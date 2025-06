Rubi: «El Almería ha caído con personalidad»

Juanjo Aguilera Almería Jueves, 12 de junio 2025, 00:29 Comenta Compartir

El entrenador de la UD Almería, Rubi, compareció en rueda de prensa tras la eliminación de su equipo en las semifinales del playoff de ascenso a Primera División. El conjunto rojiblanco cayó frente al Real Oviedo en una eliminatoria marcada por la igualdad, la polémica y la frustración. Rubi respondió a todas las cuestiones planteadas por los medios, dejando una visión clara de lo vivido dentro y fuera del campo. El técnico no ocultó su tristeza ni su orgullo por la imagen competitiva mostrada por sus jugadores.

Cuando se le preguntó si creía que los tres disparos al palo en la eliminatoria —dos en el partido de vuelta, de Melamed en el minuto 71 y de Marezi en el 85, además de otro más en la ida— habían sido determinantes, el técnico respondió que agradecía la felicitación porque, si el equipo tenía que caer, al menos fuera «con la personalidad que hemos demostrado, con el nivel de ocasiones que hemos generado». Subrayó que «hay que felicitar al rival» porque «ha conseguido marcar un gol más que nosotros», pero no dudó en afirmar que repetiría la eliminatoria «con los ojos cerrados», tal y como se jugó. «Hemos tenido mucha personalidad, hemos jugado bien al fútbol y nos ha faltado ese pelín de fortuna en algunas situaciones de cara a puerta. Y yo creo que recibir menos ocasiones de un rival tan bueno es imposible», añadió.

«Esto es el fútbol»

A continuación, se le pidió que describiera cómo se encontraba el vestuario y qué tipo de emociones había percibido tras la eliminación. Rubi fue claro. «Las tres ocasiones de la eliminatoria han sido los tres goles, pero esto es el fútbol, y bueno, es un aprendizaje más. Hay muchos tipos de lágrimas. Las que hemos visto en el vestuario son lágrimas de rabia, de impotencia, de tristeza, más allá de que el resultado no se haya conseguido, pero sí de saber que el Almería ha tenido al Real Oviedo en 180 minutos en más pasajes favorables como para haber pasado de ronda». Recalcó que la sensación era de «tristeza, rabia» y sobre todo de ambición. «Queremos jugar en Primera División. Queremos jugar en Primera División por todo lo que supone, estamos para intentar jugar en Primera División, los futbolistas quieren jugar en Primera División».

En relación con el objetivo incumplido del club, ya que no se logró el ascenso, se le pidió una valoración desde el punto de vista deportivo sobre si se había estado cerca. Rubi explicó que «se puede achacar muy poco al equipo» en lo relativo al playoff, aunque lamentó no haber alcanzado el objetivo principal. «Te quedas en Segunda División. Esta no era nuestra idea, ni la nuestra ni la de los futbolistas». Al hablar de jugadores como Marezi o Perovic, añadió que posiblemente «los pondrías en el once ideal de la liga» y lamentó el condicionante que supuso no haber podido contar con ellos en plenitud. «La contundencia que reclamas la habrá, pero no toca hoy. Hoy toca hablar de fútbol, lo que se ha visto en el campo, toca felicitar al rival», remarcó. No quiso desviar el foco con polémicas. «No quiero que lo que yo pueda decir hoy quede como en un segundo plano. Lo importante es que el Almería no ha pasado de ronda y el Oviedo sí. A partir de ahí, es tan evidente que lo que ha pasado es una adulteración absoluta, que ya se valorará cuando toque».

Luis Suárez

También fue consultado sobre la ausencia de Luis Suárez y si se arrepentía de haber cambiado el plan con el delantero colombiano. Rubi dejó claro que él no fue responsable de lo sucedido. «Yo no he hecho nada. El plan no lo hago yo. Yo no he hablado de aviones privados, yo no he hecho nada de todo eso». Relató que cuando se le preguntó en su día, respondió que había «una posibilidad muy pequeña, pero la hay». Explicó que el club tenía la intención de intentarlo, el jugador mostraba predisposición absoluta, pero las circunstancias lo hicieron inviable. «Si la selección colombiana no gana su partido contra Perú, tiene otro delantero que también se va de la convocatoria. Entonces era evidente que Luis Suárez tenía que estar disponible para jugar contra Argentina», explicó. Señaló que no hubo ocultación ni falta de información. «En la rueda de prensa pospartido de Oviedo se me vuelve a preguntar por el partido de casa y digo: no sé nada nuevo. Me he centrado en el partido y no sé nada nuevo». Según indicó, el club estudió la opción de traerlo, pero se descartó cuando se vio que era inviable. «El jugador con una predisposición absoluta, pero es que no era viable. Se tenía que estudiar e intentar, era nuestra obligación. Es nuestro jugador y tenemos que intentar que venga una vez ya ha cumplido sus compromisos. Va a llegar mañana. Pues hemos intentado que pudiera llegar hoy, pero no ha sido posible. Sin más».

