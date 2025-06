A pesar de todo, Rubi confía en el Almería

Juanjo Aguilera Almería Martes, 10 de junio 2025, 19:25 Comenta Compartir

La comparecencia de Rubi, técnico del Almería, previa al crucial encuentro del playoff de ascenso frente al Real Oviedo, ha desvelado la complejidad del momento que atraviesa su equipo, marcado por la polémica ausencia de Luis Suárez y la exigencia de una eliminatoria a vida o muerte.

Sobre la situación de Luis Suárez, Rubi fue rotundo al confirmar que la posibilidad de que el delantero viaje a Oviedo para el partido ha sido completamente «descartado». El entrenador explicó que, si bien se estudió con claridad y el futbolista estaba predispuesto a ese esfuerzo, la decisión final se tomó por varios motivos. El principal es que entienden que «va a poder participar con su selección», y destacó la merma de efectivos en la plantilla colombiana, pues «hay un delantero que también ha marchado y cada vez quedan menos en la selección de Colombia». Rubi también argumentó que este esfuerzo conllevaba un riesgo, «porque hubiera llegado muy justo al partido». Aunque la semana pasada había sugerido una mínima posibilidad, ahora la realidad es otra. «Lo que dije la semana pasada era una realidad, que se podía dar, aunque también dije que era poco probable. Ahora no os quiero alargar más el asunto porque está totalmente descartado».

En cuanto a la mentalidad del equipo para afrontar el partido en Oviedo, Rubi mostró un optimismo inquebrantable. «A veces me veis como un tio muy optimista, que cree que todo puede pasar, pero es que de verdad lo creo». Aseguró que la confianza en la remontada es total en el vestuario: «No me ha costado ni el más mínimo esfuerzo tener a los futbolistas creyendo que se puede. Son ellos los que me lo demuestran desde que llegamos al estadio. Están enchufadísimos para intentarlo». El aspecto motivacional no será un problema. «A nivel motivacional, es el día que menos me va a costar. Voy a buscar alguna cosa, porque siempre lo hago, pero están con una predisposición tremenda». El técnico no ocultó su frustración por el resultado del partido de ida, pero encontró inspiración en otros deportes. «El domingo estaba muy enfadado por no haber conseguido algo más justo de lo que merecimos. Estaba viendo el Racing-Mirandés por televisión y, a la vez, el partido de tenis por el iPad. Felicito al Racing y al Mirandés, fue un auténtico espectáculo de fútbol, lo disfruté mucho. Pero también tuve un sentimiento de envidia, de ver cómo otros equipos no han tenido seleccionados y han podido competir con sus mejores jugadores. Y por otro lado, el hombre de fe que soy vio a un tenista perder dos sets a cero, tener tres bolas de partido en contra, y acabar ganando. ¿Por qué no puede el Almería remontar un partido de fútbol? No me entra en la cabeza pensar que no lo vamos a hacer».

Sobre el Real Oviedo, Rubi analizó sus fortalezas y el desafío que supone. Ante la calificación de «guerra» por parte del entrenador rival, Rubi la consideró una metáfora, pero lanzó una reflexión crítica: «Guerra es una palabra un poco dura. Yo pregunto: ¿a esta guerra van a ir árbitros o no? ¿Los árbitros saben que vamos a una guerra en campo no neutral? Ahí estaremos todos y esperemos que tengan la personalidad de saber que no pitan en campo neutral». Reconoció que el Oviedo, con su ventaja en el marcador y el factor campo, intentará usar todas sus armas, pero advirtió que «hay veces que los equipos se bloquean en estas situaciones y si el otro equipo se te sube a las barbas, te genera peligro y trabaja bien, puede provocar situaciones difíciles para el que tiene ventaja». Aunque los datos históricos muestran que el Almería ha logrado grandes objetivos fuera de casa, Rubi se aferra a la idea de que «el fútbol esto también pasa, y más de lo que pensamos». Respecto a la fortaleza del Oviedo en el centro del campo, Rubi señaló que «el mediocampo es un equipo duro, trabajador, recuperador, pero también ataca». Finalmente, Rubi insistió en la vital importancia de la afición desplazada: «Muchísima. Es un esfuerzo muy grande el que van a hacer nuestros aficionados, en tres autocares. Es muy importante que estén satisfechos del viaje con el rendimiento del equipo. Para nosotros, es lo más importante».

¿Qué nos puedes contar sobre el posible viaje de Luis Suárez?

¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Javier Tebas sobre este asunto y sobre el calendario de Segunda División?

¿Con qué mentalidad afronta el equipo el partido en Oviedo?

El entrenador del Oviedo ha calificado el partido como «una guerra«. ¿Qué sensación previa tienes del partido y de la actitud del rival?

¿Te pones en la piel del rival? ¿Cómo influye esa ventaja que tienen en el marcador y el factor campo?

El Almería ha conseguido sus grandes objetivos fuera de casa, Lugo, Córdoba, Leganés, Espanyol… ¿Cuáles serían tus argumentos para creer en esta remontada?

En cuanto a las claves del partido, el otro día comentaste la importancia de adelantarse en el marcador. Desde que está Paunovic, ningún rival ha logrado hacerlo contra el Oviedo. ¿Lo consideras un factor clave?

¿Qué sería más favorable, marcar muy pronto o empatar la eliminatoria al final, justo antes de la prórroga?

Leo Baptistao y Lucas Robertone ¿estarán disponibles?

Este partido es una final. ¿Cómo se prepara algo así en lo táctico, técnico y mental?

Este equipo ha hecho goles en casi todos los partidos, más de 70 esta temporada. ¿Eso te tranquiliza al tener que buscar una victoria fuera de casa?

¿Qué importancia le das a la afición que va a acompañaros a Oviedo?

¿Es el campo de mayor presión ambiental, qué incidencia puede tener en un partido esa progresión ambiental?

¿Preocupan los árbitros?

El Real Oviedo maneja el centro del campo, ¿tienes muy en cuenta que quizá sea el punto fuerte del Real Oviedo?

