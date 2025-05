Rubi: «UD Almería y Eldense nos jugamos mucho»

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 3 de mayo 2025, 17:50 Comenta Compartir

Eldense, un equipo que, según reconoce, ha experimentado una clara evolución en las últimas semanas. «Vamos a enfrentar a un equipo que ha mejorado respecto a la primera vuelta», afirmó el técnico, que elogió al entrenador rival por haber dotado de «una solvencia importante» a un conjunto que, pese a no lograr victorias últimamente, ha pasado «de estar a seis puntos a estar a dos» de la salvación. Rubi espera un partido «complicado» y subrayó que los futbolistas del Eldense «incluso tienen experiencia en Primera».

En clave rojiblanca, el técnico insiste en la necesidad de lograr dos victorias consecutivas, algo que el equipo no ha conseguido aún en 2025. «Este hay que ganarlo, respetando al rival», dijo Rubi, que no esconde que un tropiezo añadiría presión de cara a la visita a Cádiz. También confirmó que Fernando seguirá bajo palos tras el buen resultado del último partido: «El otro día jugó, el equipo ganó, lo normal es que continúe». En cuanto a las bajas, Chumi sigue siendo duda, aunque hay «un 50% de esperanza» de que pueda estar disponible la próxima semana, mientras que Bruno Iribarne sufre un proceso gripal.

Rubi ve al vestuario «con mucho esfuerzo por generar energía positiva» y recalca que, si el equipo llega al playoff en buena dinámica, «es capaz de todo». Defiende que la afición es clave en este tramo, aunque a veces «parece que enseguida salen los pitos». Por eso, llama a generar unidad para encarar el desenlace del curso. «Estamos peleando por subir a Primera. Ya llegará el momento de hacer análisis, pero estamos en la pelea», concluyó el entrenador, que confía plenamente en el potencial del grupo para culminar el objetivo.

Convocatoria tras el entrenamiento.

«En principio no. Es verdad que hay algún jugador que puede tener alguna pequeña cosa, pero esperemos que… ya veremos cómo está la situación. Pero baja segura, la de Chumi. Bueno, perdona, Bruno Iribarne está con un proceso gripal. Creíamos que iba a entrenar, pero lleva dos días que no ha estado entrenando, entonces vamos a ver».

Presión de Eldense o Almería. Quién se juega más en un duelo tan igualado.

«Son presiones diferentes. Cada uno está luchando por su objetivo. Seguramente nos jugamos lo mismo. Cuantificar quién se juega más o menos es difícil. Cuando tienes necesidad de puntos, te estás jugando mucho. Nosotros queremos conseguir esa segunda victoria seguida en casa, 6 de 6, que estadísticamente no es fácil. Creo que hay siete equipos que lo han logrado. Málaga y nosotros podríamos hacerlo por segunda vez. Es difícil, pero tenemos la obligación de sacar los tres puntos. Incluso podríamos vernos entre los seis primeros, donde hace semanas que no estamos».

Estado de Chumi.

«Respecto a Chumi, sigue el proceso que comenté la semana pasada. Está yendo muy bien. Tengo un 50% de esperanza de que esté disponible la semana que viene. Ya hace tareas con el grupo, pero las más controladas. A nivel clínico, los doctores son optimistas».

Dificultad del Eldense.

«Sobre el Eldense, nunca se sabe qué es más difícil. Exceptuando tres partidos, nos ha costado ganar. Resultados holgados hemos tenido tres. Este equipo está cerca de salvarse, aprieta a Zaragoza, Málaga, Castellón. Otros como Racing de Ferrol o Cartagena estaban casi fuera, y aun así dieron buena imagen. Eso a veces libera presión. La respuesta no es clara: ya veremos si es más o menos difícil, pero seguro que difícil es».

Portería y confianza en Fernando.

«Ya sabéis cómo actúo. Si el rendimiento es óptimo, y aunque no lo sea, no me gusta cambiar de portero por un mal día. El otro día jugó, el equipo ganó, lo normal es que continúe este partido. De los siguientes, ya los veo más lejanos».

Reacción de la grada y mensajes al vestuario.

«Durante el año lo hemos hablado. Máximo respeto a la afición. Pero en el vestuario solo hay mensajes positivos. Queremos generar energía positiva entre todos. A veces parece que enseguida salen los pitos. Nosotros queremos acabar generando energía positiva, porque sin eso no hay posibilidades. Eso depende de todos, sobre todo de nosotros ganando partidos. Creo que a nosotros no se nos perdona tanto la forma de jugar como a otros equipos. Pero el fútbol es para expresarse, siempre con respeto. Estamos peleando por subir a Primera, por entrar en playoff. Ya llegará el momento de hacer análisis, pero estamos en la pelea».

Punto de inflexión y presión futura.

«Siempre. Necesitamos puntos, así que no ganar genera más presión. Pero mi mentalidad es que podemos ganar. En casa venimos sacando partidos con más o menos juego. Este hay que ganarlo, respetando al rival, que tiene cosas buenas».

Dinámica goleadora del Eldense.

«Sí, vamos a enfrentar a un equipo que ha mejorado respecto a la primera vuelta. Tienen un gran entrenador, con capacidad, recursos, caballero gane o pierda. Ha dado al equipo una solvencia importante. Aunque últimamente no ha logrado buenos resultados, ha pasado de estar a seis puntos a estar a dos. Está peleando con dignidad. Nos va a presentar un partido complicado. Tienen futbolistas interesantes, incluso con experiencia en Primera».

Confianza en los árbitros.

«Les deseo mucha fortuna. Sé que cuando hay errores no son voluntarios. Hemos vivido presiones ambientales que han condicionado decisiones, pero eso forma parte del juego. Los culpables de no ganar fuera somos nosotros. Confío en su capacidad y ganas de hacerlo bien».

Mirando atrás, ¿cambiaría algo?

«Es una pregunta similar a la de la semana pasada. Seré más explícito al final de temporada. Hay cosas que no se cumplen y otras que sorprenden. Ahora hay que hablar del presente y del futuro inmediato. Luego asumiremos responsabilidades y diremos qué se pudo hacer mejor, pero es pronto para eso».

Visión del vestuario y sensaciones.

«Veo mucho esfuerzo por generar energía positiva. Tengo experiencia de cómo esa energía influye en el final de temporada. Si entramos en playoff, iremos a campos difíciles, pero si llegamos con victorias recientes y la afición contenta, el equipo es capaz de todo. Lo veo capaz de todo, si sacamos estos partidos».

Aprendizajes de playoffs anteriores.

«Lo más importante es cómo llega el equipo, colectivamente e individualmente. Hay que hacer creer al jugador que, si lo da todo, es el mejor y puede ganar. He vivido playoffs con mal ambiente, donde se decía que no íbamos a subir antes de empezar. Y a lo mejor con otro ambiente, el final habría sido distinto. Nosotros debemos generar ese ambiente, y ¿cómo? Ganando partidos. Si el juego no es bonito, que al menos se valore que empujamos por una mejor versión».

Rutina y desconexión tras 37 jornadas.

«Hago la vida de siempre: trabajo con mi staff, preparo partidos, entrenamientos, vídeos, charlas individuales y colectivas. Veo los partidos del fin de semana que puedo. No ha cambiado nada. La motivación es alta porque estamos muy cerca de lograr algo importante para el club. Muy cerca y muy lejos, porque depende de este arreón final».