Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una formación de un Andorra con muchas caras nuevas. @FCAndorra
UD Almería

Primer reto del Almería con el FC Andorra 'de'Gerard Piqué

La historia. ·

Es la tercera temporada del equipo andorrano en la LFP, en la que no ha coincidido en ninguna con la UDA, con diez jugadores renovados y 16 fichajes

José Gabriel Gutiérrez

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:55

Comenta

Primera visita y primer partido de la UD Almería frente al FC Andorra, en la que es la tercera temporada del equipo andorrano en Segunda ... División, no habiendo coincidido con la UD Almería en las dos anteriores, 2022/23 y 2023/24, en las que los rojiblancos competían en Primera. Por lo tanto, es el primer 'pulso' en el historial de ambos en el Nou Estadi d'Encamp, recinto que fue inaugurado en mayo de este año, con capacidad para 5.600 espectadores y con un terreno de juego de césped híbrido calefactado, al que se ha trasladado para jugar sus partidos de la LFP el FC Andorra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  4. 4

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  5. 5 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  6. 6 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  9. 9

    El Consejo Consultivo avala la resolución del contrato del Palacio de Congresos después de 14 años
  10. 10

    Una muralla llena de litronas y restos de botellón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Primer reto del Almería con el FC Andorra 'de'Gerard Piqué

Primer reto del Almería con el FC Andorra &#039;de&#039;Gerard Piqué