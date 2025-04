Rubi: «Tenemos que acabar la Liga como un cohete para ser peligrosos en el playoff»

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 26 de abril 2025, 15:01 Comenta Compartir

Rubi habló este mediodía del partido ante el Racing de Ferrol del lunes, y sus palabras reflejan optimismo ante la situación del equipo, confirmando que «todo el mundo está disponible» y que Rachad ya tiene el alta médica, mientras que Chumi «la semana del Cádiz se incorporaría al grupo y podría estar disponible». Aunque reconoció la importancia de la baja de Lopy, dejó claro que «las decisiones de este fin de semana no van a ser sólo en base a que falta un Lopy, sino que también toca mover un poco más el equipo porque venimos de un partido donde no hemos estado bien». El técnico insistió en que es el momento de «aprovechar el factor de jugar en casa» y pelear los seis partidos que restan para generar un ambiente positivo: «Tenemos seis partidos para que se genere un ambiente bueno y ya veremos cómo acaba, pero si generamos ese ambiente nosotros somos muy peligrosos».

En su análisis del rival, Rubi pidió máxima concentración ante el Racing de Ferrol, advirtiendo que «es un equipo que incomoda bastante» y que, pese a su mala racha, «no es un equipo entregado». Recordó que el Racing ha competido de tú a tú contra equipos como Elche y Oviedo y apeló a no confiarse. «Tenemos que ir con cuidado porque son jugadores que van a querer demostrar que han tenido un mal año». De cara al tramo final de la temporada, fue claro respecto a las aspiraciones. «El ascenso directo queda prácticamente descartado», aunque no renuncia a la ambición de llegar fuertes al playoff, afirmando que «lo que me interesa es acabar la Liga como un cohete, generando ilusión y siendo un equipo muy peligroso para el playoff».

Rubi también reflexionó sobre las dificultades de la segunda vuelta, reconociendo que «fuera de casa no hemos estado bien» y que la caída de rendimiento a domicilio «nos ha cogido por sorpresa». Admitió que el equipo sufre por los goles encajados, pero defendió el trabajo ofensivo recordando que «las paradas del portero rival suelen salir en los resúmenes con jugadas de la Almería». Sin lamentarse en exceso, subrayó la importancia de mirar al futuro. «Ahora ya no me queda más lamentar de lo que podría haber sido, sino que tengo que mirar clarísimamente para adelante con toda la fuerza».

Todo el mundo disponible

En la previa del encuentro frente al Racing de Ferrol en el UD Almería Stadium, Rubi fue cuestionado por el estado del plantel, en especial de Chumi y Rachad, y si existía alguna novedad de última hora. El entrenador explicó que «de última hora nada, todo el mundo disponible. Rachad, después del entrenamiento de hoy, que ha acumulado ya unos cuantos con el equipo, hemos hablado con el doctor ahora mismo y es alta médica, supongo que el club lo publicará hoy. Y Chumi, en principio, si todo sigue como está yendo, que está yendo muy bien, la semana del Cádiz se incorporaría ya al grupo y podría estar disponible. Se confirman unas pruebas que tiene la semana que viene, la percepción es muy buena, está entrenando bastante fuerte con nuestro readaptador y esa es la previsión. El resto todo bien, y queda el tema de Baba, que como ya sabéis aún le queda».

Cómo afecta la baja de Lopy

Sobre la incidencia que puede tener la baja de Dion Lopy en el equipo, Rubi indicó que «es un jugador que, como sabéis, lleva muchos minutos porque creemos que es un jugador que nos da muchas cosas y, a partir de ahí, buscando la mejor solución posible para el equipo. Es decir, por un lado tienes jugadores en el centro del campo como Selvi, como Gui (Guedes); tienes posibilidades, tienes alguna otra opción que sería variar un poco el dibujo y, las decisiones de este fin de semana no van a ser sólo en base a que falta un Lopy en este caso, sino que creo que también toca mover un poco más el equipo porque venimos de un partido donde no hemos estado bien, he dado continuidad a un bloque que no ha acabado de arrancar en los partidos de fuera, básicamente, pero en casa hemos jugado más o menos todos y creo que últimamente lo estamos haciendo bien y entonces creo que al entrenador le toca un poco mover las situaciones, no sólo el tema de Lopy, que es obligado».

