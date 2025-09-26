La UD Las Palmas, otro candidato más que se cruza temprano con la UDA

Javier Gómez Granados Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:05 Comenta Compartir

La UD Las Palmas sólo tiene un objetivo esta temporada y no es otro que retornar a Primera División después de una campaña en Primera para olvidar. Para conseguir el objetivo único de este proyecto ha fichado al técnico asturiano Luis García, con reconocida trayectoria en el Espanyol, para dar con el rumbo exacto. La vinculación contractual entre García y el club amarillo es de un año, con la confianza de que se pueda prolongar atendiendo a los resultados obtenidos a final de temporada, independientemente de que el ascenso llegue o no.

De momento, con tres victorias, dos empates y una sola derrota, situado en sexta posición, las cosas marchan según lo previsto, aunque con un amplio margen de mejora en las prestaciones del equipo sobre el campo.

La idea de juego de Luis García, atendiendo a lo visto en las seis primeras jornadas, es la posesión y el control del balón como punto de partida en cada jornada, sin dejar de lado la opción del fútbol directo atendiendo a las circunstancias de cada momento. Es cierto que con todas las variantes aplicadas se han visto aún carencias en ambas áreas, propias del inicio de la competición. Del mismo modo, la plantilla y la puesta en escena en este arranque liguero sitúan al conjunto insular como serio candidato indiscutible al ascenso.

Dibujo táctico

El sistema de partida más utilizado por la UD Las Palmas en las seis jornadas disputadas ha sido un 1-4-2-3-1 con variantes hacia el clásico 1-4-4-2. Generalmente, el primero de ellos lo utilizada para ajustar mejor las conexiones defensivas colocando un mediapunta que trabaja bien la conexión entre el doble pivote de corte defensivo con los atacantes, sin perder proyección ofensiva. El segundo, aún con dos delanteros, se muestra en ocasiones más conservador con el bloque algo más bajo de inicio.

El conjunto amarillo ofrece distintas opciones para el ataque, ya que, a la posesión planteada de inicio le sigue, si es necesario, un juego más directo. Tiene hombres para ambos planteamientos. En principio, gracias a la buena técnica individual que siempre ha tenido el futbolista canario y los fichajes que realiza el club, complementarios con esa buena cualidad técnica, la posesión tranquila para ir superando líneas es un arma muy utilizada. Claro que su próximo rival, la otra UD, la de Almería, también es muy del gusto de esa forma de jugar y también tiene elementos para llevarla a cabo. En situaciones de pérdida de la posesión, ya a lo largo de las seis primeras jornadas, se ha comprobado que tampoco se encuentran incómodos sin el balón, ya que tienen jugadores muy verticales, con mucha velocidad, así como precisos pasadores.

Defensivamente han aparecido algunos problemas, especialmente en el repliegue, aunque el trabajo de presión tras pérdida lo tienen muy trabajado para evitar cómodas transiciones al rival. También ha mostrado algún apuro en las jugadas a balón parado y en los centros laterales. Algo parecido a lo que ocurre con su próximo rival. E, igualmente, el problema detectado no es especialmente preocupante toda vez que hay mucho margen de mejora con un buen trabajo semanal y, además, de cara al partido de esta jornada su rival rojiblanco, salvo que apostara por Thalys, tampoco tiene un juego aéreo especialmente peligroso, salvo en las jugadas a balón parado con la subida de los centrales. Sea como fuere, Las Palmas es, hoy por hoy, uno de los rivales a batir.