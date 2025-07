Pubill se despide de la afición indálica, siendo ya 'colchonero'

Antonio del Rosal Jueves, 24 de julio 2025, 19:31 Comenta Compartir

Marc Pubill, el nuevo jugador del Atlético de Madrid lanzó un mensaje de despedida los aficionados de la UD Almería, agradeciendo que «Paraíso nacido del desierto, Almería. Hoy me despido de vosotros con el corazón lleno, ya que desde el primer día sentí vuestro apoyo, y eso es algo que nunca olvidaré». El lateral diestro ha destacado su mejora futbolística a nivel individual durante su etapa en la UD Almería, describiendo que «ha sido un verdadero honor compartir estos dos años de mi carrera, de mi vida, con todos vosotros. En este tiempo he crecido, he aprendido, he disfrutado… y por otro lado también he superado retos que me han hecho más fuerte», aseguró Pubill.

El nuevo fichaje del Atlético de Madrid se ha acordado de todos los trabajadores del club haciendo mención especial a El-Assy, puntualizando que «siempre llevaré conmigo a todas las personas que han formado parte de este camino. Porque este lugar ha llegado a sentirse como casa gracias a vosotros: la gente del club, cuerpo técnico, entrenadores, fisios, compañeros… y todos aquellos que me habéis ayudado en mi preparación, trayectoria y progreso, el esfuerzo ha sido más ameno por vosotros. Gracias por la confianza. Sin ella, no habría sido posible disfrutar tanto de este proyecto. En especial, gracias a Joao y Mohamed, por estar ahí desde el primer día, no solo en lo profesional, sino también en lo personal». El internacional español ha hecho un guiño a las dos malas temporadas que lleva el Almería con el descenso de categoría incluido, afirmando que «hemos vivido momentos difíciles y otros que serán inolvidables, pero no se me ocurre un lugar mejor donde haber podido tener la oportunidad de crecer como futbolista y como persona. Y lo más bonito es que todo eso ha ocurrido sintiendo siempre el cariño de la afición. Hoy cierro esta etapa y doy lugar a una nueva que vamos a vivir con la misma pasión, llevando siempre con nosotros un pedacito de este lugar tan especial».

El lateral ha lanado también su apoyo al equipo de cara a lograr el ascenso a Primera División durante este curso, mencionando que «me voy orgulloso de haber formado parte de esta familia. Aunque no hayamos podido cumplir el objetivo que todos soñábamos esta temporada, sé que este club volverá donde merece estar. Desde hoy, el 18 se convierte en recuerdo y sobre todo, en motivación para lo que viene. Nos vemos muy pronto, un abrazo a todos. Marc», concluyó Pubill en una extensa publicación en su perfil de Instagram.

Una de las mayores ventas

La salida de Pubill por 16 millones de euros del Almería, le han convertido en uno de los traspasos más exitosos de la etapa de Turki, ahora con Al-Kheraiji, que lleva algo más de un mes dirigiendo la entidad rojiblanca. El traspaso de Pubill está justo por debajo de la venta de Sadiq, El Bilal y Darwin Núñez. Hay que destacar que el Almería pagó 7,7 millones de euros por el lateral derecho al Levante en el verano del 2023 y dos años después el club indálico ha sacado unos 9 millones de euros de beneficio, aunque en un futuro puede ser más. Es cierto, que por este movimiento el equipo 'granota' se lleva un 25% del porcentaje del traspaso de Pubill al Atleti.

El futbolista catalán ya es uno más en la disciplina del Atlético de Madrid, ya se encuentra en los Ángeles de San Rafael (Segovia) concentrado con el Atlético de Madrid, de hecho ya vivió la tradicional cena segoviana donde el plantel colchonero disfrutó del típico cochinillo asado; Pubill se estrenó tirando el plato al suelo tras partir el cochinillo asado. Hay que destacar que el lateral diestro pasó perfectamente el reconocimiento médico y luego viajó hasta el 'stage' del Atlético de Madrid en Segovia. Esta pendiente todavía la presentación oficial de Pubill con el conjunto madrileño.

Ahora, los dirigentes de la UD Almería se frotan las manos con otra de las grandes ventas del verano, la salida de Luis Suárez al Sporting de Lisboa. Por el momento, las negociaciones siguen abiertas, la última oferta del equipo luso fue de 20 millones más variables, pero el Almería quiere al menos 25 millones de euros o unas variables que sean más elevadas y que puedan reportar un mayor porcentaje económico al equipo andaluz. El colombiano sigue entrenando en Marbella con normalidad.