La obligación de meterse en el playoff

Acerca de si el equipo debía agarrarse a los dos partidos consecutivos en casa para dar el salto en la clasificación, Rubi señaló que «sí, yo tengo claro que, de momento, nosotros no estamos metidos entre los seis primeros y nuestra obligación es meternos lo antes posible, ir por faena y, como bien dices, teniendo la oportunidad que todo el año hemos ido siempre con el déficit de tener dos partidos más fuera de casa que en casa, siempre hemos tenido en el balance general más jugadores fuera, ahora que podemos compensar esto, viendo ya no sólo que a nosotros nos cuesta ganar fuera de casa, si os fijáis y miráis los resultados, es que ganan muy pocos equipos fuera de casa, tenemos que aprovechar ese factor, primero el Ferrol y luego el Eldense, pero tenemos que mirar de hacer estos puntos como sea».

La importancia de centrarse en el Racing de Ferrol

Sobre el interés en los partidos de la jornada y si estaría pendiente de ellos antes de afrontar su compromiso del lunes, Rubi dejó claro que «de verdad que estoy bastante más centrado en pulir los detalles del del lunes, porque es un partido más difícil de lo que la clasificación dice, el Racing de Ferrol es un equipo que incomoda bastante, que ha habido partidos que es verdad que les está costando marcar goles, pero que ha generado partidos muy igualados, es verdad que no ha entendido la dinámica buena, pero no es un equipo entregado y por lo tanto nos lo va a poner difícil. Respecto a lo otro, como son cosas que no puedes controlar, obviamente siempre, como no hemos hecho los deberes como nos hubiera gustado, prefieres que el que va delante tuyo pierda, eso es evidente, pero tampoco pierdo mucha energía en eso, sino que yo sé que si nosotros ganamos estos partidos de casa de momento, vamos a adelantar posiciones, porque es que hay mucho enfrentamiento durante estas semanas».

Respeto al rival

El respeto al Racing de Ferrol, que ha logrado ganar al Elche y al Levante, fue claro. Cuando se planteó un paralelismo entre el partido ante el Racing de Ferrol y el que se jugó frente al Cartagena, Rubi insistió en que «sí y hace poco yendo al campo del Elche, que es el equipo que va primero y que está demostrando el porqué, perder de un gol y hacer un partido muy igualado, aguantar al Oviedo hasta el minuto 65-70. Tenemos que ir con cuidado porque son jugadores que van a querer demostrar que han tenido un mal año, pero que ellos quieren seguir en su club o encontrar clubes nuevos, donde ahora es el foco que todo el mundo está mirando. Por lo tanto, para mí máximo respeto y lo que me interesa es que nuestro equipo en la cara buena que está teniendo, que es la de casa, la siga dando porque eso sí que dificulta a los rivales. Si nosotros estamos bien, como estamos jugando en casa, posiblemente ellos también lo van a pasar mal».

Mejorar el rendimiento como visitante

En relación a si se agarraba especialmente a los partidos en casa, Rubi matizó que «no, me agarro a no perder lo que estamos haciendo bien, que es lo de casa, y que tengo que encontrar como sea alguna solución para que el equipo compita de una forma más sostenida fuera de casa. Hay ratos que el equipo se desconecta, hay momentos que compite en un nivel más bajo, pero hay momentos que lo hace bien, pero le cuesta mantener ese grado de concentración. Eso es una cosa que tengo que conseguir con la tecla, pero eso ya cuando llegue Cádiz y Miranda, ahora de momento sacar el del lunes, a ver si podemos adelantar alguna posición. Sobre todo es muy importante que estos seis partidos consigamos generar un ambiente positivo y eso primero pasa por que nosotros ganemos partidos, eso es así, nosotros somos los máximos responsables y luego que todos nos sumemos, porque si el equipo acaba con ambiente positivo, energía positiva, sacando resultados y estamos todos con la ilusión de que de una manera u otra se puede conseguir el ascenso de la categoría, lo podremos conseguir, si no va a ser mucho más difícil. Primero somos nosotros los que hemos de ganar partidos, pero creo que tenemos que intentar generar esa energía entre todos y aquí pido un esfuerzo a todo el mundo, porque al final es nuestro equipo, es la UD Almería, son nuestros futbolistas, y tenemos que estar ahí a muerte para intentar conseguirlo, y tenemos seis partidos para que se genere un ambiente bueno y ya veremos cómo acaba, pero si generamos ese ambiente nosotros somos muy peligrosos, porque tenemos buenos jugadores, buen equipo, y tenemos que arreglarlo de fuera, eso ya tengo que conseguirlo como sea, y es una responsabilidad más mía».