Al ser preguntado por los cambios introducidos en el once inicial para el partido de vuelta, el técnico respondió que realizó cinco modificaciones con una intención clara. «Sabíamos —o creíamos— que nuestro rival iba a rotar poco. Os comenté que es un equipo muy fuerte físicamente. Entonces nosotros buscábamos tener frescura en el equipo de inicio, que no nos condicionara repetir tantos jugadores y que luego tuviéramos que ir pidiendo cambios porque es posible que no hubieran aguantado. He visto algún jugador de los que no ha salido de inicio cansado, por eso no ha salido de inicio», argumentó. A nivel táctico, explicó que apostó por «más fútbol por dentro y menos recuperación», al cambiar a Selvi por Rivas, compensando esa pérdida defensiva con la entrada de Kaiky como tercer central. Además, valoró positivamente haber salido con dos laterales frescos, lo que les permitió contrarrestar la apuesta ofensiva del Oviedo. «Por eso en la primera parte hemos jugado, yo creo, tan bien al fútbol», sentenció.

La temporada

Respecto a su valoración global de la temporada, Rubi fue autocrítico con los resultados fuera de casa en la segunda vuelta. «Yo creo que hemos fallado claramente en la segunda vuelta en los partidos fuera de casa. El resto ha sido una temporada —como tú sabes, que la has seguido día a día— muy complicada de llegada. Hemos tenido que hacer bisturí para que el equipo se metiera en la temporada». Reconoció que tras alcanzar el liderato al término de la primera vuelta, el rendimiento descendió lejos del UD Almería Stadium. «Hemos estado mal fuera de casa, es verdad, y ahí se nos ha escapado la posibilidad de disputar las dos primeras plazas». En cuanto al playoff, indicó que, pese a la eliminación, se peleó «lo mejor posible», aunque la sensación de injusticia estaba presente. «Como está adulterado, pues yo creo que lo hemos peleado lo mejor posible. Ese es el resumen de la temporada que yo te hago».

Cuando se le consultó si entendía las declaraciones del presidente de LaLiga en relación con la situación del Almería y la imposibilidad de contar con Luis Suárez, Rubi agradeció a quienes, desde fuera del club, denunciaron la situación. «Desde el club hemos intentado siempre hablar de fútbol. No hemos querido ni calentar el partido en la ida hablando de este tema. Pero sí que ha habido gente fuera de Almería que ha dado la cara en el sentido de mostrar esa injusticia». Valoró el apoyo recibido tanto de periodistas como de personas del mundo del fútbol. Aun así, insistió en que no era el momento de entrar en más valoraciones. «Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. Pero hoy toca decir que el Oviedo ha pasado la eliminatoria y el Almería no lo ha hecho. Lo demás no quiero darle importancia hoy».

Por último, se le preguntó por el impacto de la entrada de Santi Cazorla en el tramo final del partido. Rubi explicó que se trató de una jugada «muy inteligente», y reconoció el efecto inmediato que tuvo en el estado anímico del Oviedo. «Todo el mundo sabe lo que supone Santi, ya no solo para el Real Oviedo, sino para el fútbol. Ha generado un estado de ánimo que le ha dado la vuelta al partido solo con su aparición. Esto es así». Consideró que su entrada fue determinante. «Ha sido clave provocando la falta y el gol». Aunque después el Almería volvió a tener el balón y generó ocasiones, reconoció que el momento cambió con su aparición. «Me acuerdo cuando empezábamos la eliminatoria y me dijeron: no, tenemos a Luis Suárez. Y yo dije: y el Oviedo tiene a Cazorla. Vale, pues mira, ha sido determinante».

En su última comparecencia del curso, Rubi dejó una impresión de dignidad, compromiso y fidelidad a su estilo. Con la frustración lógica por el desenlace, pero también con el convencimiento de que su equipo mereció mucho más.