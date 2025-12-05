Primer reto del Almería con el FC Andorra 'de'Gerard Piqué

Primera visita y primer partido de la UD Almería frente al FC Andorra, en la que es la tercera temporada del equipo andorrano en Segunda ... División, no habiendo coincidido con la UD Almería en las dos anteriores, 2022/23 y 2023/24, en las que los rojiblancos competían en Primera. Por lo tanto, es el primer 'pulso' en el historial de ambos en el Nou Estadi d'Encamp, recinto que fue inaugurado en mayo de este año, con capacidad para 5.600 espectadores y con un terreno de juego de césped híbrido calefactado, al que se ha trasladado para jugar sus partidos de la LFP el FC Andorra.

Para su regreso a la LFP se clasificó para jugar el playoff de ascenso como cuarto clasificado del Grupo 1 de Primera RFEF, eliminando a la SD Ibiza y a la SD Ponferradina, tras una temporada en la que tuvo de entrenadores a Ferrán Costa y Beto Company. Ha configurado una plantilla con diez jugadores renovados y 16 fichajes, todos ellos con el 'visto bueno' de Gerard Pique, que fuese destacado futbolista del FC Barcelona y de la selección nacional de España, con la que ganó el Mundial 2010.

Es presidente y director ejecutivo de la empresa Kosmos, propietaria del 90% de la acciones del club, desde el año 2018. Desde su llegada al club andorrano, con el equipo en categoría regional, ha invertido más de quince millones de euros, iniciados con la compra de la plaza del Reus Deportivo, por 452.022 euros, y desde entonces el FC Andorra ha ido ascendiendo y también descendiendo de categoría, siendo asegurar la permanencia y optar al ascenso su siguiente objetivo.

Un banquillo muy 'caliente'

No le 'tiembla' el pulso, ni el aspecto económico, a Gerard Piqué, para que su club tenga como reto el ascenso a Primera, como queda demostrado, aparte de los cambios en la plantilla, en los habidos en el cargo de entrenador en lo que va de temporada. La comenzó Ibai Gómez, que ejerció hasta la pasada jornada, siendo destituido tras la derrota contra el CD Castellón y le ha sustituido interinamente Carles Manso.

En la plantilla andorrana, nueve jugadores figuran en el apartado de renovados. Son el guardameta Nico Ratti; los defensas Bomba, Martí Vila y Alende; los centrocampistas Sergio Molina y Álvaro Martín, además de los delanteros Manu Nieto, Lautaro y Josep Cerdá.

Respecto a las incorporaciones para la temporada de regreso a Segunda División, son 16 los nuevos jugadores. Para la demarcación de guardameta, figuran Owono, procedente del Dvo. Alavés. y Áron Yaako, del FC Barcelona de División de Honor juvenil. En la línea defensiva, las de Petka, que militó la pasada temporada en el RC Deportivo; Antal, del Girona FC B; Gael Alonso, del RC Celta Fortuna; Imanol, ex del Athletic, procedente del AC Sparta Praga checo, y Carrique, que llegó procedente de las filas de la SD Ponferradina.

Para el centro del campo, los fichajes de Akman, procedente del Galatasaray Sport turco; Domenech, de la UD Ibiza Eivissa; Le Normand, que jugaba en el CD Teruel, y Merquelanz, de la SD Eibar. Para la delantera, se incorporaron Uzkudun, del Arenas de Getxo; Álex Calvo, del CD Mirandés; Olabarrieta, del Athletic Club B, y Min Su y Justin, ambos procedentes del Girona FC.