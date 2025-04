Robertone prende la mecha del Almería: «Estamos a tiempo y vamos a pelear por esto hasta la muerte»

Juanjo Aguilera Almería Martes, 22 de abril 2025, 23:13 Comenta Compartir

El capitán de la UD Almería, Lucas Robertone, se mostró positivo en UDA Radio al respecto de lo que está por llegar. Así, analizó el momento, marcado por la reciente derrota y la creciente sensación externa de que las opciones de playoff se desvanecen. Sin embargo, el argentino transmitió un mensaje de entereza y apeló a la fortaleza del grupo para revertir la situación. El de Concordia insistió en la necesidad de aislarse del negativismo exterior, señalando que «si hay un poco de negativismo, lo que deberíamos hacer nosotros, tanto los jugadores, cuerpo técnico, como de puertas adentro, es no tratar de fijarnos en eso porque si no nos hundiríamos más en este momento que es jodido». Subrayó que en los momentos difíciles es crucial «que el grupo tiene que ser fuerte y sacar ese positivismo para tratar de revertir estas situaciones, porque si no, no hay otra manera».

Reconociendo la distancia con los puestos de privilegio y el rendimiento irregular a domicilio, se mostró realista pero no resignado. Afirmó que «si somos negativos, ahí sí seguramente que 100% no vamos a tener ninguna opción, pero sí que tanto la afición como la directiva, jugadores, cuerpo técnico, todos somos positivos y tiramos para el mismo lado, vamos a forzar esas pocas posibilidades que nos quedan de ascenso directo y las del playoff porque al final el objetivo es ascender».

Robertone reflexionó sobre el impacto anímico de los resultados adversos y la importancia del apoyo mutuo dentro del equipo. Reconoció que «cuando es en contra nos está afectando un poco más de lo normal», refiriéndose al golpe moral que suponen los goles rivales. En su rol de capitán, destacó su labor de apoyo individualizado a sus compañeros, buscando «ir levantando los ánimos a medida que voy viendo a mis compañeros», consciente de que «es un grupo que entre todos nos levantamos». El argentino hizo hincapié en la necesidad de mantener la unión y la confianza para afrontar el tramo final de la temporada.

Percepción

En un ambiente de incertidumbre palpable en torno a las opciones de la UDA para alcanzar los playoffs, Robertone expuso sobre la percepción externa que sitúa al equipo lejos de esa lucha que «si hay un poco de negativismo, deberíamos, tanto los jugadores, cuerpo técnico, como de puertas adentro, es no tratar de fijarnos en eso porque si no nos hundiríamos más en este momento que es jodido, luego de la última derrota, que nos dolió mucho, pero sé que en los momentos difíciles, duros, es difícil ser positivo, pero ahí está donde el grupo tiene que ser fuerte y sacar ese positivismo para revertir estas situaciones, porque si no, no creo que haya otra manera».

Octavo a tres puntos de distancia, el capitán reconoció esta situación desfavorable es el primer paso para reaccionar. «Si somos negativos, sí seguramente que 100% no vamos a tener ninguna opción, pero que de parte de todos, tanto la afición, como la directiva, como los jugadores, cuerpo técnico, somos positivos y tiramos para el mismo lado. Vamos a forzar esas pocas posibilidades que nos quedan de ascenso directo y las del playoff porque el objetivo es ascender. A esta alturas, si tiene que ser directo o si tiene que ser de playoff es agotar las distancias».

Hay tiempo

Con 18 puntos en juego y la necesidad de remontar para entrar en promoción, se señaló la dificultad de la empresa, especialmente por el rendimiento a domicilio. Lucas sentía esa falta de soluciones en los partidos fuera. «Los últimos dos fuera, en la primera parte el equipo se ha sentido bien, tanto en Granada como este último y luego sí que por una cosa o por otra el resultado se nos pone cuesta abajo y nos está costando más fuera. Aquí lo estamos haciendo bien, no nos ha costado y hemos sacado los últimos, pero fuera sí que cuando nos ponemos por debajo el equipo entra en ese pozo, individual y colectivamente».

