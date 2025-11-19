Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Andrés Fernández muestra en el campo la sobriedad de la imagen. UDA
UD Almería

Renace la última frontera en la UD Almería

Andrés Fernández, el guardián rojiblanco, sostiene el cambio para pasar del desorden inicial a un tramo con sólo seis goles encajados en los úlitmos ocho partidos

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

Andrés Fernández no defiende una portería, sino que custodia un territorio. Hay guardametas que se deslizan entre los postes como funambulistas, viviendo del sobresalto, y ... otros que necesitan hacer ruido para existir. Andrés pertenece a una especie distinta, más difícil de descifrar. No invade la escena; la ocupa. No gesticula; interpreta. Parece haber encontrado una forma muy suya de estar en el partido, una forma que combina el oficio aprendido a golpes con una serenidad que sólo concede el tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  4. 4 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  5. 5

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba
  6. 6 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  7. 7 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  8. 8 Sorprenden en plena calle en Granada a un joven con una manta que ocultaba varios kilos de marihuana
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Renace la última frontera en la UD Almería

Renace la última frontera en la UD Almería