Pedro Fidel: «Rubi dice que el fútbol no tiene edad; quiero aprovechar mi momento»

Pedro Fidel, que volvió a sumar minutos con el primer equipo y dejó una actuación sólida en un escenario de máxima exigencia, compartió al término ... del partido sus impresiones en UDA Radio con un mensaje cargado de humildad y ambición, respondiendo que «lo primero que quiero destacar es el buen trabajo del equipo; estoy contento y a seguir sumando minutos como sea y que esto siga», afirmó, reflejando su voluntad de aprovechar cada oportunidad.

Pedro Fidel subrayó que en este Almería se premia el rendimiento por encima de la edad, reconociendo que «me lo dijo el míster en su momento, que aquí el fútbol no tiene edad y que adelante, como sea», explicó. Sus palabras evidenciaron la filosofía de meritocracia que rige en el vestuario rojiblanco. La victoria, además, llegaba tras un empate en casa frente al Huesca y una semana en la que el equipo no había encontrado su mejor versión. El canterano reconoció el peso emocional del triunfo, subrayando que «todo lo que sea sumar después de no ganar y conseguir el triunfo cuanto antes siempre puede aplacar un poquito el ruido que pueda haber de fondo».

El juvenil habló sobre el ambiente en el vestuario, destacando que «siempre ha sido un buen vestuario y, sobre todo, cuando hay victorias; pero también con las derrotas, hay más unión».