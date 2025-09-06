El Racin Club, otra vez llega líder a Almería

Los cántabros repiten el espectacular inicio del curso pasado con una plantilla más fiable y con los conceptos de su técnico José Alberto más asentados

Como ocurriera la pasada campaña, el Racing de Santander ha empezado el campeonato como un tiro. Líder, junto al Sporting, con pleno de victorias, está repitiendo el arranque liguero del pasado ejercicio en el que, también en los primeros encuentros –el primer partido de la temporada concretamente–, se enfrentó a la UD Almería. Eso sí, los cántabros llegaron desfondados al playoff y está por ver si reeditan el axioma aquel de tropezar dos veces en la misma piedra o, al contrario, aprenden de errores pasados y, esta vez sí, consiguen el tan ansiado ascenso a Primera que, en todo caso, es el objetivo único marcado por el club.

El Racing, ya desde el principio, ha conseguido un sorprendente equilibrio entre el juego ofensivo y defensivo, alcanzando mucha solidez en esta última faceta. Los conceptos tácticos y el trabajo semanal impuesto por el técnico están bien interiorizados por una plantilla que ha visto cómo, tras el mercado de fichajes, ha alcanzado un nivel muy óptimo para competir por el objetivo.

Sistema táctico

José Alberto López sigue al frente del cuadro cántabro y repite esquemas pasados. Así, la formación base del Racing de Santander en esta temporada es un 1-4-2-3-1, bien cerrado atrás pero lo suficientemente dinámico como para generar ocasiones de gol de forma constante.

En defensa han combinado veteranía y juventud, unido a un importante poderío físico, con el propósito de basar en ella el éxito de la temporada. En la medular, de nuevo combinan pivotes de corte defensivo y alto nivel con otros de creación excelente. En la línea de tres también hay futbolistas de alto nivel de juego, con una interesante capacidad asociativa, muy dinámicos y al mismo tiempo comprometidos con el apoyo defensivo. Y arriba del todo, tipos como Arana o Villalibre, depredadores de área con suficiente caché como para hacer del Racing un rival temible.

El conjunto dirigido por José Alberto destaca en este arranque liguero en algunos aspectos muy a tener en cuenta. El equilibrio en la zona ancha donde, como queda dicho, coexisten jugadores de distinto perfil y alto nivel, lo que permite una unión y una solidez interesante entre la defensa y el ataque.

Del mismo modo, la existencia de futbolistas con perfil de media punta, unido a extremos profundos, permite un ataque fluido por los tres puntos defensivos del rival, a saber, ambos costados y centro de la zaga. El nivel de esta línea está muy por encima de la media de la categoría y así lo están acreditando en este inicio de campaña con diez goles a favor que sitúan al Racing, además de líder, como el equipo más anotador. Las altas prestaciones de sus hombres de ataque, unida a la referida línea de tres, convierte el ataque racinguista en un problema aún irresoluble para las defensas de los equipos rivales.

Sin embargo, no todo es perfecto en el equipo santanderino, ya que ha mostrado algunas lagunas atrás habiendo encajado en todos los partidos y concedido demasiadas ocasiones para no tener que depender tanto de su talento ofensivo. De hecho, la pasada campaña el punto más flojo de los racinguistas fue su repliegue defensivo y, de momento, ese sigue siendo el caballo de batalla de José Alberto.

Parece claro que, si José Alberto consigue resolver los desajustes defensivos de los suyos, la candidatura del Racing de Santander al ascenso directo a la máxima categoría será de una solidez incuestionable.