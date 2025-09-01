Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Thalys ya viste de rojiblanco UDA
UD Almería

Oficial: Thalys,nuevo jugador del Almería

El exdelantero del Palmeiras ha firmado por las próximas seis temporada con el club rojiblanco; 6 millones de euros ha pagado la UDA por el ariete

Antonio del Rosal

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:36

La UD Almería cuenta ya con el sustituto de Luis Suárez para esta temporada, se trata del joven delantero de 20 años, Thalys. El atacante brasileño ha recalado en la UD Almería para las próximas seis temporadas, después de que la entidad indálica pagara unos 6 millones de euros al Palmeiras por el delantero. Además, el club brasileño se guarda un 20% de una futura venta del atacante a otro club.

Thalys Henrique Gomes de Araújo aterrizó en Almería el pasado domingo a las 8:55 de la mañana, después fue directo a pasar el reconocimiento médico y ya este lunes se ha hecho oficial su fichaje. Thalys se convierte además en el fichaje más caro de LaLiga Hypermotion esta temporada, superando los tres millones de euros que el club desembolsó por el central italiano Federico Bonini.

Thalys ha destacado en las categorías inferiores de Palmeiras —sub‑17 y sub‑20— donde se coronó como goleador en múltiples competiciones nacionales. Su estilo de juego combina una zurda habilidosa, gran capacidad técnica, regate y versatilidad táctica, ya que puede desempeñarse como extremo, mediapunta o delantero centro. Con solo 1,83 m de altura, mezcla movilidad y potencia, cualidades que han encajado perfectamente en la filosofía del Almería.

Hay que destacar, que Thalys durante su etapa con el primer equipo de Palmeiras ha marcado 2 goles en los 7 partidos que ha jugado. Esta última temporada ha disputado nueve encuentros con el equipo sub-20 del Palmeiras, habiendo llegado a anotar cinco tantos. Mientras, el pasado año consiguió marcar hasta 32 goles con el conjunto brasileño de sus categorías inferiores, jugando un total de 46 partidos repartidos entre las distintas competiciones (Copa de Brasil sub-20, Copa São Paulo Junior, Liga brasileña sub-20 y Paulista sub-20). Además, el Olimpyacos se interesó en el delantero, pero el atacante priorizó jugar en España en Segunda a jugar en la Primera División de Grecia. En la prensa sudamericana han comparado al nuevo jugador del Almería con Darwin Núñez y Endrick.

