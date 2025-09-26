«Queremos empezar una pequeña racha y debemos intentar ganar»

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:30 Comenta Compartir

Rubi no dudó en calificar el choque en el Estadio de Gran Canaria como un gran reto para su equipo. «Jugamos dos muy buenos equipos», advirtió el técnico rojiblanco, consciente de la dificultad de discutirle la pelota a un rival que se ha consolidado como el menos goleado del campeonato. «No va a ser fácil sacarle la posesión a nuestro rival en su terreno de juego, lo vamos a intentar porque también es nuestra identidad», añadió, dejando claro que la batalla en la medular será decisiva.

El entrenador del Almería también reconoció la solidez del conjunto canario, al que elogió abiertamente por su arranque. «Es un equipo que ha encajado muy poco y no solo eso, sino que le han generado muy poco», explicó. Para Rubi, el desafío no es únicamente adueñarse del balón, sino mantener la amenaza constante: «Más que obsesionarnos con la posesión, lo importante es estar siempre dentro del partido y amenazar en ataque de una manera u otra».

Con la plantilla casi al completo, salvo la ausencia confirmada de Lopy, el preparador rojiblanco incidió en la importancia de mirar más allá del once inicial. «A veces creo que hoy en día el fútbol no sé qué es más importante, si el once que sale o el once que acaba», subrayó. En su discurso no faltó la ambición pese a la dureza del calendario: «Queremos empezar una pequeña racha, seguimos sin perder y debemos intentar ganar», afirmó, consciente de que puntuar en Las Palmas multiplicaría el valor del esfuerzo de su equipo.

Partidazo a la vista, dos equipos con estilo similar, le gusta tener la posesión, el dominio. Las Palmas está consiguiendo además mantener una solidez defensiva que le hace ser el equipo menos goleado. Bueno, con estas premisas, ¿qué partido esperas?

«Sí, es un partidazo. Jugamos dos muy buenos equipos. Una de las partes importantes es el tema de la posesión. No va a ser fácil sacarle la posesión a nuestro rival en su terreno de juego, lo vamos a intentar porque también es nuestra identidad. Y luego es un equipo que ha encajado muy poco y no sólo eso, sino que le han generado muy poco. Realmente es un equipo que hay que felicitarles porque en seis jornadas ves un equipo totalmente reconocible, con una idea de ataque muy buena, interesante, compleja para los rivales, para contrarrestarla. Y además estás viendo un trabajo defensivo consistente y sólido. Y la prueba está que llevan 11 puntos y que han hecho partidos muy, muy buenos. Nosotros vamos con lo nuestro, vamos convencidos de que queremos empezar una pequeña racha, estamos acumulando más de un partido seguido, por lo menos sin perder. Si se puede, se tiene que intentar ganar. Pero para eso tenemos que hacer un muy buen trabajo. Es evidente que Las Palmas se han perdido contra el Málaga en casa, pero es un partido que para que el equipo rival gane tienes que hacer un partido muy, muy completo como hizo el Málaga».

Con lo de la posesión, es verdad que son dos equipos que prácticamente no se ha discutido la pelota a nadie. ¿Tendrán que estar preparados los dos equipos para tener ese pasaje de partido en el que esté a merced del rival? ¿Va a ser una batalla por la pelota?

«Sí, ya sabes que en el fútbol hay las dos partes. En el momento que no la tienes, si eres capaz de cuando recuperas transitar y salir bien es otra forma de atacar. Es una parte que nosotros también la dominamos, pero que nuestra mentalidad es siempre defender con balón también para poder atacar, no defender por defender con balón. Pero también depende de la presión de los rivales. Nosotros somos un equipo que intentamos presionar, Las Palmas también intentan presionar. Realmente es un equipo a día de hoy muy, muy completo. No nos tenemos que obsesionar en exceso con eso, sino lo que nos tenemos que obsesionar es estar siempre dentro del partido y amenazar. O sea, de una manera o de otra, amenazar en ataque continuamente».

Disponibilidad de tus futbolistas.

