álex ha hecho un muy buen partido. Creo que no voy a focalizar en un futbolista porque en líneas generales, errores ha habido muy pocos de todos».

Rubi valoró el partido que realizó la Cultural Leonesa comentando que «he visto un equipo que ha venido muy animado a su primer partido de casa después de siete años. Un equipo que está también muy involucrado, que ha corrido muchísimo, ha trabajado. También nosotros hemos estado muy concentrados, no hemos concedido facilidades. Ellos en principio, al nosotros poner los tres jugadores arriba, han querido arriesgar algo menos con la pelota de lo que solían arriesgar. En ese sentido, creo que ha sido un partido igualado. Por lo tanto, yo también le doy mérito a nuestro rival. No, a ver. Esperar no me lo esperaba, eso es verdad».

Mejora defensiva

El entrenador del Almería lanzó un dardo sobre las críticas recibidas por su mal nivel defensivo en la primera jornada, confesando que «no sé por qué se dice eso, ni por quién, pero la verdad es que ya son muchos partidos en esta categoría y todos los 22 entrenadores que hay en la categoría saben defender. Todos están preparados a nivel táctico, a nivel de preparar las cosas. Que en un partido hemos encajado cuatro goles, es verdad. Ya lo hemos analizado el porqué, ya lo hemos comentado por qué, pero si coges las cinco temporadas de Rubi en Segunda División, en una ha sido Zamora, en dos ha quedado entre los tres menos goleado, 40 goles, en 42 partidos porque no ha jugado el partido y en dos pues no hemos estado tan acertados. De eso a afirmar que uno no sabe hacer su trabajo... Aunque eso forma parte de lo que tiene que aguantar el entrenador».

Rubi habló sobre el resultado 'corto' y sobre la carencia de un 'nueve' puro en el equipo, ya que tras la salida de Luis Suárez todavía el Almería no ha fichado a nadie, confesando que «esta categoría es muy dura. Aquí lo primero es correr y trabajar, eso es innegociable. Nuestro equipo puede volver a marcar muchos goles. Si nos marcan, es que no defendemos. Si no marcamos cuatro, es que nos falta algo… Pero hemos ganado y se ha progresado respecto a la semana pasada. No se puede sacar conclusiones tajantes en la jornada 2. Vamos poco a poco, nadie puede ver el futuro», concretó el técnico.

Victoria justa

Rubi puso en valor todos los aciertos y errores de su equipo durante el partido, argumentando que fue un triunfo justo para los 'indálicos', asegurando que «creo que hemos llevado mucho más el peso del partido. Y es verdad que podía haber marcado la punto, pero han sido opciones de saque de banda que también tienen mérito. El saque de banda, si no lo defiendes bien o el rival lo ataca bien, ha generado una ocasión muy clara, sobre todo la que ha tenido que sacar a Andrés con la cara. Pero creo que en el balance del partido, si miras posesión, si miras jugar en campo contrario, si miras incomodar al rival, seguramente hemos minimizado a nuestros jugadores de ataque. Estoy seguro que van a hacer cosas mucho mejores de lo que han hecho. Por lo tanto, para mí, dentro de que haya sido un partido muy igualado, considero que se puede considerar justa la victoria del Almería», concluyó el técnico.