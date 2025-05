La promesa de Lopy sí asciende a Primera

Antonio del Rosal Martes, 6 de mayo 2025, 19:45 Comenta Compartir

Dion Lopy, el jugador de la UD Almería, habló sobre la actualidad del equipo rojiblanco en UDA Radio, confesando que «sabemos que es una victoria importante y estamos casi al final de la temporada, así que esta victoria nos puede venir bien para el próximo partido. Es verdad que hemos estado en una situación un poco complicada, difícil, pero somos conscientes de nuestro equipo y del juego que tenemos y a ver si con esta victoria podemos afrontar el final. Pienso que la intensidad que le hemos metido desde el principio al partido, enseñándole un poco al adversario nuestra forma de jugar y nuestras armas fue clave para ganar al Eldense», concretó Lopy.

El jugador senegalés es el futbolista de toda la categoría que más cartulinas amarillas ha recibido, en total 16. De hecho ha cumplido sanción por ciclo de acumulación de amarillas hasta en dos ocasiones. Lopy habló sobre como mejorar este aspecto, explicando que «las tarjetas forman parte del fútbol, del juego, así que es verdad que hay muchas tarjetas que se pueden evitar, pero son situaciones complicadas. Estoy intentando trabajar con el entrenador, con el staff técnico, para intentar tener menos tarjetas amarillas en el futuro».

El centrocampista añadió acerca de este aspecto. «Las tarjetas forman parte del fútbol. Yo hay muchas situaciones en las que también lo hago e intento provocar a otro jugador, porque yo también hago las mismas cosas en los córners. Como en este último partido. Aunque, intento aprender los errores».

'Sprint' final

El jugador rojiblanco es consciente que queda poco para acabar la temporada y asegurar el playoffs, reconociendo que «vamos a intentarlo hasta el final, quedan partidos muy importantes, que son en casa, pero también fuera. Espero que los aficionados estén ahí para el partido contra Cádiz, para apoyarnos. Nosotros también esperamos que estén ahí para brindarles los tres puntos y que disfruten con nosotros». El medio centro no ha querido dar especial importancia a los choques contra el Racing de Santander y el Mirandés, argumentando que «al final todos son importantes. Pero también nos quedan, aparte de Racing y Mirandés, el de Cádiz y el del Tenerife que son muy importantes. Al final es dar lo mejor de nosotros mismos para poder llevarnos los puntos».

Acerca de la diferencia que hay de nivel mostrado por la UD Almería en casa y de visitante, el jugador indálico dio alguna de las claves, apuntando que «es un poco complicado jugar fuera. Quizás sea lo mejor. Pero para mí son detalles que nos faltan. La concentración desde el principio hasta el final. Y la intensidad desde el principio hasta el final. Creo que después del partido de Cádiz este fin de semana veremos una versión mejorada del equipo fuera».

El futbolista rojiblancos destacó la importancia del triunfo ante el Eldense para la mentalidad del equipo de cara a estas cuatro jornadas, respondiendo que «este partido fue determinante para seguir vivos en la competición, está claro. Pero creo que ahora mismo con la concentración que tenemos en el equipo y después del partido anterior estamos preparados para afrontarlo de la mejor manera las próximas semanas», concretó el senegalés.

El medio centro reconoció que el equipo llega 'enchufado' y en buena forma para este momento crucial de la temporada, respondiendo que «desde el principio sabíamos nuestro objetivo, que era el ascenso. En esta temporada hemos pasado por momentos difíciles y momentos buenos, que hemos ganado varios partidos seguidos. Ahora quedan cuatro jornadas que tenemos que afrontar de la mejor manera y creo que el equipo en un buen momento para estos encuentros».

Promesa si la UDA asciende

Lopy es uno de los jugadores que más rápido se ha ganado a la afición, no solo por su rendimiento en el campo, sino que también por sus llamativas celebraciones con los aficionados en la grada, acerca de esto, el jugador recordó sus 'festejos' tras marcar, comentando que «las celebraciones son algo que es importante para mí y para los fans. Veo que les gusta mucho. También pues se lo dedico a la afición, que siento mucho el cariño que me transmiten. El amor con los fans, con todos los que viven en Almería. Es por eso que hago las celebraciones dando saltos». El futbolista lanzó su promesa particular si la UD Almería, prometiendo que «Si subimos, voy a tintarme el pelo de rojo y blanco».

El futbolista de la UD Almería volvió a jugar tras perderse el partido contra el Racing de Ferrol y la medular del Almería mejoró notablemente con el senegalés en el medio del campo, acompañado por Gonzalo Melero.

El equipo rojiblanco mostró su mejor versión en la goleada contra el Eldense que sirve para disipar las dudas en ciertos sectores de la afición almeriense de cara a afrontar el playoffs en el mes de junio. Rubi parece haber dado en la tecla con el equipo, sobre todo realizando cambios en la portería. Fernando ha vuelto a ser titular y sigue estando invicto en lo que va de temporada, ya que acumula nueve partidos como titular bajo los palos y en ninguna de esas ocasiones el cuadro andaluz no ha perdido. Además, el rendimiento de los jugadores del banquillo también es positivo ya que los que salen en el segundo tiempo aportan mucho fútbol e implicación ya que algo tan complicado para ascender a Primera División es tener a todo el plantel implicado.

Una de las grandes noticias para Rubi es que podrá recuperar a Chumi para los últimos cuatro partidos de la Liga regular ya que el central se ha ejercitado junto a sus compañeros en la primera sesión de entrenamientos de la semana. Aunque por el momento, Kaiky se está haciendo fuerte en el eje de la defensa rojiblanca junto a Édgar González, pero contra el Cádiz la exigencia a la línea defensiva va a ser mucho mayor que ante el Ferrol y el Eldense, lo positivo es que el equipo de Garitano jugará sin presión ya que se juega nada.