«No, novedad no hay. Sí que es verdad que cuando acabas los partidos hay jugadores que acaban con cosas y a veces las semanas se recuperan rápido de esas cosas y a veces a un jugador pues tarda un poco más. Que eso a veces también influye a la hora de tomar decisiones. Chumi, recuperado. Lopy es baja. Tiempo estimado te diría 2-3. Es decir, puede ser que la siguiente llegara o no llegara y llegara la siguiente. Sabemos que también estas lesiones musculares hay que ser muy cauto porque a veces se cicatriza bien, la zona donde ha habido la lesión es una zona un pelín compleja. Pero vamos a intentar que llegue para la semana que viene. Y el resto, pequeñas cosas que no son para comentar. Pero que hacen que todos estén disponibles, el resto, menos Lopy».

No sé si tienes ya el recambio de Lopy, ¿lo tienes ya claro?

«Hay semanas y semanas. Hay semanas que la alineación la tienes más o menos clara desde el principio. Yo soy de los que me pongo a pensar bastante en ella. Al final de la semana porque como trabajamos y preparamos el partido con todo el mundo. Es decir, ahí no me importa en exceso. Quizás quieres acumular algunos jugadores juntos para que trabajen, pero no me preocupa mucho. Y hay semanas que tienes alguna duda más hasta el final. Y esta es de esas semanas. Es de esas semanas que hay un par de posiciones que tengo que acabar de pensarlo bien, hablar con el staff porque en el fútbol de hoy en día el poder sorprender con cosas al rival o estar focalizando en contrarrestar algunos puntos importantes del rival es importante. Y como te he comentado antes, si todo el mundo estuviera 100%, a lo mejor sí que es más fácil seguir un camino. Pero cuando hay algunas pequeñas cosas has de vigilar también. Y que luego al final los partidos son muy importantes también los finales de partido. Es decir, yo a veces, lo comenté el otro día también en entrevista con Juanjo, estamos un pelín obsesionados con el once que sale. Y yo a veces creo que hoy en día el fútbol no sé qué es más importante, si el once que sale o el once que acaba. Entonces yo creo que ahí hay que relativizar un poquito con esos onces iniciales».

Luis García ha dicho que en el fútbol moderno tan importante es el equipo que acaba como el que empieza. Ellos tienen en la recámara a jugadores como Jonathan Vieira, como José Rodríguez, no sabemos si Pejiño...

«Aquí quiero comentar dos cosas. Una es que, por supuesto, nosotros tenemos un plantillón, porque yo lo creo así, porque tenemos muy buenos jugadores y para nosotros siempre van a ser los mejores. Pero hay que reconocer que el rival también. El rival estaba en Primera División el año pasado. No acabó bien, pero había un momento que parecía que se iba a salvar seguro. Hizo 32 puntos y tú ves la plantilla que tiene y es que está doblada y en algunos puestos hasta triplicada, sobre todo en los jugadores de ataque. Tiene muchísimas posibilidades y ahí Luis está haciendo muy buen trabajo, porque está sabiendo mover pequeñas piezas para que participe un poco todo el mundo y porque realmente son buenos jugadores todo lo que tienen. Eso es un tema a tener en cuenta. Y también hay que pensar que a la hora de acabar los partidos, obviamente si tú vas en un momento que tienes que ir a tumba abierta por lo que sea, porque necesitas marcar, quizás ya no es tan importante si tienes más jugadores veteranos o menos en el terreno de juego. Pero a veces, si el resultado está más reñido y hay que ir con cuidado, porque si todos los cambios que hace son jugadores jóvenes, jóvenes, jóvenes, a lo mejor esas situaciones no las manejas tan bien. Entonces, es muy complejo en el mundo del fútbol y pensar en tantas cosas y mirar de acertar en todas a veces es muy difícil».

No sé si te ha sorprendido mucho la figura de Lukovic y no sé si en este partido esa zona que hay delante de los centrales y a la espalda de los centrocampistas, si esa zona puede ser la más roja de todo el partido, la que puede marcar diferencias.

«Yo creo que es verdad, empiezo por la segunda parte, que los dos equipos tenemos medias puntas muy buenos. Nosotros los tenemos, ellos también, gente que se gira ahí entre líneas, gente que te tira el último pase, gente que te puede marcar goles. Hay otros equipos que también tienen, por supuesto, pero quizás tantos en una plantilla, quizás somos los dos que de ese perfil de jugador más tenemos. Y en cuanto al tema de Lukovic, sin lugar a dudas, es un jugador joven que acaba de llegar y está haciendo cosas bien. Tienen también a Jesé, Marc Cardona, jugadores con perfiles diferentes. Y no solo él va a los espacios, también te va Ale, también te puede subir laterales que en un momento dado corran espaldas. Es un equipo muy trabajado y por dentro también muy peligroso porque la idea de juego pasa también mucho por dentro».

