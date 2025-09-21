La plantilla indálica se pone a pensar en la UD Las Palmas

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Conseguida la primera victoria de la temporada en casa, la plantilla de la UD Almería llevó a cabo ayer una jornada de recuperación, aprovechando para descansar hoy lunes y evaluar la situación de la lesión sufrida por Dion Lopy. El centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 24 por molestias musculares, y los servicios médicos deberán examinarlo para determinar el alcance de la dolencia y el tiempo que podría estar apartado de los terrenos de juego.

La buena noticia podría llegar con el regreso de Chumi, ausente en las últimas jornadas debido a una lesión. El defensa podría reincorporarse a las convocatorias de cara al partido del sábado próximo en Las Palmas, que será el primero de los dos encuentros consecutivos que los indálicos disputarán a domicilio. Su presencia aportaría opciones importantes en defensa y más alternativas para el cuerpo técnico.

Desde mañana martes, el equipo rojiblanco retomará los entrenamientos con la intención de preparar el encuentro en el Estadio Gran Canaria. Serán cuatro sesiones de trabajo enfocadas en analizar al rival, corregir aspectos tácticos y físicos, y llegar con las mejores garantías a un partido exigente frente a un equipo que llega en racha.

Las Palmas llega al choque tras dos semanas de pleno de victorias, con triunfos frente a la Real Sociedad B en casa y el pasado sábado frente al CD Leganés, lo que convierte al encuentro en un reto de máxima exigencia para los almerienses. La planificación del cuerpo técnico buscará equilibrar la carga física y la estrategia de juego para poder competir al máximo nivel.

El equipo afronta así la semana con una mezcla de ilusión y precaución, con la intención de consolidar la primera victoria en casa y mantener el nivel competitivo de cara a los compromisos consecutivos fuera de su estadio.