Rubi agradece a la afición rojiblanca su apoyo

los aficionados rojiblancos desplazados a Andorra, expresando que «quiero dar las gracias a la afición que ha venido desde Almería; algunos se han despertado muy ... pronto para coger un autobús y llegar aquí a Andorra».

El entrenador rojiblanco puso en valor ese aliento de los almerienses, destacando que «tenemos una distancia muy grande entre Almería y Andorra y estoy muy contento de que puedan volver para casa con la felicidad de la victoria».

Tras la gran decepción que se llevó la parroquia rojiblanca el pasado miércoles con la eliminación del Almería en la Copa del Rey ante el Eldense, la victoria ante el Andorra ha mejorado el estado de ánimo de una afición 'sufridora'. Hay que recordar que el próximo desplazamiento para los aficionados será más cómodo, ya que la UD Almería cerrará el año jugando el 21 de diciembre contra el Málaga en La Rosaleda.