Semana dura, pero productiva

Al ser preguntado si el equipo había tenido una semana de digestión tras la dura derrota anterior, Rubi reconoció que «ha sido un proceso, cómo te diría, duro porque estamos decepcionados con nosotros mismos, entonces eso es verdad, pero también es verdad que en este caso pues al ser una semana tan larga de viernes a lunes, nos ha dado tiempo a todo, a trabajar, a corregir, a ir animando a los jugadores que estén un poco más desanimados, a apretar a esos jugadores que no ven que hay que dar un poco más y lo tienen que dar, por lo tanto yo la considero como positiva y creo que tenemos muchos defectos, es verdad, nos está costando competir de forma sostenida fuera de casa, pero yo veo que los problemas que teníamos al inicio dentro ya no están, es decir, que es un tema ahora puramente futbolístico».

El asunto de la venta del club

Sobre si la posible venta de la UD Almería había afectado al vestuario, Rubi quiso dejar claro que «prefiero hablar yo del partido, de lo que quieras de nuestra plantilla, de nosotros y tal, pero yo ese es un tema que ni entro ni salgo porque no es mi faceta. No te enfades porque no te conteste, pero prefiero hablar del Racing de Ferrol».

El ascenso directo, casi descartado

En relación al objetivo de la temporada, Rubi admitió que «prácticamente queda descartado, prácticamente, me dejo ahí esa coletilla, porque si fuéramos capaces de ganarlo todo..., pero no puedo estar vendiendo que lo vamos a ganar todo cuando estamos siendo tan irregulares fuera de casa, pero prácticamente, queda una pequeña ventanita que sólo la podemos provocar ganando los seis partidos. Pero lo que está claro es que a mí lo que me interesa es acabar la Liga como un cohete, es decir, con un equipo que ha ganado partidos, que ha generado otra vez ilusión, que hace que la afición vuelva a estar contenta con ella, que vosotros también, y que eso genere un ambiente importante para, si no podemos conseguir esa ventana pequeñita que tenemos abierta, ir por la otra de una forma contundente, porque yo creo que estoy seguro que si conseguimos eso, nuestros rivales saben que tenemos potencial, que nos cuesta mantener el nivel y demostrarlo continuamente, eso también es verdad, pero si acabamos de la otra manera, vamos a ser un equipo muy peligroso para un playoff si no fuéramos por la otra vía».

Una Liga impredecible

Al valorar la igualdad de la competición, Rubi resaltó que «sí, es que es una pasada, porque ves partidos que se están decidiendo en el descuento, pero continuamente, normalmente para el de casa, la verdad, normalmente es el de casa el que de tanto apretar y tal, y luego la famosa igualdad, pues yo creo que queda patente. Este año, es decir, lo que nos ha costado, o nos está costando a los tres recién descendidos, nos cuesta muchísimo, equipos que en la sombra han ido haciendo un trabajo año a año, cada vez están teniendo más potencial y luego nosotros lo estamos sufriendo, porque querríamos estar mejor, pero yo creo que para la gente que le gusta el fútbol, es una Liga muy bonita la de este año».

El gran problema fuera de casa

Finalmente, sobre el factor de los goles encajados y su influencia en la temporada, Rubi confesó que «yo creo que la clave es que nosotros fuera de casa no hemos estado bien esta segunda vuelta. Es una circunstancia que nos ha cogido por sorpresa, porque en la primera vuelta, pues éramos un equipo que ganaba bastante fuera de casa, no sé si son cinco o seis partidos en una vuelta, son muchos. Incluso vas a Córdoba, que ves que todo el mundo lo que sufre para sacar algo allí y tú consigues ganar. Y de repente es como si se hubiera bajado la cortina y nos hemos quedado parados. Yo sigo diciendo que, lo hemos ido hablando durante las ruedas de prensa, que ha habido un poco de todo. Obviamente ahora el factor más grave, que ha sido un poco durante todo el año, excepto una fase de la Liga, son los goles que estamos encajando. Pero también es cierto que éramos un equipo más contundente de cara a portería. Pero yo miro los resúmenes cada semana por la televisión y siempre las paradas del portero rival salen jugadas de la Almería. Bueno, es lo que hay, es lo que nos está tocando. Y ahora ya no me queda más lamentar de lo que podría haber sido, sino que tengo que mirar clarísimamente para adelante con toda la fuerza».