Quiero que me expliques cuál ha sido tu sentimiento en esas tres últimas semanas en las que el Almería no consiguió ganar¿Va a haber menos paciencia contigo?

«Agradecerte la pregunta después de ganar, es más agradecida que cuando no estás ganando. Porque cuando no estás ganando la pregunta de ¿te sientes cuestionado? Todo eso a los entrenadores no nos gusta mucho. Te voy a ser súper sincero. Yo no sé lo que puede flotar en el ambiente en un momento dado si no coge una dinámica buena. Pero lo que tengo claro es que en los dos partidos que perdimos jugamos bastante bien a fútbol. Y esto a mí me deja muy tranquilo. Y lo que también tengo claro es que estamos en la jornada 5 o 6, cuando estás hablando de esas situaciones, un equipo que es totalmente nuevo. Y también tengo claro que estamos dirigidos por gente que entiende de fútbol. La respuesta es que he estado muy tranquilo, preocupado por no ganar, como siempre lo voy a estar, aunque esté en una racha de 10 partidos ganando y el primero que pierda voy a estar jodido o preocupado. Pero sabiendo que había que hacer la autocrítica que siempre hacemos y buscar cosas que se pudieran hacer mejor. Es que el equipo ha hecho dos partidos 60 minutos extraordinarios contra Racing y yo te diría que casi 90 contra el Valladolid, menos un tramo de la segunda parte. Por lo tanto, esto es fútbol. Se puede hacer así y perder. Es que yo ya lo sé eso».

Hace un par de semanas comentaste que el equipo esperaba que cogiera la velocidad crucero en torno a octubre o noviembre. ¿Este partido ante Las Palmas llega pronto o en el momento...?

«Sí, estamos atravesando dentro de que la Segunda División cualquiera gana a cualquiera. Esto lo sabemos todos y lo sabéis vosotros también. No es como Primera División, que el 20 que gana en el campo del Madrid o del Barça es un milagro. Aquí estas cosas se dan. Dentro de que hay que tener respeto al calendario todo el año, estamos atravesando Racing, Valladolid, Sporting, Las Palmas, luego Dépor, con más partidos fuera que en casa. Estamos atravesando un tramo muy, muy duro. Entonces, ojalá lo podamos incluir, este partido y el del Dépor, a que estamos ya en esa velocidad que yo quiero que coja el equipo, que yo la planifico un poco más para octubre y tal, por el hecho de que conozco cómo están algunos de nuestros futbolistas que están cogiendo ese punto de que pueden estar de 5, de 6, ahora ahí pueden llegar a estar a 8, de nivel físico, sobre todo, pero ojalá podamos encadenar un buen resultado allí, porque en este tramo de calendario yo creo que le da más valor».

¿Te están condicionando un poquito los números de los Embarba, Baptistao, Melamed o Arribas?

«Me reitero un poquito que si alguna vez se rota, no se tiene que enfocar como un drama porque lo normal es que, si a algún jugador de esos se le rota, participe en el transcurso del final del partido. Nos va a ayudar igualmente en el partido, por lo tanto, no hay que entrar en dramatizar ahí. Coincido en que los cuatro han hecho un inicio de temporada muy bueno, yo añadiría también de los jugadores de ataque, a Arnau, que también ha hecho un inicio claro, el tema es que no puedo dar más minutos a Perovic, pero está entrenando muy bien y ahora ya se ha recuperado también Patrick de la lesión, Thalys que está cogiendo cada vez más, es decir, que tenemos jugadores también para mover esto. Respecto a que si tú cambias un jugador de esos cuatro por otro ofensivo, sería una cosa, pero si lo cambias por un jugador un poco más de centrocampo o otro defensor, como es que has citado, hemos conseguido un compromiso defensivo muy importante y muy grande, es decir, que dentro de que sus cualidades no son saltar de cabeza, robar balones, están comprometidísimos y eso a veces iguala un poco esa carencia que tú dices por la falta de un hombre, si mientras exista ese compromiso puedes seguir tirando un poco de ellos».

Míster, si tuvieras que calificar jornada seis, si tuvieras que calificar ¿cómo está a día de hoy?

