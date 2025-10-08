Patrick Soko, el más rápido; Melamed, el que más corrió

Juanjo Aguilera Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:32 Comenta Compartir

El partido didsputado el pasado sábado en el Abanca Riazor, ante el Deportivo de La Coruña, dejó dos nombres propios en el apartado físico. Son los casos del delantero camerunés Patrick Soko y del extremo barcelonés Nico Melamed. El primero fue el jugador que alcanzó la mayor velocidad punta durante el encuentro, con 34,3 kilómetros por hora; el segundo se convirtió en el jugador que más distancia recorrió, con 10.964 metros. Dos cifras que resumen dos formas distintas de esfuerzo y que explican parte del alma competitiva del equipo.

El futbolista africano volvió a exhibir su potencia habitual. Su punta de velocidad, propia de un velocista, refleja su capacidad para romper líneas y sorprender a las defensas del conjunto deportivista. Cada aceleración suya obliga a los rivales a retroceder y deja espacios que el resto del equipo puede aprovechar. No es exclusivamente un dato atlético, sino que es una herramienta táctica que multiplica opciones en ataque y da profundidad al juego del equipo.

En el otro extremo del esfuerzo aparece el ex del RCD Espanyol, un futbolista que convierte cada partido en un ejercicio de constancia. Casi once kilómetros recorridos en noventa minutos, en el partido del pasado sábado, hablan de su compromiso, de su lectura del juego y de su disponibilidad permanente para ofrecer una línea de pase o recuperar un balón. Melamed encarna el trabajo invisible, el que no se mide en goles, pero sostiene al equipo. Además, sin olvidar su aportación. De él nació el gol rojiblanco. Suyo fue el disparo despejado por el cancerbero deportivista del que nació el córner y también fue suyo el balón colgado al área blanquiazul para que lo aprovechara Federico Bonini para poner el 0-1 en el marcador.

Entre ambos jugadoers representan la dualidad que necesita todo conjunto competitivo, velocidad y resistencia, explosión y continuidad. La zancada de Patrick Soko y el recorrido interminable de Nico Melamed son dos caras de una misma moneda, la del esfuerzo como buena seña de identidad.