Ahondando en las dificultades, no dudó en lo que significan los goles en contra. «Los estados anímicos en los momentos del partido. Eso siempre fue así, tanto para bien como para mal. Cuando es en contra nos está afectando un poco más de lo normal», algo que puede complicar los playoffs, con ese déficit como visitante. «Si hay algo bueno que verle a esta situación es que nos queda tiempo, quedan las últimas seis jornadas y si logramos entrar en ese playoff quedarán los partidos esos. El equipo tendrá que trabajar para coger esa confianza y tratar de llegar lo mejor posible porque, si bien ahora mismo está fuera, el equipo va a apostar a esas plazas y pedirle a todo el mundo estar más unido que nunca. Soy un confiado de que cuando las cosas fueron bien fue porque todos estábamos en una misma sintonía y cuando las cosas van mal también es un poco de todo. No cae sólo la responsabilidad en uno o en otro. Estamos todos juntos metidos y si no va bien no va a ir bien a todos y si no va a ir mal no va a ir mal a todos. Estamos a tiempo. En los momentos difíciles es cuando más juntos hay que estar y no ser negativos y agotar las instancias porque el equipo tiene plantilla para ascender y vamos a pelear por esa muerte».

El que más en casa

Se destacó que el Almería, a diferencia de sus rivales directos, jugará cuatro de los seis partidos restantes en casa, incluyendo los dos próximos de forma consecutiva. «Todos son importantes, el pasado así lo consideramos también. Ahora vamos a pensar en el próximo, lograr los tres puntos, volver a recuperar la confianza y ya veremos en los próximos». Ese partido del lunes esconde similitudes con el del Cartagena. El Racing de Ferrol, colista y con opciones de descender matemáticamente, compromete. «El que estén en las últimas plazas no quiere decir nada. Todos los equipos van a salir a jugar y con sus armas a pelear por ganar. Nos sentimos con esa necesidad y vamos a tratar de afrontar el partido como lo hicimos contra el Cartagena, pero sin relajarnos esos últimos cinco o diez minutos que el equipo bajó y se nos complicó. Espero que en este caso podamos hacer los 90-95, lo que dure, minutos perfectos y tratar de ganar el partido».

Robertone asintió que la falta de solidez defensiva mostrada en algunos partidos podría deberse a una debilidad mental arrastrada de atrás. «Es un poco lo que transmite cada uno individualmente y lo que se contagia. Son los momentos del partido. En ese momento también la gente se puso un poco tensa y es normal, pero es eso. Tú vas al campo a alentar a tu equipo, pero en el momento que se pone ahí, todos no se ponen de acuerdo para ponerse a pitar o a insultar y pasa. En el campo es lo mismo y con las revoluciones a mil por hora. Son momentos muy difíciles de manejar. Estar frío con la mente tranquila en esos momentos es muy difícil y uno puede estar tranquilo, pero tu compañero tú no sabes lo que le pasa por la cabeza. Eso es muchas veces lo que pasa en el campo».

Pensando en eso, ante una baja afluencia de público para el lunes, Robertone expuso que «ahí no podemos hacer nada. Ojalá que venga el máximo de gente posible. Intentaremos hacer lo mismo que contra el Cartagena que creo que hicimos un buen partido durante la mayoría del tiempo. Intentar, si tenemos la posibilidad, lograr una amplia ventaja y liquidarlo, no dar ningún tipo de chance y tratar de llevarnos los tres puntos. Es lo único que nos importa ahora».

Oficio de capitán

En su rol de capitán, Robertone se definió como «una persona que va más por individual y tratando de ir levantando los ánimos a medida que voy viendo a mis compañeros y en eso también es un grupo que entre todos nos levantamos por ahí porque no quiere decir que, porque sea capitán, yo tampoco pueda tener un día jodido, un día que esté más decaído por el resultado de un partido o por el rendimiento mío de un partido. Siempre que ha pasado eso, he sentido que hay algún compañero que está un poco más positivo que uno y lo levanta. Como capitán trato de hacerlo mucho más que los demás, de ir individualmente cuando veo que alguno no está teniendo un buen día o lo que sea. Lo mismo en el campo también trato de hacerlo porque por ahí, aunque no se note, pasan muchas cosas de esas, que hay un compañero que no está teniendo un buen día y hay que tratar de animarlo igualmente. Eso trato de hacerlo tanto dentro del campo como fuera».

