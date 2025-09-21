Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Chumi podría estar listo para entrar en convocatoria. UDA
UD Almería

La plantilla indálica se pone a pensar en la UD Las Palmas

Rubi, pendiente de las pruebas médicas para ver si Dion Lopy puede o no llegar al partido de Las Palmas

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:55

Conseguida la primera victoria de la temporada en casa, la plantilla de la UD Almería llevó a cabo ayer una jornada de recuperación, aprovechando para descansar hoy lunes y evaluar la situación de la lesión sufrida por Dion Lopy. El centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 24 por molestias musculares, y los servicios médicos deberán examinarlo para determinar el alcance de la dolencia y el tiempo que podría estar apartado de los terrenos de juego.

La buena noticia podría llegar con el regreso de Chumi, ausente en las últimas jornadas debido a una lesión. El defensa podría reincorporarse a las convocatorias de cara al partido del sábado próximo en Las Palmas, que será el primero de los dos encuentros consecutivos que los indálicos disputarán a domicilio. Su presencia aportaría opciones importantes en defensa y más alternativas para el cuerpo técnico.

Desde mañana martes, el equipo rojiblanco retomará los entrenamientos con la intención de preparar el encuentro en el Estadio Gran Canaria. Serán cuatro sesiones de trabajo enfocadas en analizar al rival, corregir aspectos tácticos y físicos, y llegar con las mejores garantías a un partido exigente frente a un equipo que llega en racha.

Las Palmas llega al choque tras dos semanas de pleno de victorias, con triunfos frente a la Real Sociedad B en casa y el pasado sábado frente al CD Leganés, lo que convierte al encuentro en un reto de máxima exigencia para los almerienses. La planificación del cuerpo técnico buscará equilibrar la carga física y la estrategia de juego para poder competir al máximo nivel.

El equipo afronta así la semana con una mezcla de ilusión y precaución, con la intención de consolidar la primera victoria en casa y mantener el nivel competitivo de cara a los compromisos consecutivos fuera de su estadio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  2. 2 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  5. 5

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  6. 6

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  7. 7 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  8. 8 La comarca granadina que alberga olivos milenarios de gran porte plantados por los romanos
  9. 9

    «No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»
  10. 10 La mansión que se vende a caballo entre Granada y la Costa por 3,5 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La plantilla indálica se pone a pensar en la UD Las Palmas

La plantilla indálica se pone a pensar en la UD Las Palmas