De verdad que sin ningún tipo de filtro, un 10, un 10, de verdad. Y sabéis que en esto soy muy sincero, siempre de año tras año cuando hay cosillas, pues a veces dejas alguna cosita. Se conjuga la ilusión con la que han venido algunos futbolistas, que para ellos venir al Almería es incluso una oportunidad, por mucho que hayamos pegado un salto de calidad y esto lo transmiten cada día. Se conjuga con una serie de veteranos que son un 10, ayudando a los compañeros, siendo los primeros en cualquier tipo de trabajo y luego pues algunos futbolistas que en esas edades medias que conocen el proyecto y que están involucradísimos. El vestuario es, te diría con respeto a mis futbolistas, es un vestuario muy facilón y agradecido, porque si dijéramos cambiar en negativo sería que hubiera futbolistas que pensaran más en si juego más minutos, juego menos minutos y empezaran a generar problemas que no los tenemos, esos jugadores, a nivel de que generan problemas pero sí que a lo mejor vendrían un poco moralmente abajo. Mientras entiendan ellos que son todos importantes, con esa mentalidad que tienen...».

Y ayer se dieron a conocer los cinco capitanes de la primera plantilla, Fernando, Chumi, Embarba, Nelson Monte y Baptistao. ¿Cómo se eligen?

«Había que escoger un capitán que lo han escogido los compañeros entre ellos y otro lo hemos escogido el staff, Hemos completado los dos capitanes, uno lo han escogido ellos y otro lo hemos escogido nosotros, muy contentos porque los dos capitanes que se han incorporado uno es Adrián que vamos a contar de él, la experiencia que tiene de situaciones buenas y de situaciones malas, él lo ha vivido todo en el fútbol y por lo tanto tenemos un jugador ahí preparado para ayudar en los momentos difíciles si los hubiera, aparte que es un ejemplo entrenando, porque no los separamos nacionales a no nacionales pero que también pueda representar un poco a esos futbolistas que vienen de fuera de nuestro país dentro de que tenemos un grupo que no hay diferencias en cuanto a trato y además recompensa a un jugador que no es su primera etapa aquí es su segunda etapa que por lo tanto de otra manera ya había estado también y conoce un poco el club y el proyecto. El año que viene no sé cómo lo haremos dependiendo de lo que veamos en el vestuario».

Son siete jornadas y dos ciclos consecutivos de dos partidos a domicilio. ¿A ti te gusta el calendario asimétrico o prefieres volver al fútbol vintage con aspectos más modernos?

«Ai no me quedo atrás entonces lo doy por bueno, no lo veo como una cosa para criticar dentro de que yo soy un poco más de lo que era antes, pero no lo veo por criticar, lo que sí que es verdad que al final podremos decir después de este ciclo de partidos que hemos jugado más fuera otra vez como el año pasado. El año pasado fuimos a remolque todo el año, habiendo jugado dos partidos más fuera, dentro de que te tiene que dar igual o no tienes que intentar sacar puntos fuera también yo creo que es un poco más difícil. Entonces a corto plazo en ocho habremos jugado cinco fuera después de Coruña, cinco fuera y tres en casa. Esto aumenta un poco la dificultad, pero en el momento que esto gire al revés es lo más difícil si te digo la verdad puede ser que cuando se hizo cuatro o cinco años o más no sé que se ha hecho esto igual se nos explicó pero no lo recuerdo no sé por qué se hace así».

El año pasado dijiste que el vestuario estaba ultradividido. La noticia es que esta semana os habéis reunido para almorzar para comer juntos por algún motivo especial te lo digo porque esto refleja el buen ambiente que hay en un grupo lo voy a hacer de forma regular o fue por algún motivo especial.

«Los cuatro años que llevo aquí siempre lo hemos hecho cada dos meses, dos y medio, tenemos un régimen interno donde intentamos no ser la hacienda, pero si hay alguna infracción que estamos todos dentro de la posibilidad de infracciones porque a veces he pagado yo por amarillas o por rojas a comer con ese dinero cada dos meses, dos meses y medio y luego tenemos una competición interna donde los jugadores, cuando acaban esos dos meses, la mitad de los futbolistas comen gratis y la otra mitad que han perdido esa competición pagan la comida y aparte de las multas con las que comemos luego tenemos el detalle divertido que el último jugador que queda clasificado en dos semanas porque si no parece que estamos todo el día de comidas y que tampoco es eso pero creo que de vez en cuando sí que hay que reunirse en grupo y esta semana, como bien dices, lo hemos hecho».