Conscientes del desencanto de la afición, Robertone habló con contundencia cuando se le cuestionó con la 'dejadez' que parece ofrecer el equipo en algunos partidos. El ha expuesto lo contrario con lágrimas. «Esas cosas tampoco se pueden transmitir para fuera. A mí también me ha tocado ver a mis compañeros así y tratar de animarles. En ese momento es muy difícil, muy jodido. Sé que como decís la gente puede pensar que no nos importa mucho la situación o que nos da un poco igual, pero eso no es así y ahí voy a poner la mano en el fuego por cada uno de mis compañeros. A nadie le da igual, a todos les jode perder así sea un partido, dos, tres, lo que sea. A todos les jode estar en este momento. Son los momentos difíciles que tiene el fútbol que donde todos entramos en el mismo pozo no vamos a poder salir».

Expuso ejemplos. «Si hoy me toca a mí estar en ese día triste, tendré un compañero que me animará, me agarraré de eso y así tenemos que hacerlo todos. Aquí mucha gente siente o por lo menos voy a hablar por mí, pero también hay varios jugadores que sienten este escudo porque son muchos años y eso hace que uno se encariñe y parece que también la situación duele el doble. Yo voy a poner la mano en el fuego por mis compañeros, a hacer un poco de juez y la gente, la que estará más cerca, entenderá un poco más lo que se vive aquí adentro día a día;la que está fuera entiendo que no lo entienda también».

Sensaciones

Robertone habló sobre el ánimo de Rubi tras los malos resultados a domicilio. «El míster es una persona que trabaja mucho en los detalles tácticos y del juego. Por ahí en este momento sí que es verdad que se está enfocando un poco más en lo que se dio esta charla, en la mentalidad que estamos teniendo, en la personalidad y en el positivismo que hay que tener para revertir esta situación». Algo que contrasta tras los buenos momentos como cuando se fue campeón de invierno. «Ese es el fútbol. En esos momentos también nos pasaba lo mismo porque teníamos también errores, pero lo que marca son los resultados y en el fútbol lamentablemente siempre fue así. Hoy los resultados no nos acompañan, por ahí las carencias se ven más, los fallos se ven más y hace que parezca todo un poco más trágico».

El futuro que viene compara categorías y se dice que es más fácil mantenerse en Primera que ascender de Segunda. Robertone ascendió a Primera y se mantuvo en ella. «Me ha tocado vivir las dos y son las dos muy competitivas. En Segunda hay muchos equipos que dan mucha pelea y en Primera, cuando eres un equipo que viene de abajo, también se te hace muy difícil porque los equipos son bastante poderosos, hay mucha calidad. Cada categoría tiene lo suyo».

Tras reflexionar sobre la importancia del apoyo de la afición, aunque no juegue directamente, se incidió en la necesidad de mejorar defensivamente y de que la ilusión por el ascenso se reavivara en la ciudad. El argentino tiene claro que esa chispa «sí que la tenemos que encender nosotros, ahí hay que asumir y hay que ser realistas para que la gente vuelva a confiar en este equipo y volvamos a estar unidos, que creo que es el único camino», palabras que denotan su fortaleza. «Sí, el partido ya pasó hace algunos días, no te voy a mentir, estuve muy jodido, pero empieza otra semana, empieza otra oportunidad. Estamos a tiempo y nos tenemos que agarrar de eso hasta lo que más podamos. Cuando ya no nos quede ningún tipo de chance, ahí sí te diré otra cosa o tú me dirás otra pregunta a lo mejor, pero ahora mi cabeza está puesta en eso, en que el fútbol no te da tiempo, ya empieza otra semana y ya hay que estar pensando en el próximo partido y no puedes estar con ninguna duda».