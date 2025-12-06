Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Fidel se va escuchando las palabras de Thalys. A., Lof
UD Almería

Pedro Fidel: «Rubi dice que el fútbol no tiene edad; quiero aprovechar mi momento»

El joven jugador del filial volvió a disponer de minutos, como ya lo hizo entre semana en el partido disputado en Elda

Antonio del Fosal

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:25

Pedro Fidel, que volvió a sumar minutos con el primer equipo y dejó una actuación sólida en un escenario de máxima exigencia, compartió al término ... del partido sus impresiones en UDA Radio con un mensaje cargado de humildad y ambición, respondiendo que «lo primero que quiero destacar es el buen trabajo del equipo; estoy contento y a seguir sumando minutos como sea y que esto siga», afirmó, reflejando su voluntad de aprovechar cada oportunidad.

